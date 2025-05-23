https://sarabic.ae/20250523/أنصار-الله-تعلن-قصف-مطار-بن-غوريون-للمرة-الثالثة-في-يوم-واحد-1100888371.html
"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي دعما لقطاع غزة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من 24... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T09:28+0000
2025-05-23T09:28+0000
2025-05-23T09:35+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:281:3143:2048_1920x0_80_0_0_9708a630079b9ab83d8bae63c90120c3.jpg
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي". وأضاف سريع في كلمة مصورة، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.وأوضح أن العملية تأتي دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، دون المزيد من النفاصيل، في وقت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد ️لمحاولة الدفاعات الجوية وهي تتصدى للصاروخ اليمني.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.كما كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ 253 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس/ آذار الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20250523/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-فيديو-1100878296.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103848/81/1038488167_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4df113256ab457da94ed12ccbbc6ba3e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
09:28 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.05.2025)
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي دعما لقطاع غزة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وأضاف سريع في كلمة مصورة، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأوضح أن العملية تأتي دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة.
كما شدد على أن عمليات "أنصار الله" ضد إسرائيل مستمرة، وسوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، دون المزيد من النفاصيل، في وقت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد ️لمحاولة الدفاعات الجوية وهي تتصدى للصاروخ اليمني.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.
كما كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ 253 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس/ آذار الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.