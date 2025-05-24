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بوتين: روسيا لا ترى الهجمات على نفسها فقط بل موقفا همجيا تجاه الثقافة الروسية
بوتين: روسيا لا ترى الهجمات على نفسها فقط بل موقفا همجيا تجاه الثقافة الروسية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الهجمات على روسيا والمواقف البربرية تجاه الثقافة الروسية، لا تجلب الشرف لأولئك الذين يمارسونها. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T10:51+0000
2025-05-24T10:51+0000
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وقال الرئيس بوتين، خلال لقائه مع البطريرك كيريل بمناسبة يوم الأدب والثقافة السلافية، يوم ذكرى القديسين كيرلس وميثوديوس: "أود أن أقول إن هذا الأمر مهم بشكل خاص في ظروف اليوم، عندما نشهد ليس فقط هجمات على روسيا، بل بعض المواقف الهمجية تجاه ثقافتنا حتى كجزء من الثقافة العالمية. لم نشهد مثل هذا الأمر منذ وقت طويل، وهذا لا يُشرّف أولئك الذين يشاركون في ذلك".وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بيوم اسمكم وأعرب عن امتناني لكل ما تفعلونه من أجل روسيا، من أجل شعبنا".وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدد كبير من مجالات نشاط البطريرك كيريل، لكنه خص بالذكر مجالًا واحدًا على وجه الخصوص وهو دعم اللغة الروسية والعلاقات مع الروس في الخارج.وفي 24 مايو/ أيار من كل عام، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بيوم الأدب والثقافة السلافية، يوم ذكرى القديسين كيرلس وميثوديوس، اللذان ابتكرا الأبجدية التي أصبحت أساس اللغة المكتوبة للعديد من الشعوب السلافية.الكرملين معلقا على تقارير عن تغييرات محتملة في فريق المفاوضات الأوكراني: كل التفاصيل مهمة
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: روسيا لا ترى الهجمات على نفسها فقط بل موقفا همجيا تجاه الثقافة الروسية

10:51 GMT 24.05.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير مع البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا
الرئيس الروسي فلاديمير مع البطريرك كيريل بطريرك موسكو وكل روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Sputnik . Alexander Kazakov
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن الهجمات على روسيا والمواقف البربرية تجاه الثقافة الروسية، لا تجلب الشرف لأولئك الذين يمارسونها.
وقال الرئيس بوتين، خلال لقائه مع البطريرك كيريل بمناسبة يوم الأدب والثقافة السلافية، يوم ذكرى القديسين كيرلس وميثوديوس: "أود أن أقول إن هذا الأمر مهم بشكل خاص في ظروف اليوم، عندما نشهد ليس فقط هجمات على روسيا، بل بعض المواقف الهمجية تجاه ثقافتنا حتى كجزء من الثقافة العالمية. لم نشهد مثل هذا الأمر منذ وقت طويل، وهذا لا يُشرّف أولئك الذين يشاركون في ذلك".

وتابع: "لكن في ظل هذه الظروف، فإن الحفاظ على الثقافة الروسية واللغة الروسية له أهمية خاصة، ومساهمتكم في هذا العمل لا تقدر بثمن بالطبع (مخاطبا البطريرك كيريل)".

وأضاف الرئيس الروسي: "أهنئكم بيوم اسمكم وأعرب عن امتناني لكل ما تفعلونه من أجل روسيا، من أجل شعبنا".
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وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى عدد كبير من مجالات نشاط البطريرك كيريل، لكنه خص بالذكر مجالًا واحدًا على وجه الخصوص وهو دعم اللغة الروسية والعلاقات مع الروس في الخارج.

وقال: "لديكم العديد من مجالات النشاط، ولكنني أود أن أسلط الضوء على مجال واحد على وجه الخصوص اليوم، دعمكم للغة الروسية والثقافة الروسية ودعم العلاقات مع مواطنينا في الخارج".

وفي 24 مايو/ أيار من كل عام، تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بيوم الأدب والثقافة السلافية، يوم ذكرى القديسين كيرلس وميثوديوس، اللذان ابتكرا الأبجدية التي أصبحت أساس اللغة المكتوبة للعديد من الشعوب السلافية.
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