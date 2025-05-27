سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:34 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
09:03 GMT
56 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
12:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250527/سلطان-عمان-والرئيس-الإيراني-يشهدان-توقيع-5-اتفاقيات-تعاون-و10-مذكرات-تفاهم-1101031431.html
سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم
سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم
سبوتنيك عربي
شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون، و10 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، في قصر العلم... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T15:46+0000
2025-05-27T15:48+0000
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101031070_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_87e158e10b96d39083388dc1372a4555.jpg
وشملت الاتفاقيات "التعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والجزائية، وتسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك، والأفضليات التجارية، والتعاون في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات".كما ضمّت الاتفاقيات الموقعة بين سلطنة عمان وإيران "التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعدين والمواد المعدنية والتعاون الإعلامي والثقافي والمتحفي والصحي والسياحي، وفي مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وكانت مراسم استقبال رسمية أقيمت في قصر العلم للرئيس الإيراني لدى وصوله سلطنة عمان، تخللها عزف النشيدين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة ترحيبا ببزشكيان والوفد المرافق.وقال بزشكيان قبيل مغادرته إلى مسقط، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة سلطان عمان، هيثم بن طارق، وتهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع عمان، ضمن سياسة الانفتاح على الجوار.وأضاف أن زيارته تُعزز التنسيق الإقليمي، خصوصا في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وحدة موقف دول المنطقة ضد الجرائم في غزة.كما أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مع توقعات بمناقشة قضايا النقل والشحن وتوسيع الروابط الاقتصادية خلال الزيارة.
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1b/1101031070_173:0:1550:1033_1920x0_80_0_0_95eb0c04821099099c483d3e26db571a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم
إيران, أخبار إيران, سلطنة عمان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم

سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم

15:46 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 15:48 GMT 27.05.2025)
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يصافح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي لدى وصوله إلى مسقط، سلطنة عمان، 27 مايو/ أيار 2025
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يصافح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي لدى وصوله إلى مسقط، سلطنة عمان، 27 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون، و10 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، في قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، وذلك خلال زيارة رسمية يجريها الرئيس الإيراني إلى سلطنة عمان.
وشملت الاتفاقيات "التعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والجزائية، وتسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك، والأفضليات التجارية، والتعاون في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات".
كما ضمّت الاتفاقيات الموقعة بين سلطنة عمان وإيران "التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعدين والمواد المعدنية والتعاون الإعلامي والثقافي والمتحفي والصحي والسياحي، وفي مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.
وكانت مراسم استقبال رسمية أقيمت في قصر العلم للرئيس الإيراني لدى وصوله سلطنة عمان، تخللها عزف النشيدين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة ترحيبا ببزشكيان والوفد المرافق.
وقال بزشكيان قبيل مغادرته إلى مسقط، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة سلطان عمان، هيثم بن طارق، وتهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع عمان، ضمن سياسة الانفتاح على الجوار.
وأضاف أن زيارته تُعزز التنسيق الإقليمي، خصوصا في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وحدة موقف دول المنطقة ضد الجرائم في غزة.
كما أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مع توقعات بمناقشة قضايا النقل والشحن وتوسيع الروابط الاقتصادية خلال الزيارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала