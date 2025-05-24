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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
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أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
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مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيبلغ السلطات الروسية خلال زيارته لروسيا، استعداد أنقرة... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-24T12:03+0000
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وأشار المصدر إلى أن فيدان، سيبحث مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين الدولتين، وخاصة التعاون في التجارة والطاقة والسياحة.ومن المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وقطاع غزة ومنطقة القوقاز وعدد من القضايا الدولية.ومن المقرر أن يزور فيدان روسيا، في زيارة عمل يومي 26 و27 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو الجاري. وكما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.الخارجية الروسية: رد روسيا على هجمات أوكرانيا سيكون حصريا ضد المنشآت العسكرية
https://sarabic.ae/20250523/لافروف-موسكو-مستعدة-لنقل-مسودة-تسوية-إلى-كييف-بعد-استكمال-تبادل-الأسرى-1100904246.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم

مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا

12:03 GMT 24.05.2025
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
© Sputnik . Alexey Filippov
/
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أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيبلغ السلطات الروسية خلال زيارته لروسيا، استعداد أنقرة لمواصلة دورها كوسيط بين موسكو وكييف.
وأشار المصدر إلى أن فيدان، سيبحث مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين الدولتين، وخاصة التعاون في التجارة والطاقة والسياحة.

وقال المصدر: "سيؤكد فيدان دعم تركيا لتسوية عادلة ومستدامة للصراع الأوكراني، وسيعرب عن ارتياحه للتطورات الحاسمة الأخيرة في عملية التسوية، وسيؤكد الوزير مجددًا استعداد تركيا للعب دور الوسيط بين الطرفين كما فعلت في عام 2022، وفي 16 مايو (أيار) من هذا العام في إسطنبول".

ومن المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وقطاع غزة ومنطقة القوقاز وعدد من القضايا الدولية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
لافروف: موسكو مستعدة لنقل مسودة تسوية إلى كييف بعد استكمال تبادل الأسرى ... فيديو
أمس, 16:29 GMT
ومن المقرر أن يزور فيدان روسيا، في زيارة عمل يومي 26 و27 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو الجاري. وكما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
الخارجية الروسية: رد روسيا على هجمات أوكرانيا سيكون حصريا ضد المنشآت العسكرية
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