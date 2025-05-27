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روسيا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن تدخل دول أوروبا بالتسوية في أوكرانيا
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بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين
بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين
سبوتنيك عربي
أدانت مصر ما وصفته بالممارسات التصعيدية الإسرائيلية التي تتضمن اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T06:09+0000
2025-05-27T06:09+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أعربت فيه عن بالغ إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى.وحذر البيان من تداعيات تلك التصرفات التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.وطالب البيان بضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، مشددة على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة. واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الإثنين، المسجد الأقصى بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي، وبرفقة مجموعات من المستوطنين.
https://sarabic.ae/20250526/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-برفقة-عشرات-المستوطنين-فيديو-1100977120.html
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بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين

06:09 GMT 27.05.2025
© Getty Images / Richard T. Nowitzالمسجد الأقصى
المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Getty Images / Richard T. Nowitz
تابعنا عبر
أدانت مصر ما وصفته بالممارسات التصعيدية الإسرائيلية التي تتضمن اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أعربت فيه عن بالغ إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى.
وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 26.05.2025
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين الإسرائيليين... فيديو
أمس, 11:46 GMT
وحذر البيان من تداعيات تلك التصرفات التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.
وطالب البيان بضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، مشددة على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الإثنين، المسجد الأقصى بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي، وبرفقة مجموعات من المستوطنين.
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