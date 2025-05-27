اليونسكو تدرس مساعدة سوريا لحماية آثارها المعرضة للخطر
© Sputnik . Министерство обороны РФ6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية
© Sputnik . Министерство обороны РФ
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استقبلت سوريا وفدا من منظمة "اليونسكو" لدراسة وضع آثارها المعرضة للخطر بعدما شهدته البلاد من اضطرابات خلال السنوات الماضية.
ذكرت ذلك وزارة الثقافة السورية على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، يوم الثلاثاء، وقالت إن زيارة وفد المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة يأتي في إطار الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية السورية.
في إطار الجهود الرامية إلى صون الهوية الثقافية السورية، استقبل وزير الثقافة محمد ياسين صالح وفدًا من منظمة اليونسكو، ترأسته السيدة مارغو بيرجون-دارس، مديرة مكتب المديرة العامة للمنظمة.— وزارة الثقافة السوريّة (@mocsyr) May 26, 2025
تناول اللقاء سبل التعاون من أجل الحفاظ على التراث الثقافي السوري بمكوّنَيه المادي وغير المادي،… pic.twitter.com/rZCDK3jUW9
وتابعت: "استقبل وزير الثقافة محمد ياسين صالح، وفد المنظمة، الذي ترأسته السيدة مارغو بيرجون-دارس، مديرة مكتب المديرة العامة للمنظمة".
ولفتت الوزارة إلى أن اللقاء تناول سبل التعاون من أجل الحفاظ على التراث الثقافي السوري بمكوّنَيه المادي وغير المادي.
كما بحث الجانبان فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الترميم والتوثيق، لاسيما في المواقع الأثرية والمعالم التاريخية المهددة بالخطر.