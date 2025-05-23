الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو

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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
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لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
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56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:00 GMT
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البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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02:30 GMT
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
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الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن الصين اختبرت بنجاح طائرة النقل الثقيلة من دون طيار "CH-YH1000. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
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وتبيّن المشاهد لحظة إقلاع الطائرة الثقيلة من دون طيار الصينية، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.الطائرة تتميز بقدرتها على حمل 1200 كغ من البضائع، وتستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز".
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نادي الفيديو, الصين, العالم

الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو

14:37 GMT 23.05.2025
© Photo / x.comالصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© Photo / x.com
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ذكرت وسائل إعلامية أن الصين اختبرت بنجاح طائرة النقل الثقيلة من دون طيار "CH-YH1000.
وتبيّن المشاهد لحظة إقلاع الطائرة الثقيلة من دون طيار الصينية، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.
الطائرة تتميز بقدرتها على حمل 1200 كغ من البضائع، وتستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز".
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