https://sarabic.ae/20250524/مرحبا-عسكر-الشرع-يلقي-التحية-خلال-مراسم-استقبال-في-إسطنبول-فيديو-1100931669.html
"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
سبوتنيك عربي
في لحظة مميزة أمام باب قصر دولمة بإسطنبول، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع. 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T15:28+0000
2025-05-24T15:28+0000
2025-05-24T15:28+0000
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حيث نزل الشرع من سيارته، وصافح أردوغان، ثم وجه تحية للعسكر قائلا: "مرحبا عسكر"، لترد قوات الحرس بصوت واحد عال كما هي العادة في المراسم التركية الرسمية، في مشهد يعكس الاحترام والاحترافية في استقبال الضيوف الكبار.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
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نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
"مرحبا عسكر"... الشرع يلقي التحية خلال مراسم استقبال في إسطنبول... فيديو
في لحظة مميزة أمام باب قصر دولمة بإسطنبول، استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري أحمد الشرع.
حيث نزل الشرع من سيارته، وصافح أردوغان، ثم وجه تحية للعسكر قائلا: "مرحبا عسكر"، لترد قوات الحرس بصوت واحد عال كما هي العادة في المراسم التركية الرسمية، في مشهد يعكس الاحترام والاحترافية في استقبال الضيوف الكبار.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".