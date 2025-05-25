https://sarabic.ae/20250525/إيران-تكشف-عن-مشاورات-مع-3-دول-عربية-لزيادة-التبادل-الكهربائي-1100949193.html
إيران تكشف عن مشاورات مع 3 دول عربية لزيادة التبادل الكهربائي
إيران تكشف عن مشاورات مع 3 دول عربية لزيادة التبادل الكهربائي
سبوتنيك عربي
كشفت إيران عن إجراء مشاورات مكثفة مع 3 دول خليجية عربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاق التبادل الكهربائي عبر الحدود المشتركة. 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T08:54+0000
2025-05-25T08:54+0000
2025-05-25T08:54+0000
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وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، في تصريحات رسمية، إن بلاده تجري حاليا مباحثات فنية موسعة مع كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بهدف زيادة التبادلات الكهربائية وتطوير آليات الربط الإقليمي.وأكد الوزير الإيراني أن "طهران تعتبر التعاون الكهربائي مع دول الجوار أمرًا حيويًا وضروريًا"، مشددًا على أهمية رفع مستوى القصور الذاتي للشبكة الإيرانية، والحفاظ على توازن الربط الكهربائي الإقليمي، من أجل تفادي حوادث الانهيار الشبكي التي شهدتها بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا.وتأتي هذه الخطوة في ظل مساع إيرانية لتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار في مجال الطاقة، وتعزيز الأمن الكهربائي المشترك على المدى الطويل.إيران تعلن بدء خطوات إقامة علاقات مع مصر والبحرين
https://sarabic.ae/20250522/إيران-ترد-على-أنباء-اختطاف-ناقلة-نفط-مرتبطة-بالإمارات-قرب-أحد-موانئها-1100861664.html
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العالم, طهران, العالم العربي, اقتصاد
العالم, طهران, العالم العربي, اقتصاد
إيران تكشف عن مشاورات مع 3 دول عربية لزيادة التبادل الكهربائي
كشفت إيران عن إجراء مشاورات مكثفة مع 3 دول خليجية عربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتوسيع نطاق التبادل الكهربائي عبر الحدود المشتركة.
وقال وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، في تصريحات رسمية، إن بلاده تجري حاليا مباحثات فنية موسعة مع كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، بهدف زيادة التبادلات الكهربائية وتطوير آليات الربط الإقليمي.
وأوضح آبادي أن "إيران تتبادل الكهرباء مع جميع الدول التي تربطها بها حدود برية"، مشيرًا إلى أن "تركمانستان وأرمينيا تمثلان الحصة الأكبر من واردات الكهرباء، في حين أن التبادلات مستمرة كذلك مع العراق وباكستان وأفغانستان وتركيا وجمهورية أذربيجان".
وأكد الوزير الإيراني أن "طهران تعتبر التعاون الكهربائي مع دول الجوار أمرًا حيويًا وضروريًا"، مشددًا على أهمية رفع مستوى القصور الذاتي للشبكة الإيرانية، والحفاظ على توازن الربط الكهربائي الإقليمي، من أجل تفادي حوادث الانهيار الشبكي التي شهدتها بعض الدول الأوروبية، مثل إسبانيا.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "المفاوضات الجارية مع الدول الخليجية الثلاث تهدف إلى خلق بيئة موثوقة ومستقرة للطاقة في المنطقة".
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساع إيرانية لتوسيع نطاق التعاون مع دول الجوار في مجال الطاقة، وتعزيز الأمن الكهربائي المشترك على المدى الطويل.