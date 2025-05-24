https://sarabic.ae/20250524/خبير-التخصيب-هو-من-ذاتيات-الأمن-القومي-الإيراني-ولا-يمكن-المساس-به-أبدا-1100917833.html

خبير: التخصيب هو من ذاتيات الأمن القومي الإيراني ولا يمكن المساس به أبدا

خبير: التخصيب هو من ذاتيات الأمن القومي الإيراني ولا يمكن المساس به أبدا

سبوتنيك عربي

أكد الخبير اللبناني في العلاقات الدولية الشيخ أحمد عيدي العاملي، تعليقًا على الجولة الخامسة من المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا في العاصمة الإيطالية روما،... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T09:38+0000

2025-05-24T09:38+0000

2025-05-24T09:38+0000

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الولايات المتحدة الأمريكية

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وفي مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، قال العاملي إن "المفاوضات ضرورة أميركية راهنة، هدفها تحويل الأنظار عن الوضع الناري في الشرق الأوسط نحو المسار الدبلوماسي، ومحاولة إقناع إسرائيل بالتراجع عن مشروعها الفاشل، بعدما باتت الاغتيالات والقتل أدوات غير قابلة للتوظيف في مشروع "إسرائيل الكبرى"، الذي فقد الغرب اقتناعه به".وأضاف أن "أميركا تسعى لإيصال رسالة إلى إسرائيل بأن النظام الأحادي انتهى، وعليها أن تختار، إمّا الاستمرار في هيجانها الأخرق أو خسارة مكانتها في النظام العالمي المتعدد الأقطاب".ولفت الخبير اللبناني في العلاقات الدولية، إلى "الخلافات الجوهرية بين واشنطن وطهران، وأبرزها امتلاك إيران أكبر ترسانة صاروخية وطائرات استطلاعية وانتحارية متقدّمة في الشرق الأوسط، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لأميركا"، وأشار إلى أن "إيران، بانضمامها إلى الحلف الشرقي ومحور تعدد الأقطاب، تمثّل تهديدًا كبيرًا لواشنطن التي تسعى لإعادتها إلى الحضن الأميركي"، واصفًا طهران بـ"بيضة القبان" في حسم النزاع على الشرق، مؤكدًا أن "الخلاف ليس مع النظام الإسلامي بحد ذاته، بل لأنهم يريدون إسلامًا أميركيًا".وختم العاملي بأن "إيران ترفض التنازلات، خصوصًا بعد تصريح السيد القائد بأن مطلب رفع العقوبات يجب أن يكون فوريًا لا تدريجيًا، باعتبار أن هذه المفاوضات هي استكمالًا للمفاوضات القديمة"، مشددًا على أن "أميركا تستخدم المفاوضات وسيلة لكسب الوقت والبقاء في الشرق، عبر شروط تعجيزية تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية، لكنها في النهاية ستخضع للأمر الواقع".وزير الخارجية العماني يتحدث عن إحراز "بعض التقدم" في ختام الجولة الخامسة من مفاوضات إيران وأمريكاوزير الخارجية الإيراني: الجولة الخامسة من أكثر جولات التفاوض مهنية التي خضناها حتى الآن

https://sarabic.ae/20250524/الخارجية-الإيرانية-المفاوضات-مع-أمريكا-جرت-في-أجواء-هادئة-وسيعلن-لاحقا-عن-الجولة-المقبلة-1100911865.html

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