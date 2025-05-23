https://sarabic.ae/20250523/الصين-تكشف-عن-مسيرة-ثقيلة-بقدرة-هائلة-على-النقل-فيديو-1100900237.html
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلامية أن الصين اختبرت بنجاح طائرة النقل الثقيلة من دون طيار "CH-YH1000. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T14:37+0000
2025-05-23T14:37+0000
2025-05-23T14:37+0000
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وتبيّن المشاهد لحظة إقلاع الطائرة الثقيلة من دون طيار الصينية، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.الطائرة تتميز بقدرتها على حمل 1200 كغ من البضائع، وتستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز".
الصين
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين, العالم
نادي الفيديو, الصين, العالم
الصين تكشف عن مسيرة ثقيلة بقدرة هائلة على النقل... فيديو
ذكرت وسائل إعلامية أن الصين اختبرت بنجاح طائرة النقل الثقيلة من دون طيار "CH-YH1000.
وتبيّن المشاهد لحظة إقلاع الطائرة الثقيلة من دون طيار الصينية، والتي تعد نقلة نوعية في مجال تصنيع الطائرات من دون طيار.
الطائرة تتميز بقدرتها على حمل 1200 كغ من البضائع، وتستطيع التحليق لمسافة تصل إلى 1500 كيلومتر، وفقًا لما ذكرته صحيفة "غلوبال تايمز".