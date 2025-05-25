برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250525/برئاسة-الشرع-وفد-سوري-يبحث-مع-مسؤولين-أتراك-ملفات-الطاقة-والدفاع-والاقتصاد-1100957681.html
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
سبوتنيك عربي
أفادت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ترأس وفدا سوريا رفيع المستوى في أنقرة، وبحث مع نائب الرئيس التركي، جودت... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T15:25+0000
2025-05-25T15:25+0000
العالم العربي
العالم
أخبار تركيا اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100957747_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_5d43de89fcf3520470c0f0d5c6151a4f.jpg
وضم الوفد السوري، الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. في المقابل، مثّل الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
https://sarabic.ae/20250525/الرئاسة-السورية-تنشر-تفاصيل-لقاء-الشرع-مع-المبعوث-الأمريكي-1100943725.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100957747_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_c0fc79f8dffb4febe32f1bc7e4fd7655.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد

برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد

15:25 GMT 25.05.2025
© Photo / SyPresidencyبرئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Photo / SyPresidency
تابعنا عبر
أفادت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ترأس وفدا سوريا رفيع المستوى في أنقرة، وبحث مع نائب الرئيس التركي، جودت يلماز وعدد من المسؤولين الأتراك آفاق التعاون الثنائي في ملفات الطاقة والدفاع والنقل والاقتصاد والأمن.
وضم الوفد السوري، الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. في المقابل، مثّل الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل استثمارات وتوسيع شبكات التزويد، وتنمية الشراكة الدفاعية والصناعات العسكرية، وإعادة ربط شبكات النقل بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري وضبط التحدّيات الحدودية، وتطوير التنسيق الأمني، وغيرها من المواضيع.

وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
الرئيس السوري أحمد الشرع مع المبعوث الأميركي إلى دمشق توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع مع المبعوث الأمريكي
04:14 GMT
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала