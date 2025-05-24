"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور

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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:16 GMT
37 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:30 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
هل تنجح زيارة رامافوزا لواشنطن في تهدئة التوتر بين جنوب افريقيا و الولايات المتحدة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي هو الذي هزم اليابان في الحرب العالمية الثانية
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
بعد إدانات لإطلاق نار على دبلوماسيين غربيين في الضفة: هل تتسع دائرة الضغط الدولي على إسرائيل؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير التوترات التجارية على اقتصاد أوروبا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب يعلن تأكيد دعمه لإسرائيل في القضاء على "حماس"، بوتين: القوات الروسية تعمل على إنشاء "منطقة عازلة" بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
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"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور
"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الطراد البحري الروسي "أورورا"، والذي أصبح معلمًا سياحيًا زاره ويزوره العديد من الوفود العالمية... 24.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور

13:10 GMT 24.05.2025
تابعنا عبر
جمع لكم فريق تحرير "سبوتنيك"، مجموعة من الصور التي توثق الطراد البحري الروسي "أورورا"، والذي أصبح معلمًا سياحيًا زاره ويزوره العديد من الوفود العالمية والدبلوماسية رفيعة المستوى.
© Sputnik . Vladimir Vyatkin / الانتقال إلى بنك الصور

متحف "كروزر أورورا" على جسر بتروجرادسكايا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

متحف &quot;كروزر أورورا&quot; على جسر بتروجرادسكايا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
1/14
© Sputnik . Vladimir Vyatkin
/
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متحف "كروزر أورورا" على جسر بتروجرادسكايا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

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الطراد البحري الروسي "أورورا" قبل الانطلاق

الطراد البحري الروسي &quot;أورورا&quot; قبل الانطلاق - سبوتنيك عربي
2/14
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الطراد البحري الروسي "أورورا" قبل الانطلاق

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

بحارة الطراد الروسي "أورورا" في شوارع بتروغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 1917

بحارة الطراد الروسي &quot;أورورا&quot; في شوارع بتروغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 1917 - سبوتنيك عربي
3/14
© Sputnik
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بحارة الطراد الروسي "أورورا" في شوارع بتروغراد في أكتوبر/ تشرين الأول 1917

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السفينة السياحية "أورورا" تبحر على طول نهر "نيفا" في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للقوة السوفيتية

السفينة السياحية &quot;أورورا&quot; تبحر على طول نهر &quot;نيفا&quot; في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للقوة السوفيتية - سبوتنيك عربي
4/14
© Sputnik
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السفينة السياحية "أورورا" تبحر على طول نهر "نيفا" في يوم الاحتفال بالذكرى الخمسين للقوة السوفيتية

© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للسفينة السياحية "أورورا" في يوم البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للسفينة السياحية &quot;أورورا&quot; في يوم البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي
5/14
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الثالث من اليمين) خلال زيارة للسفينة السياحية "أورورا" في يوم البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية. الثاني من اليسار وزير الدفاع الروسي حينها سيرغي شويغو

© Sputnik . Yakov Berliner / الانتقال إلى بنك الصور

نقطة أمنية عند مدخل متحف "كروزر أورورا"

نقطة أمنية عند مدخل متحف &quot;كروزر أورورا&quot; - سبوتنيك عربي
6/14
© Sputnik . Yakov Berliner
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نقطة أمنية عند مدخل متحف "كروزر أورورا"

© Sputnik . A. Ljapyn / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال زيارة للطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)

رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال زيارة للطراد الأسطوري &quot;أورورا&quot; في لينينغراد (سان بطرسبورغ) - سبوتنيك عربي
7/14
© Sputnik . A. Ljapyn
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رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء في جمهورية كوبا، زعيم الثورة الكوبية فيدل كاسترو، خلال زيارة للطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)

© Sputnik . Alexey Varfolomeev / الانتقال إلى بنك الصور

السياح على ممر الطراد "أورورا"

السياح على ممر الطراد &quot;أورورا&quot; - سبوتنيك عربي
8/14
© Sputnik . Alexey Varfolomeev
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السياح على ممر الطراد "أورورا"

© Sputnik . Tselik / الانتقال إلى بنك الصور

وفد حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة نائب الأمين العام للحزب عبد الله الأحمر (وسط الصورة)، يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، على متن الطراد "أورورا"

وفد حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة نائب الأمين العام للحزب عبد الله الأحمر (وسط الصورة)، يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، على متن الطراد &quot;أورورا&quot; - سبوتنيك عربي
9/14
© Sputnik . Tselik
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وفد حزب البعث العربي الاشتراكي السوري برئاسة نائب الأمين العام للحزب عبد الله الأحمر (وسط الصورة)، يشارك في أعمال المؤتمر الخامس والعشرين للحزب الشيوعي السوفييتي، على متن الطراد "أورورا"

© Sputnik . Boris Kaufman / الانتقال إلى بنك الصور

رحلة رائدة إلى السفينة السياحية "أورورا"

رحلة رائدة إلى السفينة السياحية &quot;أورورا&quot; - سبوتنيك عربي
10/14
© Sputnik . Boris Kaufman
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رحلة رائدة إلى السفينة السياحية "أورورا"

© Sputnik . M. Ganckin / الانتقال إلى بنك الصور

أعضاء الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية فيتنام الديمقراطية، على متن الطراد "أورورا" في لينينغراد، خلال زيارة إلى الاتحاد السوفييتي

أعضاء الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية فيتنام الديمقراطية، على متن الطراد &quot;أورورا&quot; في لينينغراد، خلال زيارة إلى الاتحاد السوفييتي - سبوتنيك عربي
11/14
© Sputnik . M. Ganckin
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أعضاء الوفد الحزبي والحكومي لجمهورية فيتنام الديمقراطية، على متن الطراد "أورورا" في لينينغراد، خلال زيارة إلى الاتحاد السوفييتي

© Sputnik . Tselik

مدير مؤسسة جائزة "هيلا سيلاسي" الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر "نيفا"، بالقرب من الطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)

مدير مؤسسة جائزة &quot;هيلا سيلاسي&quot; الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر &quot;نيفا&quot;، بالقرب من الطراد الأسطوري &quot;أورورا&quot; في لينينغراد (سان بطرسبورغ) - سبوتنيك عربي
12/14
© Sputnik . Tselik

مدير مؤسسة جائزة "هيلا سيلاسي" الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر "نيفا"، بالقرب من الطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)

© Sputnik . Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexander Galperin / الانتقال إلى بنك الصور

منتدى "بريكس" البرلماني العاشر، زيارة الوفد الصيني للطراد "أورورا". من اليسار إلى اليمين، إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

منتدى &quot;بريكس&quot; البرلماني العاشر، زيارة الوفد الصيني للطراد &quot;أورورا&quot;. من اليسار إلى اليمين، إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Photohost agency brics-russia2024.ru/Alexander Galperin
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منتدى "بريكس" البرلماني العاشر، زيارة الوفد الصيني للطراد "أورورا". من اليسار إلى اليمين، إيفان ميلنيكوف، النائب الأول لرئيس مجلس الدوما في روسيا الاتحادية، تشاو لي جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصور

الطراد "أورورا" في مرساه الدائم على جسر "بتروجرادسكايا" على نهر الـ"نيفا" بالقرب من مبنى مدرسة "ناخيموف" البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

الطراد &quot;أورورا&quot; في مرساه الدائم على جسر &quot;بتروجرادسكايا&quot; على نهر الـ&quot;نيفا&quot; بالقرب من مبنى مدرسة &quot;ناخيموف&quot; البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergey Mamontov
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الطراد "أورورا" في مرساه الدائم على جسر "بتروجرادسكايا" على نهر الـ"نيفا" بالقرب من مبنى مدرسة "ناخيموف" البحرية في مدينة سان بطرسبورغ الروسية

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