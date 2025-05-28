جراميز الذئب القطبي تخرج إلى الحياة

الذئب القطبي أولاف، وأحد الأشبال البالغ من العمر ثلاثة أشهر، في حظيرة منتزه منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
الذئب القطبي أولاف، وأحد الأشبال البالغ من العمر ثلاثة أشهر، في حظيرة منتزه منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
أحد الأشبال البالغة من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوجي الذئاب القطبية أولاف وبلانكا، وهو ينظر من "وكر" في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
أحد الأشبال البالغة من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوجي الذئاب القطبية أولاف وبلانكا، وهو ينظر من "وكر" في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك