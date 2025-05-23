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لافروف: روسيا لم تتراجع أبدا عن الاتصالات مع أوكرانيا
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"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد
سبوتنيك عربي
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي دعما لقطاع غزة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من 24... 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T09:28+0000
2025-05-23T09:35+0000
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وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي". وأضاف سريع في كلمة مصورة، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.وأوضح أن العملية تأتي دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، دون المزيد من النفاصيل، في وقت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد ️لمحاولة الدفاعات الجوية وهي تتصدى للصاروخ اليمني.ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.كما كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ 253 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس/ آذار الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.
https://sarabic.ae/20250523/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-صاروخ-أطلق-من-اليمن-فيديو-1100878296.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي

"أنصار الله" تعلن قصف مطار "بن غوريون" للمرة الثالثة في يوم واحد

09:28 GMT 23.05.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.05.2025)
© AP Photo / Ariel Schalitمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013
مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، إسرائيل 21 أبريل/ نيسان 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الجمعة، استهداف مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب بصاروخ باليستي دعما لقطاع غزة، في ثالث هجوم من نوعه خلال أقل من 24 ساعة.
وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، يحيى سريع، "نفذنا عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".
وأضاف سريع في كلمة مصورة، أن العملية حققت هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار.
وأوضح أن العملية تأتي دعما للشعب الفلسطيني، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل في قطاع غزة.
كما شدد على أن عمليات "أنصار الله" ضد إسرائيل مستمرة، وسوف تتصاعد حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها"، حسب تعبيره.
إطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة تل أبيب رداً على قصف برج مكون من 12 طابق في مدينة غزة، فلسطين 11 مايو2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن... فيديو
01:40 GMT
وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه اعتراض صاروخا أطلق من اليمن، دون المزيد من النفاصيل، في وقت نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد ️لمحاولة الدفاعات الجوية وهي تتصدى للصاروخ اليمني.
ومنذ استئناف تل أبيب عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 مارس/ آذار الماضي، أعلنت "أنصار الله"، تنفيذ 28 هجوماً على إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة.
كما كشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن تنفيذ قواته أكثر من 131 عملية مساندة لقطاع غزة بـ 253 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وفرط صوتي وطائرة مُسيرة، منذ 12 مارس/ آذار الماضي إلى 7 مايو/ أيار الجاري.
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