https://sarabic.ae/20250525/مقاتلات-مغربية-ترافق-قاذفة-نووية-أمريكية-فيديو-1100955584.html
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت القوات المسلحة الأمريكية لقطات من مرافقة طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الملكية المغربية الجوية للقاذفة النووية "بي-52" في الأجواء المغربية، وذلك في... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T14:12+0000
2025-05-25T14:12+0000
2025-05-25T14:12+0000
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ويعد هذا التشكيل الجوي المشترك جزءًا من المناورة الختامية للتمرين، التي جرت باستخدام الذخيرة الحية في منطقة "كاب درعة" قرب طانطان، وهي من أبرز المواقع التي تحتضن فعاليات "الأسد الأفريقي" سنويًا.ويُجسد هذا التحليق المشترك مستوى التنسيق العالي بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المغربية.وأعلن الجيش المغربي، يوم الاثنين، انطلاق الدورة الـ21 من مناورات "الأسد الإفريقي" والتي استمرت إلى غاية 23 مايو/ أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة.ويعد تمرين "الأسد الأفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الأفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.
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نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
نشرت القوات المسلحة الأمريكية لقطات من مرافقة طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الملكية المغربية الجوية للقاذفة النووية "بي-52" في الأجواء المغربية، وذلك في ختام مناورات "الأسد الأفريقي" بين القوات المغربية والأمريكية.
ويعد هذا التشكيل الجوي المشترك جزءًا من المناورة الختامية للتمرين، التي جرت باستخدام الذخيرة الحية في منطقة "كاب درعة" قرب طانطان، وهي من أبرز المواقع التي تحتضن فعاليات "الأسد الأفريقي" سنويًا.
ويُجسد هذا التحليق المشترك مستوى التنسيق العالي بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المغربية.
وأعلن الجيش المغربي، يوم الاثنين، انطلاق الدورة الـ21 من مناورات "الأسد الإفريقي" والتي استمرت إلى غاية 23 مايو/ أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة.
ويعد تمرين "الأسد الأفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الأفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.