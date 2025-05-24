https://sarabic.ae/20250524/تصويت-برأيك-هل-يعد-رفع-العقوبات-الأمريكية-مؤشرا-على-تغيير-واشنطن-لسياستها-تجاه-سوريا-والمنطقة؟-1100915347.html
تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T07:26+0000
2025-05-24T07:26+0000
2025-05-24T07:26+0000
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وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات، الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".بدوره، وعد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، الشعب السوري بـ"مزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا".برأيك.. هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
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MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, العالم, опросы
تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها
، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات، الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
بدوره، وعد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، الشعب السوري بـ"مزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا".
برأيك.. هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟