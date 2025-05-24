علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250524/علماء-يتوصلون-لابتكار-ثوري-عدسات-لاصقة-تمكن-من-الرؤية-في-الظلام-وبعيون-مغلقة-1100931955.html
علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة
علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة
سبوتنيك عربي
نجح علماء صينيون في ابتكار عدسات لاصقة شفافة، تمكن مرتديها من الرؤية في الظلام، وحتى مع إغلاق العينين، ودون الحاجة لمصدر طاقة. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T15:40+0000
2025-05-24T15:41+0000
مجتمع
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وتعتمد العدسات على جزيئات نانوية تحول ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى ضوء مرئي، مما يسمح برؤية إشارات ضوئية خارج نطاق الرؤية البشرية الطبيعية.وأظهرت تجارب العلماء أن الرؤية بالعدسات الجديدة تتحسن عند غلق العينين، لأن الأشعة تحت الحمراء تخترق الجفون بشكل أفضل مع تقليل تداخل الضوء المرئي، وفقا لموقع "Live Science".وأكد البروفيسور تيان شيو، من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن "هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لأجهزة قابلة للارتداء، تمنح رؤية خارقة، مع تطبيقات محتملة في الأمن والإنقاذ والتشفير".كما أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلا المصابين بعمى الألوان على رؤية أطوال موجية غير مرئية لهم حاليا، وفقا لشيو.ويأمل فريق الدراسة من الصين، بتطوير عدسات ذات دقة وحساسية أعلى، بالتعاون مع خبراء المواد والبصريات.
https://sarabic.ae/20250512/دراسة-علمية-تكتشف-علاجا-واعدا-لاستعادة-البصر-باستخدام-الأجسام-المضادة-1100454963.html
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علوم, الصحة, منوعات
علوم, الصحة, منوعات

علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة

15:40 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 24.05.2025)
© Sputnik . Sergey Pyatakovعدسات
عدسات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
عدسات
© Sputnik . Sergey Pyatakov
تابعنا عبر
نجح علماء صينيون في ابتكار عدسات لاصقة شفافة، تمكن مرتديها من الرؤية في الظلام، وحتى مع إغلاق العينين، ودون الحاجة لمصدر طاقة.
وتعتمد العدسات على جزيئات نانوية تحول ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى ضوء مرئي، مما يسمح برؤية إشارات ضوئية خارج نطاق الرؤية البشرية الطبيعية.
وأظهرت تجارب العلماء أن الرؤية بالعدسات الجديدة تتحسن عند غلق العينين، لأن الأشعة تحت الحمراء تخترق الجفون بشكل أفضل مع تقليل تداخل الضوء المرئي، وفقا لموقع "Live Science".
عيون ملونة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
مجتمع
دراسة علمية تكتشف علاجا واعدا لاستعادة البصر باستخدام الأجسام المضادة
12 مايو, 19:49 GMT
وأكد البروفيسور تيان شيو، من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن "هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لأجهزة قابلة للارتداء، تمنح رؤية خارقة، مع تطبيقات محتملة في الأمن والإنقاذ والتشفير".
كما أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلا المصابين بعمى الألوان على رؤية أطوال موجية غير مرئية لهم حاليا، وفقا لشيو.
ويأمل فريق الدراسة من الصين، بتطوير عدسات ذات دقة وحساسية أعلى، بالتعاون مع خبراء المواد والبصريات.
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