تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟

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القوات الروسية تحرر 3 بلدات في إطار العملية العسكرية
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مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
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عرب بوينت بودكاست
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بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
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19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
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الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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https://sarabic.ae/20250524/تصويت-برأيك-هل-يعد-رفع-العقوبات-الأمريكية-مؤشرا-على-تغيير-واشنطن-لسياستها-تجاه-سوريا-والمنطقة؟-1100915347.html
تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
سبوتنيك عربي
أعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T07:26+0000
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وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات، الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".بدوره، وعد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، الشعب السوري بـ"مزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا".برأيك.. هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, العالم, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, واشنطن, العالم, опросы

تصويت.. برأيك هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟

07:26 GMT 24.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadikiأنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025
أنصار الحكومة السورية المؤقتة يهتفون بشعارات لإظهار تضامنهم مع قوات الأمن التي تقاتل مسلحين موالين للرئيس السابق، بشار الأسد، خلال احتجاج في دمشق، سوريا، 7 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Omar Sanadiki
تابعنا عبر
أعلنت ‏وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم السبت، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا، يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".
وشددت الوزارة على ضرورة أن "تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام"، معربة عن أملها في أن "يضع رفع العقوبات، الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر".
بدوره، وعد وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، الشعب السوري بـ"مزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، بعد القرارات المتتالية برفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عن سوريا".

برأيك.. هل يعد رفع العقوبات الأمريكية مؤشرا على تغيير واشنطن لسياستها تجاه سوريا والمنطقة؟

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