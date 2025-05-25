مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
08:16 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
08:41 GMT
19 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:30 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
ألغاز كراهية الأصوات والشيخوخة البيولوجية والخرسانة القديمة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
16:34 GMT
15 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:49 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد استعداداها تسليم كييف مسودة تسوية للأزمة بعد عملية تبادل الأسرى، طهران: هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250525/مقاتلات-مغربية-ترافق-قاذفة-نووية-أمريكية-فيديو-1100955584.html
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت القوات المسلحة الأمريكية لقطات من مرافقة طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الملكية المغربية الجوية للقاذفة النووية "بي-52" في الأجواء المغربية، وذلك في... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T14:12+0000
2025-05-25T14:12+0000
نادي الفيديو
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100955400_55:0:1070:571_1920x0_80_0_0_ff90573c514a48e86349172d2336e8e5.jpg
ويعد هذا التشكيل الجوي المشترك جزءًا من المناورة الختامية للتمرين، التي جرت باستخدام الذخيرة الحية في منطقة "كاب درعة" قرب طانطان، وهي من أبرز المواقع التي تحتضن فعاليات "الأسد الأفريقي" سنويًا.ويُجسد هذا التحليق المشترك مستوى التنسيق العالي بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المغربية.وأعلن الجيش المغربي، يوم الاثنين، انطلاق الدورة الـ21 من مناورات "الأسد الإفريقي" والتي استمرت إلى غاية 23 مايو/ أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة.ويعد تمرين "الأسد الأفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الأفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/19/1100955400_182:0:943:571_1920x0_80_0_0_a46d9c8fa95153993ca2544fc36eba56.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية... فيديو

14:12 GMT 25.05.2025
© Photo / x.comمقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية
مقاتلات مغربية ترافق قاذفة نووية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2025
© Photo / x.com
تابعنا عبر
نشرت القوات المسلحة الأمريكية لقطات من مرافقة طائرات من طراز "إف-16" تابعة للقوات الملكية المغربية الجوية للقاذفة النووية "بي-52" في الأجواء المغربية، وذلك في ختام مناورات "الأسد الأفريقي" بين القوات المغربية والأمريكية.
ويعد هذا التشكيل الجوي المشترك جزءًا من المناورة الختامية للتمرين، التي جرت باستخدام الذخيرة الحية في منطقة "كاب درعة" قرب طانطان، وهي من أبرز المواقع التي تحتضن فعاليات "الأسد الأفريقي" سنويًا.
ويُجسد هذا التحليق المشترك مستوى التنسيق العالي بين القوات المسلحة الملكية ونظيرتها الأمريكية، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، خصوصًا في ما يتعلق بمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز القدرات القتالية للقوات المغربية.
وأعلن الجيش المغربي، يوم الاثنين، انطلاق الدورة الـ21 من مناورات "الأسد الإفريقي" والتي استمرت إلى غاية 23 مايو/ أيار الحالي، بمشاركة أكثر من 30 دولة بينها الولايات المتحدة.
ويعد تمرين "الأسد الأفريقي" من أكبر المناورات العسكرية في القارة الأفريقية، وفق بيان للقيادة العامة للجيش المغربي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала