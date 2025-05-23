https://sarabic.ae/20250523/ترامب-يدعم-القضاء-على-حماس-وبوتين-يمضي-نحو-منطقة-عازلة-مع-أوكرانيا-1100894181.html

ترامب يدعم القضاء على "حماس"... وبوتين يمضي نحو "منطقة عازلة" مع أوكرانيا

ترامب يدعم القضاء على "حماس"... وبوتين يمضي نحو "منطقة عازلة" مع أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن إجراء الأخير اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 23.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-23T12:52+0000

2025-05-23T12:52+0000

2025-05-23T12:52+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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ترامب يدعم القضاء على "حماس".. وبوتين يمضي نحو "منطقة عازلة" مع أوكرانيا سبوتنيك عربي ترامب يدعم القضاء على "حماس".. وبوتين يمضي نحو "منطقة عازلة" مع أوكرانيا

ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس" خلال اتصال مع نتنياهو، ومخابز محدودة في غزة تعود للعملوأضاف مكتب نتنياهو في سلسلة تدوينات نشرها عبر منصة "إكس"، أن الرئيس ترامب "أعرب عن دعمه للأهداف التي حددها رئيس الوزراء نتنياهو، لإطلاق سراح الرهائن، وتحقيق القضاء على "حماس".وأشار إلى توجيه نتنياهو الشكر للرئيس ترامب على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة.وقال نتنياهو إنه مستعد لوقف إطلاق النار مؤقتا في غزة لضمان إطلاق سراح الرهائن.في السياق نفسه، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إنه تم نقل نحو 90 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والطحين والأدوية والمستلزمات الإنسانية الأخرى الضرورية إلى وجهات متعددة داخل قطاع غزة.وأضاف أن الرئيس ترامب خدع العرب وخدع "حماس"، وأصر على إطلاق سراح الأسير المزدوج الجنسية ألكسندر ، وتأكد من هذا الإطلاق ولم يقدم البديل إطلاقاً، بمعنى آخر تم إطلاق سراح هذا الأسير مجاناً دون أي ضمانات أو شروط أو مقابل.الرئيس بوتين يقول إن القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانياقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي يعمل حالياً على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا، فيما أعلنت كييف وموسكو تسليم قوائم أسرى الحرب ضمن صفقة تبادل مرتقبة.وأضاف بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية، إنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود"، مؤكداً أن الجيش الروسي "يعمل حالياً على تنفيذها".واتهم بوتين القوات الأوكرانية بـ"اختيار أهداف ليس لها أهمية عسكرية"، وقال: "عادةً ما يختار العدو أهدافاً ليس لها أهمية عسكرية، أهداف مدنية، منازل، أشخاص.وأضاف أن المنطقة العازلة عادةً عمقها يكون عدة كيلومترات يكون فيها العديد من المعدات والمنشآت العسكرية ، والهدف منها مراقبة الحدود وتكون خالية من السكان المدنيين، لأنه عادة تحدث اشتباكات ويحدث تسلل عبر الحدود، مشيراً إلى أن الرئيس بوتين يفكر على المدى الطويل، وأن هناك خشية حقيقية من أنه قد تتوسع الأزمة في أوكرانيا خاصةً وأن الدول الغربية تعمل ليل نهار على إرسال قوات غربية لأوكرانيا، لذلك تصبح المنطقة العازلة مسألة مرتبطة بالأمن القومي الروسي.جولة محادثات جديدة بين طهران وواشنطن، ورسالة من إيران لمجلس الأمن حول تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية في إيرانتستضيف العاصمة الإيطالية روما، الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، ولا تزال بعض الملفات الخلافية قائمة بين الجانبين .يأتي ذلك فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشا في اتصال هاتفي "اتفاقاً محتملاً مع إيران".وأضافت ليفيت في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، أن ترمب "يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح" بشأن الوصول إلى اتفاق محتمل مع إيران.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن "مراسلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن ومدير وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديدات إسرائيل الأخيرة".وقال عراقجي، في رسالته، إن "تهديد إسرائيل بالهجوم على المنشآت النووية السلمية في إيران خطر على السلام والأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير خاصة لحماية المنشآت والمواد النووية الإيرانية.وقال إن رسالة إيران تعتبر إنذار للأمم المتحدة بأن من حق طهران الرد إذا تم ضرب المنشآت النووية، وأن مستوى الرد والاستراتيجية النووية سيتغيران، معتبرًا أن التهديد بالخيار العسكري محاولة لإبعاد إيران عن حقوقها النووية، مؤكدًا أن إيران سترفض الطرح الأمريكي بمنع تخصيب اليورانيوم .فيما قالت الكاتبة الصحفية نادية سعد الدين، إن الرئيس الأمريكي يحاول إيصال رسائل من أجل التمهيد في محاولة منه للتوصل لاتفاق قريب، وفي ذات الوقت يكرر تهديداته لإيران إذا لم يتم التوافق على حل.وأوضحت أنه "إذا وافقت إيران على الأطروحات الأمريكية المتعلقة بالملف النووي وشكل علاقاتها في المنطقة فإن الاتفاق سيكون قريبا".الجزائر تكمل انضمامها رسميا إلى بنك مجموعة "بريكس"أعلنت رئيسة بنك التمنية الجديد ديلما روسيف أن الجزائر انضمت رسميا إلى بنك مجموعة "بريكس".وأشارت روسيف، بحسب ما نقل المكتب الصحفي للبنك، إلى أن الجزائر أصبحت تلعب دوراً مهماً ليس فقط في اقتصاد شمال أفريقيا، بل أيضا على المستوى العالمي.كما أكدت روسيف استعداد البنك للتعاون مع الجزائر في مجال الاستثمارات. وقالت إن البنك سوف يتعاون مع الجزائر في تمويل مشاريع فعالة تعزز التقدم وتحسن جودة الحياة وتدعم التنمية".من جانبه، أشاد وزير المال الجزائري عبد الكريم بو الزرد بانضمام بلاده إلى بنك "بريكس"، معتبرًا أنه "يخلق فرصا واعدة للتعاون والدعم المتبادل".وأشار إلى أن العضوية في بنك بريكس لها مميزات للدول المشاركة في الاستفادة من تطوير المشاريع المحلية في الطاقة والنقل والزراعة.وأكد أن إضافة أعضاء جدد للبنك يساعد في توسيع قيمة المساهمات والإمكانيات المالية لتمويل مزيد من المشارع العالمية.

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