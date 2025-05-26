https://sarabic.ae/20250526/السعودية-تعلن-عن-منح-دراسية-بمختلف-جامعاتها-لطلاب-دولة-عربية-1100972305.html
السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية
السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة السعودية في الجزائر أن التعاون في مجال التعليم بين الدولتين يمثل جزءا من العلاقات المتينة التي تربطهما في مختلف المجالات. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T09:54+0000
2025-05-26T09:54+0000
2025-05-26T09:54+0000
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جاء ذلك حسب بيان للسفارة السعودية نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية، يوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت إتاحة منح دراسية للطلبة الجزائريين.ولفتت إلى أن المنح تشمل الطلبة الجزائريين، حيث سيتم السماح لهم بالاستفادة من الدراسة بمختلف الجامعات السعودية.وأوضحت الصحيفة أن المنح السعودية ستكون مجانية وطويلة المدى وتشمل جميع التخصصات والمراحل التعليمية وسيكون عنوانها "ادرس في السعودية".وتابعت: "تجري العملية من خلال الموقع الإلكتروني الذي يسمح بالتعرف على مزايا وشروط كل منحة.وأوضحت أن منح الشهادة الجامعية ستكون متاحة حتى 16 يونيو/حزيران، بينما تستمر منح الدراسات العليا حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
https://sarabic.ae/20220930/ادرس-في-السعودية-منصة-تعليمية-جديدة-لخدمة-الطلاب-في-160-دولة-1068452508.html
https://sarabic.ae/20230509/الرئيس-الجزائري-يعقد-مباحثات-مع-وزير-الخارجية-السعودي-صور-1076832800.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الجزائر
السعودية تعلن عن منح دراسية بمختلف جامعاتها لطلاب دولة عربية
أكدت السفارة السعودية في الجزائر أن التعاون في مجال التعليم بين الدولتين يمثل جزءا من العلاقات المتينة التي تربطهما في مختلف المجالات.
جاء ذلك حسب بيان للسفارة السعودية نشرته صحيفة
"الشروق" الجزائرية، يوم الأحد، أشارت فيه إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أعلنت إتاحة منح دراسية
للطلبة الجزائريين.
30 سبتمبر 2022, 16:04 GMT
ولفتت إلى أن المنح تشمل الطلبة الجزائريين، حيث سيتم السماح لهم بالاستفادة من الدراسة بمختلف الجامعات السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن المنح السعودية ستكون مجانية وطويلة المدى وتشمل جميع التخصصات والمراحل التعليمية وسيكون عنوانها "ادرس في السعودية
".
وتابعت: "تجري العملية من خلال الموقع الإلكتروني الذي يسمح بالتعرف على مزايا وشروط كل منحة.
وأوضحت أن منح الشهادة الجامعية ستكون متاحة حتى 16 يونيو/حزيران، بينما تستمر منح الدراسات العليا حتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.