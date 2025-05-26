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الرئيس الإيراني: لن نموت جوعا إذا تعرضنا لعقوبات جديدة
الرئيس الإيراني: لن نموت جوعا إذا تعرضنا لعقوبات جديدة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده "لن تنهار إذا تعرضت لعقوبات جديدة وستتمكن من تجاوزها"، لكنه أكد ارتباط قدرتها على الصمود بتماسك الجبهة الداخلية... 26.05.2025, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أكد فيها الرئيس الإيراني، أن بلاده "لن تموت إذا لم تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامجها النووي".وتابع بزشكيان: "هناك المئات من الطرق التي يمكن استخدامها للخروج من الأزمات، خاصة في ظل حالة الترقب العالمي حول ما ستؤول إليه المفاوضات الحالية مع واشنطن".وتسود حالة من الترقب حول مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي اختتمت جولتها الخامسة، الجمعة الماضية.وبدأت أولى جولات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.وفي 11 مايو/ أيار 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلهما بشأنها.ويوم الجمعة الماضية، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما".ولفت البوسعيدي إلى أنه سيعمل على توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين.وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تحصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20250523/وزير-الخارجية-العماني-يتحدث-عن-إحراز-بعض-التقدم-في-ختام-الجولة-الخامسة-من-مفاوضات-إيران-وأمريكا-1100904639.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
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الرئيس الإيراني: لن نموت جوعا إذا تعرضنا لعقوبات جديدة
صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده "لن تنهار إذا تعرضت لعقوبات جديدة وستتمكن من تجاوزها"، لكنه أكد ارتباط قدرتها على الصمود بتماسك الجبهة الداخلية للبلاد.
جاء ذلك في كلمة متلفزة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أكد فيها الرئيس الإيراني، أن بلاده "لن تموت إذا لم تجري مفاوضات
مع الولايات المتحدة الأمريكية حول برنامجها النووي".
وتابع بزشكيان: "هناك المئات من الطرق التي يمكن استخدامها للخروج من الأزمات، خاصة في ظل حالة الترقب العالمي حول ما ستؤول إليه المفاوضات الحالية مع واشنطن".
وقال الرئيس الإيراني: "طهران تستمد قوتها من التلاحم بين الشعب والنخبة الوطنية، ولا تراهن على الخارج".
وتسود حالة من الترقب حول مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي اختتمت جولتها الخامسة، الجمعة الماضية.
وبدأت أولى جولات
التفاوض بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي الإيراني، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، في العاصمة العُمانية مسقط، واستضافت السفارة العمانية في روما جولة المفاوضات الثانية في 19 أبريل الماضي، ثم انعقدت الجولة الثالثة في مسقط مرة أخرى في 26 أبريل.
وفي 11 مايو/ أيار 2025، انعقدت في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، وأعربت كل من الولايات المتحدة وإيران عن تفاؤلهما بشأنها.
ويوم الجمعة الماضية، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، اختتام الجولة الـ5 من المفاوضات الإيرانية الأمريكية في روما، مشيرًا إلى أنه "تم إحراز بعض التقدم لكنه لم يكن حاسما".
ولفت البوسعيدي إلى أنه سيعمل على توضيح القضايا المتبقية حتى يمكن المضي قدمًا نحو التوصل إلى اتفاق مستدام بين الطرفين.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، إن الجولة الخامسة من المفاوضات التي انعقدت في العاصمة الإيطالية روما، الجمعة الماضية، "تعد من أكثر الجولات مهنية منذ بدء المفاوضات"، مؤكدًا أن "الوفد الإيراني طرح مواقف طهران بوضوح وثبات، دون تغيير أو تنازل".
وتصرّ الولايات المتحدة الأمريكية على التفاوض مع إيران للتخلي عن برنامجها النووي، بينما تؤكد طهران أنها لن تتخلى عن حقها في تحصيب اليورانيوم وامتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية، نافية أي نية لديها لامتلاك الأسلحة النووية.