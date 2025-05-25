https://sarabic.ae/20250525/برئاسة-الشرع-وفد-سوري-يبحث-مع-مسؤولين-أتراك-ملفات-الطاقة-والدفاع-والاقتصاد-1100957681.html
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
سبوتنيك عربي
أفادت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ترأس وفدا سوريا رفيع المستوى في أنقرة، وبحث مع نائب الرئيس التركي، جودت... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
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وضم الوفد السوري، الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. في المقابل، مثّل الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".
https://sarabic.ae/20250525/الرئاسة-السورية-تنشر-تفاصيل-لقاء-الشرع-مع-المبعوث-الأمريكي-1100943725.html
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العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم, اقتصاد
برئاسة الشرع... وفد سوري يبحث مع مسؤولين أتراك ملفات الطاقة والدفاع والاقتصاد
أفادت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، أن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، ترأس وفدا سوريا رفيع المستوى في أنقرة، وبحث مع نائب الرئيس التركي، جودت يلماز وعدد من المسؤولين الأتراك آفاق التعاون الثنائي في ملفات الطاقة والدفاع والنقل والاقتصاد والأمن.
وضم الوفد السوري، الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة. في المقابل، مثّل الجانب التركي نائب الرئيس جودت يلماز، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ومحافظ البنك المركزي فاتح كارهان، ورئيس وكالة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون.
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة، بما يشمل استثمارات وتوسيع شبكات التزويد، وتنمية الشراكة الدفاعية والصناعات العسكرية، وإعادة ربط شبكات النقل بين البلدين، وتنشيط التبادل التجاري وضبط التحدّيات الحدودية، وتطوير التنسيق الأمني، وغيرها من المواضيع.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم أمس السبت، محادثات مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في مدينة إسطنبول، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية إبراهيم كالين، شاركوا أيضًا في لقاء أردوغان مع الشرع".