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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدخل دول أوروبا بالتسوية في أوكرانيا
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نبض افريقيا
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من الملعب
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11:03 GMT
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مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
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صدى الحياة
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السودان.. مطالبات بإعلان الطوارئ إثر تفشي الكوليرا في 4 ولايات
السودان.. مطالبات بإعلان الطوارئ إثر تفشي الكوليرا في 4 ولايات
سبوتنيك عربي
وصل تفشي وباء الكوليرا في السودان إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T05:37+0000
2025-05-27T05:37+0000
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كانت العاصمة الخرطوم في مقدمة الولايات التي سجلت انتشار الوباء، إضافة إلى ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، بينما تعالت أصوات تطالب بإعلان الطوارئ الصحية العاجلة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء.ففي أم درمان، توفي 40 طفلا خلال أيام، وسط مشاهد صادمة في مراكز العزل حيث ينام المرضى على الأرض، كما أُبلغ عن حالات وفاة في بلدة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، فيما انتقد متطوعون تقاعس السلطات الصحية وما تتعرض له جهود الإغاثة من عراقيل.وفي سنار، ارتفع عدد الإصابات إلى 51 حالة بينها 5 وفيات، كما انتشر الوباء في عدد من الأحياء وسط تقارير عن تلوث مصادر المياه.كما تم تسجيل 20 وفاة في مدينة الرهد بشمال كردفان، و40 إصابة و5 وفيات في قرية أخرى شرق المدينة.وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.وفي ولاية الجزيرة، حذرت لجان مقاومة مدني من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في الولاية في ضوء نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية، بينما دعا محامو الطوارئ إلى إعلان الطوارئ الصحية، وإنشاء مراكز علاج، وتحسين الصرف الصحي، وتنظيم حملات توعوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تدخلات سياسية أو أمنية.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
https://sarabic.ae/20231021/زيادة-الإصابات-بالكوليرا-وحمى-الضنك-في-شرق-السودان-1082277980.html
https://sarabic.ae/20240817/عودة-ظهور-وباء-الكوليرا-في-السودان-بعد-انقطاع-دام-لأكثر-من-شهرين-1091836114.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني

السودان.. مطالبات بإعلان الطوارئ إثر تفشي الكوليرا في 4 ولايات

05:37 GMT 27.05.2025
© Getty Images / kemalbasلقاحات الكوليرا
لقاحات الكوليرا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / kemalbas
تابعنا عبر
وصل تفشي وباء الكوليرا في السودان إلى مستويات مثيرة للقلق بعد تسجيل مئات الإصابات وعشرات الوفيات في 4 ولايات رئيسية.
كانت العاصمة الخرطوم في مقدمة الولايات التي سجلت انتشار الوباء، إضافة إلى ولايات الجزيرة وسنار وشمال كردفان، بينما تعالت أصوات تطالب بإعلان الطوارئ الصحية العاجلة، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام سودانية، اليوم الثلاثاء.
طفلة إثيوبية، تبلغ من العمر 4 سنوات، لاجئة من تيغراي، يتم فحصها في في مركز عبور فيليج إيت لسوء التغذية بالقرب من الحدود الإثيوبية في القضارف شرق السودان، 2 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
زيادة الإصابات بالكوليرا وحمى الضنك في شرق السودان
21 أكتوبر 2023, 10:08 GMT
ففي أم درمان، توفي 40 طفلا خلال أيام، وسط مشاهد صادمة في مراكز العزل حيث ينام المرضى على الأرض، كما أُبلغ عن حالات وفاة في بلدة جبل أولياء جنوبي الخرطوم، فيما انتقد متطوعون تقاعس السلطات الصحية وما تتعرض له جهود الإغاثة من عراقيل.
وفي سنار، ارتفع عدد الإصابات إلى 51 حالة بينها 5 وفيات، كما انتشر الوباء في عدد من الأحياء وسط تقارير عن تلوث مصادر المياه.
كما تم تسجيل 20 وفاة في مدينة الرهد بشمال كردفان، و40 إصابة و5 وفيات في قرية أخرى شرق المدينة.
وأشار موقع "دبنغا السودان" إلى قول رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك أن الوضع الصحي أصبح كارثيا، داعيا لتدخل دولي عاجل وخاصة من قبل منظمة الصحة العالمية.
أزمة النازحين في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
عودة ظهور وباء "الكوليرا" في السودان بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين
17 أغسطس 2024, 05:42 GMT
وفي ولاية الجزيرة، حذرت لجان مقاومة مدني من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في الولاية في ضوء نقص حاد في الأدوية والكوادر الطبية، بينما دعا محامو الطوارئ إلى إعلان الطوارئ الصحية، وإنشاء مراكز علاج، وتحسين الصرف الصحي، وتنظيم حملات توعوية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تدخلات سياسية أو أمنية.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، مما أثر على الخدمات الصحية والأوضاع المعيشية للسودانيين خاصة في تفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا.
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