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لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
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رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025
رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعاته السابقة عن معدلات التضخم في منطقة اليورو كانت في محلها. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-23T14:21+0000
2025-05-23T14:21+0000
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ويدعم ذلك انخفاض المؤشر الرئيسي لمعدلات الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في السابق إلى أن معدلات التضخم ستصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة.وبلغت نسبة الزيادة في المرتبات خلال الربع الأول من 2025، 2.4 في المئة مقارنة بنسبة 4.5 في المئة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ونسبة 4.1 في المئة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024.ويعني ذلك أن معدلات الزيادة في المرتبة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025، انخفضت عن معدلات 2024.وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن هذا التراجع يشير إلى هدوء نسبي في ضغوط الأجور وهو ما يتم ترجمته في نهاية المطاف بتراجع في معدلات التضخم.
https://sarabic.ae/20240307/البنك-المركزي-الأوروبي-اقتصاد-منطقة-اليورو-لا-يزال-ضعيفا-1086775428.html
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رواتب منطقة اليورو تتراجع خلال الربع الأول من 2025

14:21 GMT 23.05.2025
© AP Photoكوريا الجنوبية تبدأ تعاملات تجارية باليورو مع إيران في 29 أغسطس
كوريا الجنوبية تبدأ تعاملات تجارية باليورو مع إيران في 29 أغسطس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
© AP Photo
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كشفت بيانات البنك المركزي الأوروبي أن توقعاته السابقة عن معدلات التضخم في منطقة اليورو كانت في محلها.
ويدعم ذلك انخفاض المؤشر الرئيسي لمعدلات الرواتب في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، خلال الربع الأول من العام الجاري، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة.
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
البنك المركزي الأوروبي: اقتصاد منطقة اليورو لا يزال ضعيفا
7 مارس 2024, 16:09 GMT
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أشار في السابق إلى أن معدلات التضخم ستصل قريبا لنسبة 2 % المستهدفة.
وبلغت نسبة الزيادة في المرتبات خلال الربع الأول من 2025، 2.4 في المئة مقارنة بنسبة 4.5 في المئة التي تم تسجيلها في نفس الفترة من العام الماضي، ونسبة 4.1 في المئة التي تم تسجيلها في الربع الأخير من 2024.
ويعني ذلك أن معدلات الزيادة في المرتبة خلال الـ 3 أشهر الأولى من 2025، انخفضت عن معدلات 2024.
وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن هذا التراجع يشير إلى هدوء نسبي في ضغوط الأجور وهو ما يتم ترجمته في نهاية المطاف بتراجع في معدلات التضخم.
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