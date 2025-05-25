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الأونروا: غزة بحاجة لدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا كحد أدنى
الأونروا: غزة بحاجة لدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا كحد أدنى
سبوتنيك عربي
صرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، بأن قطاع غزة بحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا لتجنب تفاقم الكارثة... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T07:56+0000
2025-05-25T07:56+0000
منظمة الأونروا
منظمة الأمم المتحدة
قطاع غزة
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أخبار فلسطين اليوم
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وأكدت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن التدفق المنتظم والفعال للمساعدات هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة في القطاع.وقالت الوكالة إن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا"، مشيرة إلى أن "شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر".وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا إسرائيل أمس السبت، بصفتها "قوة احتلال"، إلى الموافقة على السماح بدخول وتسهيل المساعدات اللازمة لقطاع غزة.وأوضح أن "كل المساعدات المُصرَّح بها لغزة، حتى الآن، ضئيلة للغاية بينما هناك حاجة إلى تدفق كبير للإمدادات"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمنع توزيع الطحين والغذاء مباشرة على العائلات في غزة، والخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التعاون مع عدد محدود من المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه".وأضاف غوتيريش أن "استمرار منع إسرائيل، التوزيع المباشر للطحين والغذاء يفاقم من معاناة الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يعيلون أطفالًا أو كبار سن أو مرضى"، داعيًا إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتفادي انهيار الوضع الإنساني.وقد وقّعت على البيان دول عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والسودان والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وإندونيسيا وتركيا وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك واليابان وباكستان وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
https://sarabic.ae/20250523/حماس-ترحب-ببيان-مشترك-لـ80-دولة-حول-الأوضاع-في-غزة-1100900780.html
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منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
منظمة الأونروا, منظمة الأمم المتحدة, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الأونروا: غزة بحاجة لدخول 500 شاحنة مساعدات يوميا كحد أدنى

07:56 GMT 25.05.2025
© AP Photoوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
صرحت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، بأن قطاع غزة بحاجة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا لتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية.
وأكدت الوكالة عبر منصة "إكس"، أن التدفق المنتظم والفعال للمساعدات هو السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة في القطاع.
وقالت الوكالة إن "أقل حاجة هي 500 إلى 600 شاحنة كل يوم تدار من خلال الأمم المتحدة بما في ذلك الأونروا"، مشيرة إلى أن "شعب غزة لا يستطيع الانتظار أكثر".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد دعا إسرائيل أمس السبت، بصفتها "قوة احتلال"، إلى الموافقة على السماح بدخول وتسهيل المساعدات اللازمة لقطاع غزة.
وقال غوتيريش، في بيان له، إن "شعب غزة يعاني خطر المجاعة والعالم يتفرج"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل سمحت فقط بتوصيل 50 شاحنة مساعدات من جملة 400 شاحنة تنتظر الوصول إلى القطاع".
وأوضح أن "كل المساعدات المُصرَّح بها لغزة، حتى الآن، ضئيلة للغاية بينما هناك حاجة إلى تدفق كبير للإمدادات"، مؤكدًا أن "إسرائيل تمنع توزيع الطحين والغذاء مباشرة على العائلات في غزة، والخيار الوحيد المتاح حاليًا هو التعاون مع عدد محدود من المخابز لإنتاج الخبز وتوزيعه".
شاحنات مساعدات إنسانية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
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وأضاف غوتيريش أن "استمرار منع إسرائيل، التوزيع المباشر للطحين والغذاء يفاقم من معاناة الفلسطينيين، خاصة أولئك الذين يعيلون أطفالًا أو كبار سن أو مرضى"، داعيًا إلى السماح الفوري باستئناف التوزيع المباشر، لتلبية الاحتياجات العاجلة وتفادي انهيار الوضع الإنساني.
يشار إلى أن البيان الدولي الصادر، يوم الخميس الماضي، حذّر من خطر المجاعة في غزة، وشدد على أن "استغلال المساعدات في النزاعات المسلحة أمر غير مقبول".
وقد وقّعت على البيان دول عربية وإسلامية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، من بينها مصر والجزائر والبحرين والسودان والأردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين وقطر والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وإندونيسيا وتركيا وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وماليزيا وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك واليابان وباكستان وإسبانيا والاتحاد الأوروبي.
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