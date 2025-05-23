https://sarabic.ae/20250523/رواتب-منطقة-اليورو-تتراجع-خلال-الربع-الأول-من-2025-1100899318.html
رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025
رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعاته السابقة عن معدلات التضخم في منطقة اليورو كانت في محلها. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T14:21+0000
2025-05-23T14:21+0000
2025-05-23T14:21+0000
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ويدعم ذلك انخفاض المؤشر الرئيسي لمعدلات الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في السابق إلى أن معدلات التضخم ستصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة.وبلغت نسبة الزيادة في المرتبات خلال الربع الأول من 2025، 2.4 في المئة مقارنة بنسبة 4.5 في المئة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ونسبة 4.1 في المئة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024.ويعني ذلك أن معدلات الزيادة في المرتبة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025، انخفضت عن معدلات 2024.وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن هذا التراجع يشير إلى هدوء نسبي في ضغوط الأجور وهو ما يتم ترجمته في نهاية المطاف بتراجع في معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الأخبار
رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025
كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعاته السابقة عن معدلات التضخم في منطقة اليورو كانت في محلها.
ويدعم ذلك انخفاض المؤشر الرئيسي لمعدلات الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو
"، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.
وكان البنك المركزي الأوروبي
قد أشار في السابق إلى أن معدلات التضخم ستصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة.
وبلغت نسبة الزيادة في المرتبات خلال الربع الأول من 2025، 2.4 في المئة مقارنة بنسبة 4.5 في المئة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ونسبة 4.1 في المئة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024.
ويعني ذلك أن معدلات الزيادة في المرتبة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025، انخفضت عن معدلات 2024.
وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن هذا التراجع يشير إلى هدوء نسبي في ضغوط الأجور وهو ما يتم ترجمته في نهاية المطاف بتراجع في معدلات التضخم.