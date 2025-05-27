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الجيش الروسي يستهدف المنشآت العسكرية في أوكرانيا ردا على الهجمات بالطائرات دون طيار
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https://sarabic.ae/20250527/أكبر-ليغولاند-في-العالم-يفتح-أبوابه-في-شنغهاي-1101003649.html
أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي
أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأكبر ليغولاند في العالم، الذي يفتتح أبوابه في مدينة شنغهاي في الصين، وذلك بعد أن أعلن منتجع ليغولاند شنغهاي... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
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شنغهاي
الصين
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фото, صور, شنغهاي, الصين
фото, صور, شنغهاي, الصين

أكبر ليغولاند في العالم يفتح أبوابه في شنغهاي

08:38 GMT 27.05.2025
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اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور لأكبر ليغولاند في العالم، الذي يفتتح أبوابه في مدينة شنغهاي في الصين، وذلك بعد أن أعلن منتجع ليغولاند شنغهاي رسميا عن جاهزية المشروع للتشغيل، في مرحلة تجريبية قبل الافتتاح الكبير المقرر في ٥ تموز/ يوليو القادم.
© Getty Images / VCG

خلال انطلاق مراسم تسليم مشروع ليغولاند في مدينة شنغهاي.

خلال انطلاق مراسم تسليم مشروع ليغولاند في مدينة شنغهاي. - سبوتنيك عربي
1/10
© Getty Images / VCG

خلال انطلاق مراسم تسليم مشروع ليغولاند في مدينة شنغهاي.

© Getty Images / VCG

صورة جوية لمنتجع ليغولاند، تظهر المساحة الواسعة التي تضم ألعابا متنوعة وعروض ومناطق جذب.

 صورة جوية لمنتجع ليغولاند، تظهر المساحة الواسعة التي تضم ألعابا متنوعة وعروض ومناطق جذب. - سبوتنيك عربي
2/10
© Getty Images / VCG

صورة جوية لمنتجع ليغولاند، تظهر المساحة الواسعة التي تضم ألعابا متنوعة وعروض ومناطق جذب.

© Getty Images / VCG

أحد ألعاب الأطفال الموجودة في المنتجع.

أحد ألعاب الأطفال الموجودة في المنتجع. - سبوتنيك عربي
3/10
© Getty Images / VCG

أحد ألعاب الأطفال الموجودة في المنتجع.

© Getty Images / VCG

صورة لفندق ليغولاند الذي تم تصميمه و طلاء جدرانه بألوان زاهية بما يتناسب مع الأطفال.

صورة لفندق ليغولاند الذي تم تصميمه و طلاء جدرانه بألوان زاهية بما يتناسب مع الأطفال. - سبوتنيك عربي
4/10
© Getty Images / VCG

صورة لفندق ليغولاند الذي تم تصميمه و طلاء جدرانه بألوان زاهية بما يتناسب مع الأطفال.

© Getty Images / VCG

مجسمات لألعاب في منتجع ليغولاند.

مجسمات لألعاب في منتجع ليغولاند. - سبوتنيك عربي
5/10
© Getty Images / VCG

مجسمات لألعاب في منتجع ليغولاند.

© Getty Images / VCG

صورة تظهر مدينة ليغو المصغرة الموجودة ضمن منتجع ليغولاند شنغهاي، والتي تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.

صورة تظهر مدينة ليغو المصغرة الموجودة ضمن منتجع ليغولاند شنغهاي، والتي تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / VCG

صورة تظهر مدينة ليغو المصغرة الموجودة ضمن منتجع ليغولاند شنغهاي، والتي تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.

© Getty Images / VCG

صورة جوية لمنتجع ليغولاند تظهر لعبة مائية مصممة بعناية فائقة.

 صورة جوية لمنتجع ليغولاند تظهر لعبة مائية مصممة بعناية فائقة. - سبوتنيك عربي
7/10
© Getty Images / VCG

صورة جوية لمنتجع ليغولاند تظهر لعبة مائية مصممة بعناية فائقة.

© Getty Images / VCG

مدينة ليغو المصغرة تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.

مدينة ليغو المصغرة تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو. - سبوتنيك عربي
8/10
© Getty Images / VCG

مدينة ليغو المصغرة تضم مجسمات مصغرة لمعالم عالمية ومدن صينية شهيرة مبنية باستخدام مكعبات ليغو.

© Getty Images / VCG

مطعم واسع يحتوي على طاولات وكراسي ملونة بألوان تجذب الأطفال.

مطعم واسع يحتوي على طاولات وكراسي ملونة بألوان تجذب الأطفال. - سبوتنيك عربي
9/10
© Getty Images / VCG

مطعم واسع يحتوي على طاولات وكراسي ملونة بألوان تجذب الأطفال.

© Getty Images / VCG

مجسم لطفل يجلس على حافة حديقة صغيرة أمام مجموعة ألعاب.

مجسم لطفل يجلس على حافة حديقة صغيرة أمام مجموعة ألعاب. - سبوتنيك عربي
10/10
© Getty Images / VCG

مجسم لطفل يجلس على حافة حديقة صغيرة أمام مجموعة ألعاب.

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