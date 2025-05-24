https://sarabic.ae/20250524/العراق-يتفق-مع-تركيا-على-إطلاق-500-متر-مكعب-في-الثانية-يوميا-من-مياه-الفرات-1100929388.html

العراق يتفق مع تركيا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يوميا من مياه الفرات

العراق يتفق مع تركيا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يوميا من مياه الفرات

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الموارد المائية العراقية، عون ذياب عبد الله، اليوم السبت، عن اتفاق بين العراق وتركيا يقضي بإطلاق 500 متر مكعب من مياه نهر الفرات يوميا. 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T13:50+0000

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وأوضح عبد الله خلال مؤتمر صحفي، أن لجانا مشتركة مع تركيا وإيران تواصل العمل لضمان الحصص المائية للعراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأشار الوزير إلى التزام العراق بالاتفاقية الإطارية مع تركيا، والتي تشمل تنفيذ مشاريع بنى تحتية في قطاع الري وضمان استمرار الإطلاقات المائية.كما أكد أهمية المبادرة الإقليمية التي أطلقها رئيس الوزراء لحماية نهري دجلة والفرات، وضمان استدامة تدفق المياه، خاصة في ظل الشح المائي.وأضاف وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، أن العراق لا يحتاج حاليا إلى سدود جديدة، لوجود سعات خزنية شاغرة تُقدّر بنحو 7 مليارات لتر في سد الموصل، و4 مليارات في الثرثار، و8 مليارات في حديثة.وكان وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، صرح العام الماضي، أن منح تركيا العراق حصة عادلة من المياه لنهري دجلة والفرات، من أبرز الملفات التي سيتم بحثها مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته لبغداد في ذلك التوقيت.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أكد أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول أعماله خلال زيارته للعراق العام الماضي، مشيرا إلى أن "تركيا تدرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، وأنها تسعى لحل هذه المشكلة، هذا بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا".يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.

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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي