"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو

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مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
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183 د
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تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
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29 د
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
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"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
سبوتنيك عربي
في لحظة مميزة أمام باب قصر دولمة بإسطنبول، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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حيث نزل الشرع من سيارته، وصافح أردوغان، ثم وجه تحية للعسكر قائلا: "مرحبا عسكر"، لترد قوات الحرس بصوت واحد عال كما هي العادة في المراسم التركية الرسمية، في مشهد يعكس الاحترام والاحترافية في استقبال الضيوف الكبار.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
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نادي الفيديو, العالم, العالم العربي

"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو

15:28 GMT 24.05.2025
© x.com"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول
مرحبا عسكر... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© x.com
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في لحظة مميزة أمام باب قصر دولمة بإسطنبول، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع.
حيث نزل الشرع من سيارته، وصافح أردوغان، ثم وجه تحية للعسكر قائلا: "مرحبا عسكر"، لترد قوات الحرس بصوت واحد عال كما هي العادة في المراسم التركية الرسمية، في مشهد يعكس الاحترام والاحترافية في استقبال الضيوف الكبار.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
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