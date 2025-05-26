https://sarabic.ae/20250526/ترامب-يقول-إن-تصريحات-زيلينسكي-تسبب-المشاكل-ولا-تخدم-بلاده-1100964880.html
ترامب: تصريحات زيلينسكي تسبب المشاكل ولا تخدم بلاده
ترامب: تصريحات زيلينسكي تسبب المشاكل ولا تخدم بلاده
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، تسبب له المشاكل ولا تخدم أوكرانيا. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T03:01+0000
2025-05-26T03:01+0000
2025-05-26T05:19+0000
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أخبار أوكرانيا
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القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يفعلها، كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف. هذه حرب لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا".واجتمع وفدان روسي وأوكراني، في 16 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.ولم يستبعد الرئيس بوتين، أن يتمكن الطرفان، من خلال المفاوضات، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن أهداف المفاوضات مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى، بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.
https://sarabic.ae/20250523/ترامب-يعلن-نجاح-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-بشأن-تبادل-الأسرى-1100891361.html
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العالم, زيلينسكي, ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, زيلينسكي, ترامب, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: تصريحات زيلينسكي تسبب المشاكل ولا تخدم بلاده
03:01 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 05:19 GMT 26.05.2025)
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بأن تصريحات فلاديمير زيلينسكي، تسبب له المشاكل ولا تخدم أوكرانيا.
القاهرة- سبوتنيك. وقال ترامب في منشور له عبر منصة "تروث سوشيال"، إن "زيلينسكي لا يقدم أي خدمة لبلاده من خلال التحدث بالطريقة التي يفعلها، كل ما يخرج من فمه يسبب مشاكل، لا أحب ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف. هذه حرب لم تكن لتبدأ أبدًا لو كنت رئيسًا".
وأضاف ترامب: "هذه حرب زيلينسكي"، مؤكدًا أنها "ليست حرب ترامب، أنا فقط أساعد في إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة، التي بدأت من خلال عدم الكفاءة والكراهية الفادحة"، في إشارة إلى ولاية سلفه الرئيس السابق جو بايدن.
واجتمع وفدان روسي وأوكراني، في 16 مايو/ أيار الجاري، في مدينة إسطنبول التركية، عقب اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إمكانية إجراء "مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة" مع أوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدًا أن روسيا لم ترفض مطلقا الدخول في حوار مع الجانب الأوكراني.
ولم يستبعد الرئيس بوتين، أن يتمكن الطرفان، من خلال المفاوضات
، من التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.
من جهته، أوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن أهداف المفاوضات مع أوكرانيا تتمثل في إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا، وهي عازمة على البحث بشكل جدي عن السبل لتحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد.
وتم التوصل خلال الاجتماع إلى اتفاق على تبادل الأسرى، بواقع ألف أسير من كل طرف، إضافة إلى اتفاق ينص على أن تقدم موسكو وكييف، بشكل مفصل ومكتوب، رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار، ومواصلة الاجتماعات في وقت لاحق.