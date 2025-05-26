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السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية
السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة السعودية في الجزائر أن التعاون في مجال التعليم بين الدولتين يمثل جزءا من العلاقات المتينة التي تربطهما في مختلف المجالات. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T09:54+0000
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جاء ذلك حسب بيان للسفارة السعودية نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، يوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت إتاحة منح دراسية للطلبة الجزائريين.ولفتت إلى أن المنح تشمل الطلبة الجزائريين، حيث سيتم السماح لهم بالاستفادة من الدراسة بمختلف الجامعات السعودية.وأوضحت الصحيفة أن المنح السعودية ستكون مجانية وطويلة المدى وتشمل جميع التخصصات والمراحل التعليمية وسيكون عنوانها "ادرس في السعودية".وتابعت: "تجري العملية من خلال الموقع الإلكتروني الذي يسمح بالتعرف على مزايا وشروط كل منحة.وأوضحت أن منح الشهادة الجامعية ستكون متاحة حتى 16 يونيو/حزيران، بينما تستمر منح الدراسات العليا حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20220930/ادرس-في-السعودية-منصة-تعليمية-جديدة-لخدمة-الطلاب-في-160-دولة-1068452508.html
https://sarabic.ae/20230509/الرئيس-الجزائري-يعقد-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-السعودي-صور-1076832800.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر

السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية

09:54 GMT 26.05.2025
© Getty Images / JohnnyGreigجامعة سعودية
جامعة سعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
© Getty Images / JohnnyGreig
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أكدت السفارة السعودية في الجزائر أن التعاون في مجال التعليم بين الدولتين يمثل جزءا من العلاقات المتينة التي تربطهما في مختلف المجالات.
جاء ذلك حسب بيان للسفارة السعودية نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، يوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت إتاحة منح دراسية للطلبة الجزائريين.
مدينة الرياض، السعودية 9 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
"ادرس في السعودية"... منصة تعليمية جديدة لخدمة الطلاب في 160 دولة
30 سبتمبر 2022, 16:04 GMT
ولفتت إلى أن المنح تشمل الطلبة الجزائريين، حيث سيتم السماح لهم بالاستفادة من الدراسة بمختلف الجامعات السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن المنح السعودية ستكون مجانية وطويلة المدى وتشمل جميع التخصصات والمراحل التعليمية وسيكون عنوانها "ادرس في السعودية".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الرئيس الجزائري يعقد مباحثات مع وزير الخارجية السعودي... صور
9 مايو 2023, 14:58 GMT
وتابعت: "تجري العملية من خلال الموقع الإلكتروني الذي يسمح بالتعرف على مزايا وشروط كل منحة.
وأوضحت أن منح الشهادة الجامعية ستكون متاحة حتى 16 يونيو/حزيران، بينما تستمر منح الدراسات العليا حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
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