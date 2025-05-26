مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل

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انعكاسات رفع الاتحاد الأوربي العقوبات عن سوريا
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29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكاء الاصطناعي العربي على خريطة المستقبل
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
أردوغان يدعو دمشق إلى التركيز على اتفاقها مع "قسد".. ما الذي تريده أنقرة؟
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
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13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:19 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
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16 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية السعودي يبحث في مدريد تحضيرات المؤتمر الدولي لحل الدولتين
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
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شؤون عسكرية
خبير: في حال عدم التوصل إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية ستبقى الأمور ضمن أدوات الضغط
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29 د
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ع الموجة مع ايلي
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183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
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عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
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11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
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خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
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هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
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مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل
مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان الشعبي الروسي "كارافون" في قرية نيكولسكوي في جمهورية تتارستان الروسية. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, روسيا, مهرجان, صور
фото, روسيا, مهرجان, صور

مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل

07:35 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 26.05.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان الشعبي الروسي "كارافون" في قرية نيكولسكوي في جمهورية تتارستان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات صغيرات مشاركات في المهرجان يجلسن وسط الزهور على ضفاف النهر.

فتيات صغيرات مشاركات في المهرجان يجلسن وسط الزهور على ضفاف النهر. - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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فتيات صغيرات مشاركات في المهرجان يجلسن وسط الزهور على ضفاف النهر.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات في المهرجان يقفزن بالحبل في قرية نيكولسكوي.

مشاركات في المهرجان يقفزن بالحبل في قرية نيكولسكوي. - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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مشاركات في المهرجان يقفزن بالحبل في قرية نيكولسكوي.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركات يرتدين لباسا تقليديا موحدا، ويقدمن الأغاني التراثية التي تحاكي عراقة المنطقة.

مشاركات يرتدين لباسا تقليديا موحدا، ويقدمن الأغاني التراثية التي تحاكي عراقة المنطقة. - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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مشاركات يرتدين لباسا تقليديا موحدا، ويقدمن الأغاني التراثية التي تحاكي عراقة المنطقة.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

صورة أثناء لعب المشاركين في مهرجان "كارافون" لعبة الباندي وسط مروج خضراء.

صورة أثناء لعب المشاركين في مهرجان &quot;كارافون&quot; لعبة الباندي وسط مروج خضراء. - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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صورة أثناء لعب المشاركين في مهرجان "كارافون" لعبة الباندي وسط مروج خضراء.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات مشاركات في المهرجان يرقصن وهن يرتدين الأزياء التقليدية.

فتيات مشاركات في المهرجان يرقصن وهن يرتدين الأزياء التقليدية. - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
/
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فتيات مشاركات في المهرجان يرقصن وهن يرتدين الأزياء التقليدية.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

ضيوف المهرجان على متن قارب أثناء قيامهم برحلة لاستكشاف جمال قرية نيكولسكوي.

ضيوف المهرجان على متن قارب أثناء قيامهم برحلة لاستكشاف جمال قرية نيكولسكوي. - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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ضيوف المهرجان على متن قارب أثناء قيامهم برحلة لاستكشاف جمال قرية نيكولسكوي.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتاتان ترتديان الزي التقليدي لقرية نيكولسكوي، أثناء التقاط صورة تذكارية لهما.

فتاتان ترتديان الزي التقليدي لقرية نيكولسكوي، أثناء التقاط صورة تذكارية لهما. - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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فتاتان ترتديان الزي التقليدي لقرية نيكولسكوي، أثناء التقاط صورة تذكارية لهما.

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