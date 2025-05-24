https://sarabic.ae/20250524/روسيا-موسكو-ستسلم-كييف-وثيقة-تتضمن-شروطها-لتسوية-الصراع-الأوكراني-خلال-الأيام-المقبلة-1100927650.html
روسيا: موسكو ستسلم كييف وثيقة حول تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة
روسيا: موسكو ستسلم كييف وثيقة حول تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة
سبوتنيك عربي
صرح كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم السبت، أن روسيا ستعرض على أوكرانيا، خلال الأيام المقبلة، وثيقة حول مذكرة التفاهم بشأن التسوية... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T13:12+0000
2025-05-24T13:12+0000
2025-05-24T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كوساتشيف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "العمل على هذه المذكرة جارٍ، وهي في مراحله النهائية. أتوقع أن تُسلّم الوثيقة الروسية ذات الصلة إلى الجانب الآخر، خلال الأيام المقبلة. لديّ هذه المعلومات".وأردف: "في نهاية المطاف، هذه عملية تفاوضية، وهي عملية معقدة للغاية، وحساسة للغاية من نواح عديدة".وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي، خُصصت، من بين أمور أخرى، لتسوية النزاع في أوكرانيا.ووصل الوفد الروسي إلى مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، ولكن لم تكن هناك أي اتصالات بين ممثلي البلدين. وعُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.
https://sarabic.ae/20250524/لافروف-يلقي-كلمة-أمام-الجمعية-الـ33-لمجلس-السياسة-الخارجية-والدفاعية-الروسي-فيديو-1100916883.html
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روسيا, العالم
روسيا: موسكو ستسلم كييف وثيقة حول تسوية الصراع الأوكراني خلال الأيام المقبلة
13:12 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 13:31 GMT 24.05.2025)
صرح كونستانتين كوساتشيف، نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم السبت، أن روسيا ستعرض على أوكرانيا، خلال الأيام المقبلة، وثيقة حول مذكرة التفاهم بشأن التسوية الأوكرانية، وقد وصل العمل على المذكرة إلى مراحله النهائية.
وقال كوساتشيف، في مقابلة مع قناة "زفيزدا" التلفزيونية: "العمل على هذه المذكرة جارٍ، وهي في مراحله النهائية. أتوقع أن تُسلّم الوثيقة الروسية ذات الصلة إلى الجانب الآخر، خلال الأيام المقبلة. لديّ هذه المعلومات".
ووفقًا لكوساتشيف، من غير المرجح أن تُصبح هذه التطورات مسألة إعلامية في هذه المرحلة.
وأردف: "في نهاية المطاف، هذه عملية تفاوضية، وهي عملية معقدة للغاية، وحساسة للغاية من نواح عديدة".
وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محادثة هاتفية يوم الاثنين الماضي، خُصصت، من بين أمور أخرى، لتسوية النزاع في أوكرانيا.
ووفقًا للرئيس الروسي، فقد استمرت المحادثة لأكثر من ساعتين، وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا مستعدة للعمل مع الجانب الأوكراني على مذكرة تفاهم بشأن معاهدة سلام مستقبلية محتملة.
ووصل الوفد الروسي إلى مدينة إسطنبول التركية، في 15 مايو/ أيار الجاري، ولكن لم تكن هناك أي اتصالات بين ممثلي البلدين. وعُقد الاجتماع في اليوم التالي واستمر قرابة ساعتين.