https://sarabic.ae/20250523/السلطات-الليبية-ترد-على-أنباء-نقل-ذهب-وفضة-عبر-مطار-طرابلس-1100897352.html
السلطات الليبية ترد على أنباء نقل ذهب وفضة عبر مطار طرابلس
السلطات الليبية ترد على أنباء نقل ذهب وفضة عبر مطار طرابلس
سبوتنيك عربي
أكدت السلطات الليبية أن ما تم تداوله من أنباء حول نقل كميات من الذهب والفضة عبر مطار طرابلس الدولي، عارية تماما عن الصحة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T13:45+0000
2025-05-23T13:45+0000
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جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أن جهاز خدمات الإسعاف الطائر نقل تلك الكميات من الذهب عبر المطار، وهو ما نفاه الجهاز، بحسب وسائل إعلام محلية.وقال الجهاز في بيان له، إن تلك الادعاءات تهدف إلى تشويه صورته الإنسانية، مؤكدا أن أطقمه تمارس عملها بكل حيادية لخدمة جميع الليبيين.وأشار الجهاز إلى أن الطائرات التي تحدثت عنها تلك الأنباء غادرت المطار لنقل المصابين نتيجة الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا.وشدد على أن طائرات الجهاز يتم استخدامها لنقل المصابين بين المطارات الليبية المختلفة، للتعامل بسرعة مع الحالات الحرجة وعلاجها سواء داخل البلاد أو خارجها.يذكر أنه في مايو/ أيار 2024، كشفت السلطات الليبية عن عملية تهريب وصفتها بأنها أكبر محاولة لتهريب الذهب خارج ليبيا في تاريخها، شملت 26 طنا من سبائك الذهب قدرت قيمتها المالية في ذلك الحين بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.
https://sarabic.ae/20230119/ليبيا-اشتباكات-بالأسلحة-الثقيلة-وانفجارات-قرب-مطار-طرابلس-الدولي-1072459877.html
https://sarabic.ae/20240513/ليبيا-إحباط-أكبر-محاولة-لتهريب-الذهب-في-تاريخ-البلاد-1088802558.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
السلطات الليبية ترد على أنباء نقل ذهب وفضة عبر مطار طرابلس
أكدت السلطات الليبية أن ما تم تداوله من أنباء حول نقل كميات من الذهب والفضة عبر مطار طرابلس الدولي، عارية تماما عن الصحة.
جاء ذلك ردا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن أن جهاز خدمات الإسعاف الطائر نقل تلك الكميات من الذهب
عبر المطار، وهو ما نفاه الجهاز، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال الجهاز في بيان له، إن تلك الادعاءات تهدف إلى تشويه صورته الإنسانية، مؤكدا أن أطقمه تمارس عملها بكل حيادية لخدمة جميع الليبيين.
وأشار الجهاز إلى أن الطائرات التي تحدثت عنها تلك الأنباء غادرت المطار لنقل المصابين نتيجة الاشتباكات المسلحة
التي شهدتها العاصمة الليبية مؤخرا.
وشدد على أن طائرات الجهاز يتم استخدامها لنقل المصابين بين المطارات الليبية المختلفة، للتعامل بسرعة مع الحالات الحرجة وعلاجها سواء داخل البلاد أو خارجها.
يذكر أنه في مايو/ أيار 2024، كشفت السلطات الليبية عن عملية تهريب وصفتها بأنها أكبر محاولة لتهريب الذهب خارج ليبيا في تاريخها، شملت 26 طنا من سبائك الذهب قدرت قيمتها المالية في ذلك الحين بـ 1.8 مليار دولار أمريكي.
وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي
والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.
هذا الانقسام يترافق مع ازدواج في المؤسسات السيادية، وأبرزها السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب في طبرق، وشريكه الاستشاري وفق اتفاق الصخيرات، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، والذي يعاني بدوره من انقسامات داخلية.