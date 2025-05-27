https://sarabic.ae/20250527/سلطان-عمان-والرئيس-الإيراني-يشهدان-توقيع-5-اتفاقيات-تعاون-و10-مذكرات-تفاهم-1101031431.html

سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم

سلطان عمان والرئيس الإيراني يشهدان توقيع 5 اتفاقيات تعاون و10 مذكرات تفاهم

سبوتنيك عربي

شهد سلطان عمان هيثم بن طارق، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون، و10 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، في قصر العلم... 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T15:46+0000

2025-05-27T15:46+0000

2025-05-27T15:48+0000

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وشملت الاتفاقيات "التعاون القانوني والقضائي في المجالات المدنية والجزائية، وتسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والمساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك، والأفضليات التجارية، والتعاون في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات".كما ضمّت الاتفاقيات الموقعة بين سلطنة عمان وإيران "التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والتعدين والمواد المعدنية والتعاون الإعلامي والثقافي والمتحفي والصحي والسياحي، وفي مجالات الإسكان والتخطيط العمراني والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات ومراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.وكانت مراسم استقبال رسمية أقيمت في قصر العلم للرئيس الإيراني لدى وصوله سلطنة عمان، تخللها عزف النشيدين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة ترحيبا ببزشكيان والوفد المرافق.وقال بزشكيان قبيل مغادرته إلى مسقط، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة سلطان عمان، هيثم بن طارق، وتهدف لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية مع عمان، ضمن سياسة الانفتاح على الجوار.وأضاف أن زيارته تُعزز التنسيق الإقليمي، خصوصا في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة وحدة موقف دول المنطقة ضد الجرائم في غزة.كما أشار الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى أن حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بلغ نحو 2.3 مليار دولار، مع توقعات بمناقشة قضايا النقل والشحن وتوسيع الروابط الاقتصادية خلال الزيارة.

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