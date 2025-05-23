الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

عربي
لافروف: روسيا لم تتراجع أبدا عن الاتصالات مع أوكرانيا
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
حصاد الأسبوع
المواجهة الروسية الأوروبية بين الحقيقة والخدعة.. يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
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الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة. 23.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

الصور الأكثر إثارة لهذا الأسبوع

09:29 GMT 23.05.2025
تابعنا عبر
جمع فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر طرافة، التي تصدرت عناوين الصحف لهذا الأسبوع، ورصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث الأخيرة.
© AP Photo / Natacha Pisarenko

الممثلة ماري ليست تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "المخطط الفينيقي" في مهرجان كان السينمائي الدولي 78، فرنسا.

الممثلة ماري ليست تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم &quot;المخطط الفينيقي&quot; في مهرجان كان السينمائي الدولي 78، فرنسا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

الممثلة ماري ليست تقف أمام المصورين عند وصولها إلى العرض الأول لفيلم "المخطط الفينيقي" في مهرجان كان السينمائي الدولي 78، فرنسا.

© AP Photo / Andreea Alexandru

المرشح الرئاسي نيكوسور دان، يتحدث إلى أنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد في بوخارست، رومانيا.

المرشح الرئاسي نيكوسور دان، يتحدث إلى أنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد في بوخارست، رومانيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Andreea Alexandru

المرشح الرئاسي نيكوسور دان، يتحدث إلى أنصاره بعد إغلاق صناديق الاقتراع للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعادة في البلاد في بوخارست، رومانيا.

© AP Photo / Yuki Iwamura

صورة للسفينة كواوتيموك، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية، وهي عالقة بالقرب من جسر مانهاتن بعد اصطدامها بجسر بروكلين، في نيويورك.

صورة للسفينة كواوتيموك، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية، وهي عالقة بالقرب من جسر مانهاتن بعد اصطدامها بجسر بروكلين، في نيويورك. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Yuki Iwamura

صورة للسفينة كواوتيموك، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية، وهي عالقة بالقرب من جسر مانهاتن بعد اصطدامها بجسر بروكلين، في نيويورك.

© Getty Images / Alex Wong

صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، في واشنطن.

صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Alex Wong

صورة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمدعية العامة الأمريكية بام بوندي، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض، في واشنطن.

© Getty Images / Gaston Brito

رجل مصاب بالغاز المسيل للدموع أمام رجال الشرطة خلال مظاهرة في لاباز، بوليفيا.

رجل مصاب بالغاز المسيل للدموع أمام رجال الشرطة خلال مظاهرة في لاباز، بوليفيا. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Gaston Brito

رجل مصاب بالغاز المسيل للدموع أمام رجال الشرطة خلال مظاهرة في لاباز، بوليفيا.

© AP Photo / Rodrigo Abd

عمال الإنقاذ يجلون السكان بعد هطول أمطار غزيرة في كامبانا، الأرجنتين.

عمال الإنقاذ يجلون السكان بعد هطول أمطار غزيرة في كامبانا، الأرجنتين. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Rodrigo Abd

عمال الإنقاذ يجلون السكان بعد هطول أمطار غزيرة في كامبانا، الأرجنتين.

© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صورة جوية لنبع أيكين في مدينة هايشي، مقاطعة تشينغهاي، الصين.

صورة جوية لنبع أيكين في مدينة هايشي، مقاطعة تشينغهاي، الصين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / CFOTO/Future Publishing

صورة جوية لنبع أيكين في مدينة هايشي، مقاطعة تشينغهاي، الصين.

© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان تقفان بجانب سيارة قديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق أرخانجيلسكوي أوتلت، روسيا.

فتاتان تقفان بجانب سيارة قديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق أرخانجيلسكوي أوتلت، روسيا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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فتاتان تقفان بجانب سيارة قديمة في التجمع السنوي للسيارات الكلاسيكية على أراضي مجمع التسوق أرخانجيلسكوي أوتلت، روسيا.

© Getty Images / Anadolu/Tahsin Ceylan

غواصون ينشرون ملصق لأتاتورك والعلم التركي إحياءً لذكرى أتاتورك واحتفالات يوم الشباب والرياضة، بالقرب من سفينة الشحن اليونانية ديميتريس المحطمة التي غرقت قبالة سواحل كاش أثناء عاصفة عام 1968، في أنطاليا، تركيا.

غواصون ينشرون ملصق لأتاتورك والعلم التركي إحياءً لذكرى أتاتورك واحتفالات يوم الشباب والرياضة، بالقرب من سفينة الشحن اليونانية ديميتريس المحطمة التي غرقت قبالة سواحل كاش أثناء عاصفة عام 1968، في أنطاليا، تركيا. - سبوتنيك عربي
9/18
© Getty Images / Anadolu/Tahsin Ceylan

غواصون ينشرون ملصق لأتاتورك والعلم التركي إحياءً لذكرى أتاتورك واحتفالات يوم الشباب والرياضة، بالقرب من سفينة الشحن اليونانية ديميتريس المحطمة التي غرقت قبالة سواحل كاش أثناء عاصفة عام 1968، في أنطاليا، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/Unal Uysal

صغار الدببة البنية في حديقة طرسوس الطبيعية في مرسين، تركيا.

صغار الدببة البنية في حديقة طرسوس الطبيعية في مرسين، تركيا. - سبوتنيك عربي
10/18
© Getty Images / Anadolu/Unal Uysal

صغار الدببة البنية في حديقة طرسوس الطبيعية في مرسين، تركيا.

© AP Photo / Gregory Bull

عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، في موقع تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء سان دييغو، الولايات المتحدة.

عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، في موقع تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء سان دييغو، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
11/18
© AP Photo / Gregory Bull

عمال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين، في موقع تحطم طائرة صغيرة في أحد أحياء سان دييغو، الولايات المتحدة.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

طائر يحلق في السماء أثناء مرور البابا ليون الرابع عشر في سيارته، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

طائر يحلق في السماء أثناء مرور البابا ليون الرابع عشر في سيارته، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان. - سبوتنيك عربي
12/18
© AP Photo / Jacquelyn Martin

طائر يحلق في السماء أثناء مرور البابا ليون الرابع عشر في سيارته، في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

© Getty Images / Ritesh Shukla

ثور يعبر المياه الضحلة لنهر الغانغ على مشارف ألا أباد، الهند.

ثور يعبر المياه الضحلة لنهر الغانغ على مشارف ألا أباد، الهند. - سبوتنيك عربي
13/18
© Getty Images / Ritesh Shukla

ثور يعبر المياه الضحلة لنهر الغانغ على مشارف ألا أباد، الهند.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

تدريبات لرجال الإطفاء في محطة إنسكايا للسكك الحديدية في غرب سيبيريا في نوفوسيبيرسك، روسيا.

تدريبات لرجال الإطفاء في محطة إنسكايا للسكك الحديدية في غرب سيبيريا في نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
14/18
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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تدريبات لرجال الإطفاء في محطة إنسكايا للسكك الحديدية في غرب سيبيريا في نوفوسيبيرسك، روسيا.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمشاركين في العرض الاحتفالي لصفوف الكاديت والقوزاق، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في سيمفيروبول، روسيا.

صورة للمشاركين في العرض الاحتفالي لصفوف الكاديت والقوزاق، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في سيمفيروبول، روسيا. - سبوتنيك عربي
15/18
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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صورة للمشاركين في العرض الاحتفالي لصفوف الكاديت والقوزاق، المخصص للذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى، في سيمفيروبول، روسيا.

© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أنثى فرس نهر مع صغيرها البالغ من العمر يومين في حديقة حيوان دلهي، الهند.

أنثى فرس نهر مع صغيرها البالغ من العمر يومين في حديقة حيوان دلهي، الهند. - سبوتنيك عربي
16/18
© Getty Images / Hindustan Times/Sanchit Khanna

أنثى فرس نهر مع صغيرها البالغ من العمر يومين في حديقة حيوان دلهي، الهند.

© AP Photo / Eric Gay

مجموعة من السكان يستمتعون بوقتهم على مياه نهر كومال الباردة، في نيو براونفيلز، تكساس، الولايات المتحدة.

مجموعة من السكان يستمتعون بوقتهم على مياه نهر كومال الباردة، في نيو براونفيلز، تكساس، الولايات المتحدة. - سبوتنيك عربي
17/18
© AP Photo / Eric Gay

مجموعة من السكان يستمتعون بوقتهم على مياه نهر كومال الباردة، في نيو براونفيلز، تكساس، الولايات المتحدة.

© Getty Images / Anadolu/Hasan Belal

مشهد لفتاة تساعد الحيوانات المصابة، وتوفر مأوى آمن لهم في دمشق، سوريا.

مشهد لفتاة تساعد الحيوانات المصابة، وتوفر مأوى آمن لهم في دمشق، سوريا. - سبوتنيك عربي
18/18
© Getty Images / Anadolu/Hasan Belal

مشهد لفتاة تساعد الحيوانات المصابة، وتوفر مأوى آمن لهم في دمشق، سوريا.

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