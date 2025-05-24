https://sarabic.ae/20250524/مصدر-تركي-يكشف-لـسبوتنيك-عن-تفاصيل-زيارة-فيدان-المرتقبة-إلى-روسيا-1100925843.html
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا
سبوتنيك عربي
أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيبلغ السلطات الروسية خلال زيارته لروسيا، استعداد أنقرة... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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2025-05-24T12:03+0000
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وأشار المصدر إلى أن فيدان، سيبحث مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين الدولتين، وخاصة التعاون في التجارة والطاقة والسياحة.ومن المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وقطاع غزة ومنطقة القوقاز وعدد من القضايا الدولية.ومن المقرر أن يزور فيدان روسيا، في زيارة عمل يومي 26 و27 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو الجاري. وكما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.الخارجية الروسية: رد روسيا على هجمات أوكرانيا سيكون حصريا ضد المنشآت العسكرية
https://sarabic.ae/20250523/لافروف-موسكو-مستعدة-لنقل-مسودة-تسوية-إلى-كييف-بعد-استكمال-تبادل-الأسرى-1100904246.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
مصدر تركي يكشف لـ"سبوتنيك" عن تفاصيل زيارة فيدان المرتقبة إلى روسيا
أعلن مصدر في وزارة الخارجية التركية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيبلغ السلطات الروسية خلال زيارته لروسيا، استعداد أنقرة لمواصلة دورها كوسيط بين موسكو وكييف.
وأشار المصدر إلى أن فيدان، سيبحث مع المسؤولين الروس العلاقات الثنائية بين الدولتين، وخاصة التعاون في التجارة والطاقة والسياحة.
وقال المصدر: "سيؤكد فيدان دعم تركيا لتسوية عادلة ومستدامة للصراع الأوكراني، وسيعرب عن ارتياحه للتطورات الحاسمة الأخيرة في عملية التسوية، وسيؤكد الوزير مجددًا استعداد تركيا للعب دور الوسيط بين الطرفين كما فعلت في عام 2022، وفي 16 مايو (أيار) من هذا العام في إسطنبول".
ومن المقرر أيضًا تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وقطاع غزة ومنطقة القوقاز وعدد من القضايا الدولية.
ومن المقرر أن يزور فيدان روسيا، في زيارة عمل يومي 26 و27 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في وقت سابق، استئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة في إسطنبول، في 15 مايو الجاري. وكما صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، فإن هدف المفاوضات المقترحة مع أوكرانيا هو القضاء على الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.