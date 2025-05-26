https://sarabic.ae/20250526/مهرجان-كارافون--احتفال-روسي-بطابع-ريفي-أصيل--1100981323.html
مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل
مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان الشعبي الروسي "كارافون" في قرية نيكولسكوي في جمهورية تتارستان الروسية. 26.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-26T07:35+0000
2025-05-26T07:35+0000
2025-05-26T13:24+0000
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روسيا
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مهرجان "كارافون"... احتفال روسي بطابع ريفي أصيل
07:35 GMT 26.05.2025 (تم التحديث: 13:24 GMT 26.05.2025)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور للمهرجان الشعبي الروسي "كارافون" في قرية نيكولسكوي في جمهورية تتارستان الروسية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات صغيرات مشاركات في المهرجان يجلسن وسط الزهور على ضفاف النهر.
فتيات صغيرات مشاركات في المهرجان يجلسن وسط الزهور على ضفاف النهر.
مشاركات في المهرجان يقفزن بالحبل في قرية نيكولسكوي.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
مشاركات يرتدين لباسا تقليديا موحدا، ويقدمن الأغاني التراثية التي تحاكي عراقة المنطقة.
مشاركات يرتدين لباسا تقليديا موحدا، ويقدمن الأغاني التراثية التي تحاكي عراقة المنطقة.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
صورة أثناء لعب المشاركين في مهرجان "كارافون" لعبة الباندي وسط مروج خضراء.
صورة أثناء لعب المشاركين في مهرجان "كارافون" لعبة الباندي وسط مروج خضراء.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتيات مشاركات في المهرجان يرقصن وهن يرتدين الأزياء التقليدية.
فتيات مشاركات في المهرجان يرقصن وهن يرتدين الأزياء التقليدية.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
ضيوف المهرجان على متن قارب أثناء قيامهم برحلة لاستكشاف جمال قرية نيكولسكوي.
ضيوف المهرجان على متن قارب أثناء قيامهم برحلة لاستكشاف جمال قرية نيكولسكوي.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور
فتاتان ترتديان الزي التقليدي لقرية نيكولسكوي، أثناء التقاط صورة تذكارية لهما.
فتاتان ترتديان الزي التقليدي لقرية نيكولسكوي، أثناء التقاط صورة تذكارية لهما.