https://sarabic.ae/20250524/علماء-يتوصلون-لابتكار-ثوري-عدسات-لاصقة-تمكن-من-الرؤية-في-الظلام-وبعيون-مغلقة-1100931955.html
علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة
علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة
سبوتنيك عربي
نجح علماء صينيون في ابتكار عدسات لاصقة شفافة، تمكن مرتديها من الرؤية في الظلام، وحتى مع إغلاق العينين، ودون الحاجة لمصدر طاقة. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T15:40+0000
2025-05-24T15:40+0000
2025-05-24T15:41+0000
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وتعتمد العدسات على جزيئات نانوية تحول ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى ضوء مرئي، مما يسمح برؤية إشارات ضوئية خارج نطاق الرؤية البشرية الطبيعية.وأظهرت تجارب العلماء أن الرؤية بالعدسات الجديدة تتحسن عند غلق العينين، لأن الأشعة تحت الحمراء تخترق الجفون بشكل أفضل مع تقليل تداخل الضوء المرئي، وفقا لموقع "Live Science".وأكد البروفيسور تيان شيو، من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن "هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لأجهزة قابلة للارتداء، تمنح رؤية خارقة، مع تطبيقات محتملة في الأمن والإنقاذ والتشفير".كما أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلا المصابين بعمى الألوان على رؤية أطوال موجية غير مرئية لهم حاليا، وفقا لشيو.ويأمل فريق الدراسة من الصين، بتطوير عدسات ذات دقة وحساسية أعلى، بالتعاون مع خبراء المواد والبصريات.
https://sarabic.ae/20250512/دراسة-علمية-تكتشف-علاجا-واعدا-لاستعادة-البصر-باستخدام-الأجسام-المضادة-1100454963.html
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علوم, الصحة, منوعات
علماء يتوصلون لابتكار ثوري.. عدسات لاصقة تمكن من الرؤية في الظلام وبعيون مغلقة
15:40 GMT 24.05.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 24.05.2025)
نجح علماء صينيون في ابتكار عدسات لاصقة شفافة، تمكن مرتديها من الرؤية في الظلام، وحتى مع إغلاق العينين، ودون الحاجة لمصدر طاقة.
وتعتمد العدسات على جزيئات نانوية تحول ضوء الأشعة تحت الحمراء غير المرئي إلى ضوء مرئي، مما يسمح برؤية إشارات ضوئية خارج نطاق الرؤية البشرية الطبيعية.
وأظهرت تجارب العلماء أن الرؤية بالعدسات الجديدة تتحسن عند غلق العينين، لأن الأشعة تحت الحمراء تخترق الجفون بشكل أفضل مع تقليل تداخل الضوء المرئي، وفقا لموقع
"Live Science".
وأكد البروفيسور تيان شيو، من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن "هذه التقنية تفتح آفاقا جديدة لأجهزة قابلة للارتداء، تمنح رؤية خارقة، مع تطبيقات محتملة في الأمن والإنقاذ والتشفير".
كما أن هذه التقنية قد تساعد مستقبلا المصابين بعمى الألوان على رؤية أطوال موجية غير مرئية لهم حاليا، وفقا لشيو.
ويأمل فريق الدراسة من الصين، بتطوير عدسات ذات دقة وحساسية أعلى، بالتعاون مع خبراء المواد والبصريات.