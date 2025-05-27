https://sarabic.ae/20250527/بيان-مصري-بشأن-اقتحام-وزير-الأمن-الإسرائيلي-المسجد-الأقصى-رفقة-مستوطنين-1101000722.html
بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين
بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين
سبوتنيك عربي
أدانت مصر ما وصفته بالممارسات التصعيدية الإسرائيلية التي تتضمن اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T06:09+0000
2025-05-27T06:09+0000
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وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أعربت فيه عن بالغ إدانتها لاقتحام المسجد الأقصى.وحذر البيان من تداعيات تلك التصرفات التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.وطالب البيان بضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، مشددة على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة. واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أمس الإثنين، المسجد الأقصى بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي، وبرفقة مجموعات من المستوطنين.
https://sarabic.ae/20250526/بن-غفير-يقتحم-المسجد-الأقصى-برفقة-عشرات-المستوطنين-فيديو-1100977120.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, آخر أخبار القدس الأن
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, مصر, آخر أخبار القدس الأن
بيان مصري بشأن اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي المسجد الأقصى رفقة مستوطنين
أدانت مصر ما وصفته بالممارسات التصعيدية الإسرائيلية التي تتضمن اقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين الإسرائيليين بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أعربت فيه عن بالغ إدانتها لاقتحام المسجد
الأقصى.
وحذر البيان من تداعيات تلك التصرفات التي تمس معتقدات ومشاعر مئات الملايين من المسلمين حول العالم وتأثيرها على أمن واستقرار المنطقة.
وطالب البيان بضرورة تصدي المجتمع الدولي للانتهاكات
الإسرائيلية الجسيمة، مشددة على ضرورة دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة.
واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي
إيتمار بن غفير، أمس الإثنين، المسجد الأقصى بحماية من قوات الجيش الإسرائيلي، وبرفقة مجموعات من المستوطنين.