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https://sarabic.ae/20250522/كاف-يكشف-عن-نسخة-جديدة-لكأس-دوري-أبطال-أفريقيا-صور-1100873645.html
"كاف" يكشف عن نسخة جديدة لكأس دوري أبطال أفريقيا... صور
"كاف" يكشف عن نسخة جديدة لكأس دوري أبطال أفريقيا... صور
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين نسخة جديدة من كأس دوري أبطال أفريقيا، فيما وصفه بـ "الخطوة المفصلية" نحو مستقبل أكثر تطورا لكرة القدم في القارة. 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T19:51+0000
2025-05-22T19:51+0000
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جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا داخل مقر الشركة الراعية للبطولة القارية، حسبما ذكر الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس.وشهد الحدث حضور نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية وأبرزهم الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في القارة السمراء، ما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية تؤكد عمق تاريخ المسابقة وتأثيرها في الكرة الأفريقية.وأشار "كاف" إلى أن أحد الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة، وهما ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري، سيحظى بشرف رفع النسخة الجديدة من الكأس، التي تمثل رمزية متجددة في تاريخ البطولة التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن.كما أكد الاتحاد أن التصميم الجديد يتجاوز كونه استبدال للكأس إلى تجسيد رؤية تطويرية تسعى إلى التحديث والابتكار.وأكد "كاف" أن التصميم الجديد يعكس الهوية الحديثة للبطولة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المشهد الكروي في القارة.وقال فيرون موسينغو-أومبا، الأمين العام لـ"كاف"، إن هذا التطوير ينسجم مع رؤية رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي، التي تسعى إلى إعادة صياغة ملامح كرة القدم الأفريقية.ولفت إلى أن الكشف عن الكأس الجديدة يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف طموحة لتعزيز الجاذبية التجارية للبطولات الأفريقية وتحفيز الجيل الجديد من اللاعبين ليضعوا الكرة الإفريقية على خريطة المنافسة العالمية سواء كان عن طريق المنتخبات أو الأندية.
https://sarabic.ae/20220722/رئيس-الاتحاد-الإفريقي-لكرة-القدم-المغرب-له-الدور-الأهم-في-تطور--كرة-القدم-القارية--1065436031.html
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رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, أخبار دوري أبطال أفريقيا
رياضة, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, أخبار دوري أبطال أفريقيا

"كاف" يكشف عن نسخة جديدة لكأس دوري أبطال أفريقيا... صور

19:51 GMT 22.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorكأس دوري أبطال أفريقيا
كأس دوري أبطال أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين نسخة جديدة من كأس دوري أبطال أفريقيا، فيما وصفه بـ "الخطوة المفصلية" نحو مستقبل أكثر تطورا لكرة القدم في القارة.
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا داخل مقر الشركة الراعية للبطولة القارية، حسبما ذكر الاتحاد على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الخميس.
وشهد الحدث حضور نخبة من أساطير كرة القدم الأفريقية وأبرزهم الجنوب أفريقي لوكاس راديبي، وتيكو موديسي، وسيفيوي تشابالالا، إلى جانب عدد من النجوم السابقين في القارة السمراء، ما أضفى على المناسبة أجواء احتفالية تؤكد عمق تاريخ المسابقة وتأثيرها في الكرة الأفريقية.
وأشار "كاف" إلى أن أحد الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة، وهما ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وبيراميدز المصري، سيحظى بشرف رفع النسخة الجديدة من الكأس، التي تمثل رمزية متجددة في تاريخ البطولة التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن.
كما أكد الاتحاد أن التصميم الجديد يتجاوز كونه استبدال للكأس إلى تجسيد رؤية تطويرية تسعى إلى التحديث والابتكار.
وأكد "كاف" أن التصميم الجديد يعكس الهوية الحديثة للبطولة، بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها المشهد الكروي في القارة.
كرة قدم متمركزة في وسط الملعب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2022
رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: المغرب له الدور الأهم في تطور كرة القدم القارية
22 يوليو 2022, 13:29 GMT
وقال فيرون موسينغو-أومبا، الأمين العام لـ"كاف"، إن هذا التطوير ينسجم مع رؤية رئيس الاتحاد باتريس موتسيبي، التي تسعى إلى إعادة صياغة ملامح كرة القدم الأفريقية.
ولفت إلى أن الكشف عن الكأس الجديدة يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق أهداف طموحة لتعزيز الجاذبية التجارية للبطولات الأفريقية وتحفيز الجيل الجديد من اللاعبين ليضعوا الكرة الإفريقية على خريطة المنافسة العالمية سواء كان عن طريق المنتخبات أو الأندية.
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