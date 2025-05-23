https://sarabic.ae/20250523/أخطر-غواصة-في-العالم-من-يملك-الثقب-الأسود-1100901588.html

أخطر غواصة في العالم.. من يملك "الثقب الأسود"؟

أخطر غواصة في العالم.. من يملك "الثقب الأسود"؟

سبوتنيك عربي

أصبحت الغواصات الهجومية الحديثة سلاحا خارقا رغم وجودها تحت سطح البحر، بفضل ما تحمله من طوربيدات وصواريخ تقليدية أو حتى نووية، تمكنها من ضرب أهداف بحرية أو... 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T15:42+0000

2025-05-23T15:42+0000

2025-05-23T15:42+0000

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وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تقليدية تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ورغم خطورة الغواصات النووية وقدرتها غير المحدودة على البقاء في أعماق البحار بصورة تجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة، فإن الغواصات التقليدية لديها ميزة تجعلها فتاكة، وهي قدرتها على التخفي بصورة جعلت بعضها يوصف بـ "الثقب الأسود"، الذي يتحرك تحت سطح الماء دون أن يتمكن العدو من كشفه.ومع أن هذه الميزة كانت محدودة بفترة قصيرة نتيجة حاجة الغواصات التقليدية للظهور على السطح للحصول على الأكسجين، إلا أن نقطة الضعف هذه تم حلها بواسطة أنظمة متطورة تمكن الغواصة من إعادة شحن بطارياتها تحت الماء.وبذلك أصبحت الغواصات التقليدية مثل "المشروع 636" الروسية، تجمع بين الهدوء القاتل والقدرة على البقاء تحت الماء لفترة أكبر تمكنها من إنجاز أي مهمة بحرية في نطاق عملها.وتمثل "المشروع - 636" نسخة مطورة من الغواصة الروسية الشهيرة "كيلو"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن الخبراء الروس وضعوا خلاصة خبراتهم في تطوير الغواصات التقليدية في هذه الغواصة، التي تتفوق عن نظيراتها من غواصات الجيل الثالث على مستوى العالم، فيما يتعلق بمستويات الضوضاء الناتجة عن تشغيلها، إضافة إلى كفاءتها العملياتية، التي تشمل القوة النيرانية والمواصفات الفنية التي تمكنها من المناورة بصورة لا مثيل لها.ولفت الموقع إلى أن "المشروع - 636" تمثل سلاحا فتاكا في مواجهة تشكيلات السفن الحربية المعادية أو مهام البحث عن الغواصات وتدميرها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف برية وتدميرها أو حتى ضد مناطق يوجد بها حقول ألغام لتطهيرها.المواصفات الفنيةوتمتلك الغواصة "المشروع - 636" جهاز رصد تحت الماء "سونار"، إضافة إلى رادار خاص باكتشاف الأهداف المعادية.أما تسليح الغواصة فيضم صواريخ "كلوب - إس" بقدرة 12 صاروخا يصل مدى كل منها إلى 220 كيلومترا، إضافة إلى 18 طوربيدا طراز "تي إي - 2" بمدى يصل إلى 18 كيلومترا.

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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن