https://sarabic.ae/20250527/بسبب-مشروب-شائع-طبيب-يستخرج-30-حصوة-من-كلية-رجل-1101011731.html

بسبب مشروب شائع... طبيب يستخرج 30 حصوة من كلية رجل

بسبب مشروب شائع... طبيب يستخرج 30 حصوة من كلية رجل

سبوتنيك عربي

في واقعة طبية لافتة، نجح طبيب متخصص في استخراج أكثر من 30 حصوة من كلية مريض برازيلي، خلال عملية جراحية أثارت اهتمامًا واسعًا بين الأوساط الطبية ومستخدمي مواقع... 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T10:51+0000

2025-05-27T10:51+0000

2025-05-27T10:51+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101011285_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_2d24005b3ade8173101b481f40ffbcea.jpg

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن الحصوات الكلوية تعرف بأنها كتل صلبة تتشكل داخل الكلى، وعادة ما تسبب آلامًا شديدة عند مرورها عبر المسالك البولية أثناء محاولة الجسم التخلص منها.وكشف الطبيب المعالج، تاليس فرانكو دي أندرادي، أخصائي جراحة المسالك البولية، عن تفاصيل الحالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، محذرًا من المخاطر الصحية الناتجة عن العادات الغذائية الخاطئة، ولا سيما الإفراط في تناول المشروبات الغازية.وأوضح الطبيب أن المريض كان يستهلك حوالي 3 لترات من الصودا يوميًا، وهي كمية تفوق بكثير الحد الآمن طبيا، مشددا على ضرورة تناول المشروبات الغازية باعتدال، واعتبارها من "الكماليات" التي يمكن الاستمتاع بها بين الحين والآخر، وليس جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي.فإن المشروبات المحتوية على شراب الذرة عالي الفركتوز، وحمض الفوسفوريك، والكافيين تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. وتؤكد دراسة صدرت عام 2021 أن استهلاك ما يعادل أقل من كوب واحد من الصودا يوميًا (حوالي 160 مل) قد يرفع احتمالات تكوّن الحصوات، حتى مع ضبط العوامل الأخرى.كما أشار التقرير إلى أن المشروبات الغازية "الدايت" ليست آمنة تمامًا، إذ تحتوي على حمض الفوسفوريك الذي قد يسبب تغيرات في تركيبة البول، مما يسهم في تكوّن الحصوات الكلوية.

https://sarabic.ae/20231217/طبيبة-روسية-تحدد-أطعمة-تخلص-من-حصوات-الكلى-وتقي-منها-1084204818.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة, الأخبار