"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور

متحف "كروزر أورورا" على جسر بتروجرادسكايا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
متحف "كروزر أورورا" على جسر بتروجرادسكايا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
الطراد البحري الروسي "أورورا" قبل الانطلاق
بحارة الطراد الروسي "أورورا" في شوارع بتروغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 1917
بحارة الطراد الروسي "أورورا" في شوارع بتروغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 1917
السفينة السياحية "أورورا" تبحر على طول نهر "نيفا" في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للقوة السوفيتية
السفينة السياحية "أورورا" تبحر على طول نهر "نيفا" في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للقوة السوفيتية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للسفينة السياحية "أورورا" في يوم البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للسفينة السياحية "أورورا" في يوم البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو
نقطة أمنية عند مدخل متحف "كروزر أورورا"
رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال زيارة للطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)
رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال زيارة للطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)
السياح على ممر الطراد "أورورا"
وفد حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة نائب الأمين العام للحزب عبد الله الأحمر (وسط الصورة)، يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، على متن الطراد "أورورا"
وفد حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة نائب الأمين العام للحزب عبد الله الأحمر (وسط الصورة)، يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، على متن الطراد "أورورا"
رحلة رائدة إلى السفينة السياحية "أورورا"
أعضاء الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية فيتنام الديمقراطية، على متن الطراد "أورورا" في لينينغراد، خلال زيارة إلى الاتحاد السوفييتي
أعضاء الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية فيتنام الديمقراطية، على متن الطراد "أورورا" في لينينغراد، خلال زيارة إلى الاتحاد السوفييتي
مدير مؤسسة جائزة "هيلا سيلاسي" الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر "نيفا"، بالقرب من الطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)
مدير مؤسسة جائزة "هيلا سيلاسي" الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر "نيفا"، بالقرب من الطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)
منتدى "بريكس" البرلماني العاشر، زيارة الوفد الصيني للطراد "أورورا". من اليسار إلى اليمين، إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني
منتدى "بريكس" البرلماني العاشر، زيارة الوفد الصيني للطراد "أورورا". من اليسار إلى اليمين، إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني
الطراد "أورورا" في مرساه الدائم على جسر "بتروجرادسكايا" على نهر الـ"نيفا" بالقرب من مبنى مدرسة "ناخيموف" البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية
الطراد "أورورا" في مرساه الدائم على جسر "بتروجرادسكايا" على نهر الـ"نيفا" بالقرب من مبنى مدرسة "ناخيموف" البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية