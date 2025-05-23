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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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أخطر غواصة في العالم.. من يملك "الثقب الأسود"؟
أخطر غواصة في العالم.. من يملك "الثقب الأسود"؟
سبوتنيك عربي
أصبحت الغواصات الهجومية الحديثة سلاحا خارقا رغم وجودها تحت سطح البحر، بفضل ما تحمله من طوربيدات وصواريخ تقليدية أو حتى نووية، تمكنها من ضرب أهداف بحرية أو... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T15:42+0000
2025-05-23T15:42+0000
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وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تقليدية تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ورغم خطورة الغواصات النووية وقدرتها غير المحدودة على البقاء في أعماق البحار بصورة تجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة، فإن الغواصات التقليدية لديها ميزة تجعلها فتاكة، وهي قدرتها على التخفي بصورة جعلت بعضها يوصف بـ "الثقب الأسود"، الذي يتحرك تحت سطح الماء دون أن يتمكن العدو من كشفه.ومع أن هذه الميزة كانت محدودة بفترة قصيرة نتيجة حاجة الغواصات التقليدية للظهور على السطح للحصول على الأكسجين، إلا أن نقطة الضعف هذه تم حلها بواسطة أنظمة متطورة تمكن الغواصة من إعادة شحن بطارياتها تحت الماء.وبذلك أصبحت الغواصات التقليدية مثل "المشروع 636" الروسية، تجمع بين الهدوء القاتل والقدرة على البقاء تحت الماء لفترة أكبر تمكنها من إنجاز أي مهمة بحرية في نطاق عملها.وتمثل "المشروع - 636" نسخة مطورة من الغواصة الروسية الشهيرة "كيلو"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن الخبراء الروس وضعوا خلاصة خبراتهم في تطوير الغواصات التقليدية في هذه الغواصة، التي تتفوق عن نظيراتها من غواصات الجيل الثالث على مستوى العالم، فيما يتعلق بمستويات الضوضاء الناتجة عن تشغيلها، إضافة إلى كفاءتها العملياتية، التي تشمل القوة النيرانية والمواصفات الفنية التي تمكنها من المناورة بصورة لا مثيل لها.ولفت الموقع إلى أن "المشروع - 636" تمثل سلاحا فتاكا في مواجهة تشكيلات السفن الحربية المعادية أو مهام البحث عن الغواصات وتدميرها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف برية وتدميرها أو حتى ضد مناطق يوجد بها حقول ألغام لتطهيرها.المواصفات الفنيةوتمتلك الغواصة "المشروع - 636" جهاز رصد تحت الماء "سونار"، إضافة إلى رادار خاص باكتشاف الأهداف المعادية.أما تسليح الغواصة فيضم صواريخ "كلوب - إس" بقدرة 12 صاروخا يصل مدى كل منها إلى 220 كيلومترا، إضافة إلى 18 طوربيدا طراز "تي إي - 2" بمدى يصل إلى 18 كيلومترا.
https://sarabic.ae/20241009/إعلام-أمريكا-لا-تملك-ما-يكفي-من-الغواصات-النووية-لصد-جميع-التهديدات-1093595577.html
https://sarabic.ae/20220111/كم-من-الصواريخ-تحمل-أخطر-غواصة-روسية-1055201479.html
https://sarabic.ae/20221215/ما-هي-تقنية-التكهف-الفائق-التي-تستخدمها-الطوربيدات-الروسية-1071226414.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

أخطر غواصة في العالم.. من يملك "الثقب الأسود"؟

15:42 GMT 23.05.2025
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITEغواصة "المشروع 636" الروسية
غواصة المشروع 636 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Photo / ROE OFFICIAL WEBSITE
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أصبحت الغواصات الهجومية الحديثة سلاحا خارقا رغم وجودها تحت سطح البحر، بفضل ما تحمله من طوربيدات وصواريخ تقليدية أو حتى نووية، تمكنها من ضرب أهداف بحرية أو برية.
وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة غواصات في العالم تضم 63 غواصة بعضها نووية وأخرى تقليدية تعمل بمحركات الديزل الكهربائية، حسب موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
غواصة أمريكية فلوريدا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
إعلام: أمريكا لا تملك ما يكفي من الغواصات النووية لصد جميع التهديدات
9 أكتوبر 2024, 19:23 GMT
ورغم خطورة الغواصات النووية وقدرتها غير المحدودة على البقاء في أعماق البحار بصورة تجعل عملية اكتشافها في غاية الصعوبة، فإن الغواصات التقليدية لديها ميزة تجعلها فتاكة، وهي قدرتها على التخفي بصورة جعلت بعضها يوصف بـ "الثقب الأسود"، الذي يتحرك تحت سطح الماء دون أن يتمكن العدو من كشفه.
ومع أن هذه الميزة كانت محدودة بفترة قصيرة نتيجة حاجة الغواصات التقليدية للظهور على السطح للحصول على الأكسجين، إلا أن نقطة الضعف هذه تم حلها بواسطة أنظمة متطورة تمكن الغواصة من إعادة شحن بطارياتها تحت الماء.
غواصة روسية طراز أوسكار المشروع 949 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2022
كم من الصواريخ تحمل أخطر غواصة روسية
11 يناير 2022, 08:29 GMT
وبذلك أصبحت الغواصات التقليدية مثل "المشروع 636" الروسية، تجمع بين الهدوء القاتل والقدرة على البقاء تحت الماء لفترة أكبر تمكنها من إنجاز أي مهمة بحرية في نطاق عملها.
وتمثل "المشروع - 636" نسخة مطورة من الغواصة الروسية الشهيرة "كيلو"، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن الخبراء الروس وضعوا خلاصة خبراتهم في تطوير الغواصات التقليدية في هذه الغواصة، التي تتفوق عن نظيراتها من غواصات الجيل الثالث على مستوى العالم، فيما يتعلق بمستويات الضوضاء الناتجة عن تشغيلها، إضافة إلى كفاءتها العملياتية، التي تشمل القوة النيرانية والمواصفات الفنية التي تمكنها من المناورة بصورة لا مثيل لها.
غواصة تطلق طوربيداً - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
أخطر سلاح بحري عرفه العالم... ما هي تقنية "التكهف الفائق" التي تستخدمها الطوربيدات الروسية؟
15 ديسمبر 2022, 11:34 GMT
ولفت الموقع إلى أن "المشروع - 636" تمثل سلاحا فتاكا في مواجهة تشكيلات السفن الحربية المعادية أو مهام البحث عن الغواصات وتدميرها، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف برية وتدميرها أو حتى ضد مناطق يوجد بها حقول ألغام لتطهيرها.

المواصفات الفنية

الوزن: 2350 طنا.
الطول: 73.8 متر.
العرض عند المنتصف: 9.9 متر.
أقصى عمق إبحار: 300 متر.
السرعة تحت سطح الماء: 10 عقدة (نحو 19 كلم/ ساعة).
السرعة على السطح: 18 عقدة (نحو 34 كلم/ ساعة).
مدة البقاء في البحر خلال رحلة واحدة: 45 يوما.
المدى: نحو 14 ألف كيلومتر.
الطوربيدات: 6 أنابيب قطر 533 ملم.
غواصة روسية من نوع اكولا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2018
طوربيد يوم القيامة... أخطر سلاح نووي في العالم
22 يناير 2018, 18:43 GMT
وتمتلك الغواصة "المشروع - 636" جهاز رصد تحت الماء "سونار"، إضافة إلى رادار خاص باكتشاف الأهداف المعادية.
أما تسليح الغواصة فيضم صواريخ "كلوب - إس" بقدرة 12 صاروخا يصل مدى كل منها إلى 220 كيلومترا، إضافة إلى 18 طوربيدا طراز "تي إي - 2" بمدى يصل إلى 18 كيلومترا.
© Sputnikطوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
طوربيد روسي لتدمير الغواصات النووية السريعة
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