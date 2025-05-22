https://sarabic.ae/20250522/لوكا-مودريتش-يعلن-مغادرته-ريال-مدريد-1100866912.html
لوكا مودريتش يعلن مغادرته "ريال مدريد"
لوكا مودريتش يعلن مغادرته "ريال مدريد"
سبوتنيك عربي
أعلن لاعب وسط فريق "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، اليوم الخميس، عن مغادرته النادي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف، مختتما بذلك... 22.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-22T15:51+0000
2025-05-22T15:51+0000
2025-05-22T15:51+0000
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وفي رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، قال النجم الكرواتي (39 عاما): "لكل شيء بداية ونهاية... سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو يوم السبت"، مؤكدا أنه يغادر بقلب ممتن وفخور.ورغم رحيله عن الملاعب بقميص "ريال مدريد"، فقد أكد لوكا مودريتش أنه سيبقى مشجعا وفيا للنادي الملكي.وتقديرا لمشواره مع "ريال مدريد"، نشر الفريق الإسباني مقطع مصور للوكا مودريتش، وأرفق معه عبارة "شكرا لوكا".فيما نشر لوكا مودريتش عبر منصة "إكس"، صورة له وهو يرتدي قميص "ريال مدريد"، وكتب معها أنه يحب كثيرا كل المعجبين بالفريق الإسباني.وخاض لوكا مودريتش ما يقرب من 600 مباراة بقميص "ريال مدريد"، حقق خلالها 6 ألقاب في دوري الأبطال، و4 في الدوري الإسباني، إلى جانب تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" عام 2018.وبدأ مشوار مودريتش مع فريق "ريال مدريد" بصعوبات بعد انتقاله من نادي "توتنهام" مقابل نحو 35 مليون يورو، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز لاعبي الوسط في العالم.وأكد لوكا مودريتش أن السنوات التي قضاها مع الفريق شهدت لحظات لا تُنسى، واحتفالات استثنائية، و"ليالٍ ساحرة في البرنابيو"، معبّرا عن سعادته وفخره بما تحقق.
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سبوتنيك عربي
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أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, أخبار كرة القدم, رياضة, الأخبار
لوكا مودريتش يعلن مغادرته "ريال مدريد"
أعلن لاعب وسط فريق "ريال مدريد" الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش، اليوم الخميس، عن مغادرته النادي بعد مشاركته في كأس العالم للأندية هذا الصيف، مختتما بذلك مسيرة حافلة بدأت عام 2012.
وفي رسالة مؤثرة على مواقع التواصل، قال النجم الكرواتي (39 عاما): "لكل شيء بداية ونهاية... سأخوض مباراتي الأخيرة في سانتياغو برنابيو يوم السبت"، مؤكدا أنه يغادر بقلب ممتن وفخور.
ورغم رحيله عن الملاعب بقميص "ريال مدريد"، فقد أكد لوكا مودريتش أنه سيبقى مشجعا وفيا للنادي الملكي.
وتقديرا لمشواره مع "ريال مدريد"، نشر الفريق الإسباني مقطع مصور للوكا مودريتش، وأرفق معه عبارة "شكرا لوكا".
فيما نشر لوكا مودريتش عبر منصة "إكس"، صورة له وهو يرتدي قميص "ريال مدريد"، وكتب معها أنه يحب كثيرا كل المعجبين بالفريق الإسباني.
وخاض لوكا مودريتش ما يقرب من 600 مباراة بقميص "ريال مدريد"، حقق خلالها 6 ألقاب في دوري الأبطال، و4 في الدوري الإسباني، إلى جانب تتويجه بجائزة "الكرة الذهبية" عام 2018.
وبدأ مشوار مودريتش مع فريق "ريال مدريد" بصعوبات بعد انتقاله من نادي "توتنهام" مقابل نحو 35 مليون يورو، لكنه سرعان ما أصبح من أبرز لاعبي الوسط في العالم.
وأكد لوكا مودريتش أن السنوات التي قضاها مع الفريق شهدت لحظات لا تُنسى، واحتفالات استثنائية، و"ليالٍ ساحرة في البرنابيو"، معبّرا عن سعادته وفخره بما تحقق.