https://sarabic.ae/20250522/نتنياهو-اقتراب-الانتهاء-من-أولى-مناطق-توزيع-المساعدات-في-غزة-خلال-أيام-1100872921.html

نتنياهو: اقتراب الانتهاء من أولى مناطق توزيع المساعدات في غزة خلال أيام

نتنياهو: اقتراب الانتهاء من أولى مناطق توزيع المساعدات في غزة خلال أيام

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن أولى مناطق توزيع المساعدات في غزة ستستكمل خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الهدف هو حماية... 22.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-22T19:09+0000

2025-05-22T19:09+0000

2025-05-22T19:09+0000

بنيامين نتنياهو

غزة

إسرائيل

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العالم

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وأضاف أنه يعتقد أن إسرائيل سمحت بدخول 100 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة، أمس الأربعاء، محملة بأغذية للأطفال ومعدات طبية.وفي تصريحات مصورة له، هاجم نتنياهو رؤساء فرنسا وبريطانيا وكندا، متهما إياهم بتشجيع حركة "حماس" الفلسطينية من خلال معارضتهم لتوسيع الهجوم الإسرائيلي، وقال إنهم "يريدون بقاء جيش "حماس" ليستأنف مذابح 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، وأردف عن رؤساء فرنسا وبريطانيا وكندا أنهم "يتوهمون الدفع نحو السلام بينما يمنحون الأمل للإرهاب".ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، شعار "فلسطين حرة" بأنه "شعار نازي جديد"، مدعيا أنه يُستخدم لتبرير العنف ضد إسرائيل ودعم "حماس".كما أكد في بيانه أنه منفتح على وقف مؤقت لإطلاق النار، بشرط أن يشمل ذلك إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.وكشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن دخول 90 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، أن الجيش يخوض عملية "عربات جدعون" ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة.وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق بدء اجتياح بري جديد في مناطق عدة داخل القطاع، في تصعيد ضمن الحرب المستمرة والمتواصلة منذ نحو من عام ونصف العام.من جانبها، حمَّلت حركة حماس الفلسطينية الإدارة الأمريكية مسؤولية "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، من خلال منحها "غطاءً سياسيًا وعسكريًا".وتجاوزت حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية 53 ألف قتيلا، بالإضافة لنحو 121 ألف مصاب بجروح متفاوتة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

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بنيامين نتنياهو, غزة, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم