"أورورا" الأسطوري.. طراد غير مجرى التاريخ الروسي.. صور

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مدير مؤسسة جائزة "هيلا سيلاسي" الأول، برهانو أبيبي، الذي وصل إلى الاتحاد السوفييتي بدعوة من جمعية الصداقة مع شعوب أفريقيا، مع زوجته على ضفاف نهر "نيفا"، بالقرب من الطراد الأسطوري "أورورا" في لينينغراد (سان بطرسبورغ)