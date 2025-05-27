https://sarabic.ae/20250527/أكبر-ليغولاند-في-العالم-يفتح-أبوابه-في-شنغهاي-1101003649.html
أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي
أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأكبر ليغولاند في العالم، الذي يفتتح أبوابه في مدينة شنغهاي في الصين، وذلك بعد أن أعلن منتجع ليغولاند شنغهاي... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T08:38+0000
2025-05-27T08:38+0000
2025-05-27T08:38+0000
صور
شنغهاي
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101004185_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_95afa69bb950f9a3ad10ee57a308a53d.jpg
شنغهاي
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101004185_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_202be195152838a355ebc81950a28418.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, صور, شنغهاي, الصين
أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأكبر ليغولاند في العالم، الذي يفتتح أبوابه في مدينة شنغهاي في الصين، وذلك بعد أن أعلن منتجع ليغولاند شنغهاي رسميا عن جاهزية المشروع للتشغيل، في مرحلة تجريبية قبل الافتتاح الكبير المقرر في ٥ تموز/ يوليو القادم.
© Getty Images / VCG
خلال انطلاق مراسم تسليم مشروع ليغولاند في مدينة شنغهاي.
خلال انطلاق مراسم تسليم مشروع ليغولاند في مدينة شنغهاي.
© Getty Images / VCG
صورة جوية لمنتجع ليغولاند، تظهر المساحة الواسعة التي تضم ألعابا متنوعة وعروض ومناطق جذب.
صورة جوية لمنتجع ليغولاند، تظهر المساحة الواسعة التي تضم ألعابا متنوعة وعروض ومناطق جذب.
© Getty Images / VCG
أحد ألعاب الأطفال الموجودة في المنتجع.
أحد ألعاب الأطفال الموجودة في المنتجع.
© Getty Images / VCG
صورة لفندق ليغولاند الذي تم تصميمه و طلاء جدرانه بألوان زاهية بما يتناسب مع الأطفال.
صورة لفندق ليغولاند الذي تم تصميمه و طلاء جدرانه بألوان زاهية بما يتناسب مع الأطفال.
© Getty Images / VCG
مجسمات لألعاب في منتجع ليغولاند.
مجسمات لألعاب في منتجع ليغولاند.
© Getty Images / VCG
صورة تظهر مدينة ليغو المصغرة الموجودة ضمن منتجع ليغولاند شنغهاي، والتي تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.
صورة تظهر مدينة ليغو المصغرة الموجودة ضمن منتجع ليغولاند شنغهاي، والتي تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.
© Getty Images / VCG
صورة جوية لمنتجع ليغولاند تظهر لعبة مائية مصممة بعناية فائقة.
صورة جوية لمنتجع ليغولاند تظهر لعبة مائية مصممة بعناية فائقة.
© Getty Images / VCG
مدينة ليغو المصغرة تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.
مدينة ليغو المصغرة تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.
© Getty Images / VCG
مطعم واسع يحتوي على طاولات وكراسي ملونة بألوان تجذب الأطفال.
مطعم واسع يحتوي على طاولات وكراسي ملونة بألوان تجذب الأطفال.
© Getty Images / VCG
مجسم لطفل يجلس على حافة حديقة صغيرة أمام مجموعة ألعاب.
مجسم لطفل يجلس على حافة حديقة صغيرة أمام مجموعة ألعاب.