الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

الممثلة ماري ليست تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "المخطط الفينيقي" في مهرجان كان السينمائي الدولي 78، فرنسا.
الممثلة ماري ليست تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "المخطط الفينيقي" في مهرجان كان السينمائي الدولي 78، فرنسا.
المرشح الرئاسي نيكوسور دان، يتحدث إلى أنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد في بوخارست، رومانيا.
المرشح الرئاسي نيكوسور دان، يتحدث إلى أنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد في بوخارست، رومانيا.
صورة للسفينة كواوتيموك، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية، وهي عالقة بالقرب من جسر مانهاتن بعد اصطدامها بجسر بروكلين، في نيويورك.
صورة للسفينة كواوتيموك، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية، وهي عالقة بالقرب من جسر مانهاتن بعد اصطدامها بجسر بروكلين، في نيويورك.
صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، في واشنطن.
صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، في واشنطن.
رجل مصاب بالغاز المسيل للدموع أمام رجال الشرطة خلال مظاهرة في لاباز، بوليفيا.
رجل مصاب بالغاز المسيل للدموع أمام رجال الشرطة خلال مظاهرة في لاباز، بوليفيا.
عمال الإنقاذ يجلون السكان بعد هطول أمطار غزيرة في كامبانا، الأرجنتين.
عمال الإنقاذ يجلون السكان بعد هطول أمطار غزيرة في كامبانا، الأرجنتين.
صورة جوية لنبع أيكين في مدينة هايشي، مقاطعة تشينغهاي، الصين.
صورة جوية لنبع أيكين في مدينة هايشي، مقاطعة تشينغهاي، الصين.
فتاتان تقفان بجانب سيارة قديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق أرخانجيلسكوي أوتلت، روسيا.
فتاتان تقفان بجانب سيارة قديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق أرخانجيلسكوي أوتلت، روسيا.
غواصون ينشرون ملصق لأتاتورك والعلم التركي إحياءً لذكرى أتاتورك واحتفالات يوم الشباب والرياضة، بالقرب من سفينة الشحن اليونانية ديميتريس المحطمة التي غرقت قبالة سواحل كاش أثناء عاصفة عام 1968، في أنطاليا، تركيا.
غواصون ينشرون ملصق لأتاتورك والعلم التركي إحياءً لذكرى أتاتورك واحتفالات يوم الشباب والرياضة، بالقرب من سفينة الشحن اليونانية ديميتريس المحطمة التي غرقت قبالة سواحل كاش أثناء عاصفة عام 1968، في أنطاليا، تركيا.
صغار الدببة البنية في حديقة طرسوس الطبيعية في مرسين، تركيا.
صغار الدببة البنية في حديقة طرسوس الطبيعية في مرسين، تركيا.
عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، في موقع تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء سان دييغو، الولايات المتحدة.
عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، في موقع تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء سان دييغو، الولايات المتحدة.
طائر يحلق في السماء أثناء مرور البابا ليون الرابع عشر في سيارته، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
طائر يحلق في السماء أثناء مرور البابا ليون الرابع عشر في سيارته، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.
ثور يعبر المياه الضحلة لنهر الغانغ على مشارف ألا أباد، الهند.
ثور يعبر المياه الضحلة لنهر الغانغ على مشارف ألا أباد، الهند.
تدريبات لرجال الإطفاء في محطة إنسكايا للسكك الحديدية في غرب سيبيريا في نوفوسيبيرسك، روسيا.
تدريبات لرجال الإطفاء في محطة إنسكايا للسكك الحديدية في غرب سيبيريا في نوفوسيبيرسك، روسيا.
صورة للمشاركين في العرض الاحتفالي لصفوف الكاديت والقوزاق، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في سيمفيروبول، روسيا.
صورة للمشاركين في العرض الاحتفالي لصفوف الكاديت والقوزاق، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في سيمفيروبول، روسيا.
أنثى فرس نهر مع صغيرها البالغ من العمر يومين في حديقة حيوان دلهي، الهند.
أنثى فرس نهر مع صغيرها البالغ من العمر يومين في حديقة حيوان دلهي، الهند.
مجموعة من السكان يستمتعون بوقتهم على مياه نهر كومال الباردة، في نيو براونفيلز، تكساس، الولايات المتحدة.
مجموعة من السكان يستمتعون بوقتهم على مياه نهر كومال الباردة، في نيو براونفيلز، تكساس، الولايات المتحدة.
مشهد لفتاة تساعد الحيوانات المصابة، وتوفر مأوى آمن لهم في دمشق، سوريا.
مشهد لفتاة تساعد الحيوانات المصابة، وتوفر مأوى آمن لهم في دمشق، سوريا.