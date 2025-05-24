https://sarabic.ae/20250524/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-تفاصيل-زيارة-فيدان-المرتقبة-إلى-روسيا-1100925843.html

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا

سبوتنيك عربي

أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيبلغ السلطات الروسية خلال زيارته لروسيا، استعداد أنقرة... 24.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-24T12:03+0000

2025-05-24T12:03+0000

2025-05-24T12:03+0000

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وأشار المصدر إلى أن فيدان، سيبحث مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين الدولتين، وخاصة التعاون في التجارة والطاقة والسياحة.ومن المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وقطاع غزة ومنطقة القوقاز وعدد من القضايا الدولية.ومن المقرر أن يزور فيدان روسيا، في زيارة عمل يومي 26 و27 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو الجاري. وكما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.الخارجية الروسية: رد روسيا على هجمات أوكرانيا سيكون حصريا ضد المنشآت العسكرية

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