https://sarabic.ae/20250525/الأونروا-غزة-بحاجة-لدخول-500-شاحنة-مساعدات-يوميا-كحد-أدنى-1100946437.html

الأونروا: غزة بحاجة لدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا كحد أدنى

الأونروا: غزة بحاجة لدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا كحد أدنى

سبوتنيك عربي

صرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، بأن قطاع غزة بحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا لتجنب تفاقم الكارثة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-25T07:56+0000

2025-05-25T07:56+0000

2025-05-25T07:56+0000

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وأكدت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن التدفق المنتظم والفعال للمساعدات هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة في القطاع.وقالت الوكالة إن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا"، مشيرة إلى أن "شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا إسرائيل أمس السبت، بصفتها "قوة احتلال"، إلى الموافقة على السماح بدخول وتسهيل المساعدات اللازمة لقطاع غزة.وأوضح أن "كل المساعدات المُصرَّح بها لغزة، حتى الآن، ضئيلة للغاية بينما هناك حاجة إلى تدفق كبير للإمدادات"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمنع توزيع الطحين والغذاء مباشرة على العائلات في غزة، والخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التعاون مع عدد محدود من المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه".وأضاف غوتيريش أن "استمرار منع إسرائيل، التوزيع المباشر للطحين والغذاء يفاقم من معاناة الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يعيلون أطفالًا أو كبار سن أو مرضى"، داعيًا إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتفادي انهيار الوضع الإنساني.وقد وقّعت على البيان دول عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والسودان والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وإندونيسيا وتركيا وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك واليابان وباكستان وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

https://sarabic.ae/20250523/حماس-ترحب-ببيان-مشترك-لـ80-دولة-حول-الأوضاع-في-غزة-1100900780.html

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منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم