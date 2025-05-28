جراميز الذئب القطبي تخرج إلى الحياة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية في بروكسل بغياب دول الساحل
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
09:49 GMT
11 د
بيارق النصر
الاتحاد السوفياتي وتحديات إعادة الاعمار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
10:31 GMT
29 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل يعبر استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه عن وضع الاقتصاد في مصر
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: روسيا نجحت في بناء الفضاء الأمني الأوراسي الكبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
اقتصاد روسيا.. نمو متسارع خلال عامين يصل للمركز الرابع عالميا
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هدنة تلوح في الأفق لوقف النار في غزة
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:29 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الحكومة السودانية الجديدة أمام تحديات كبيرة وسط تباين سياسي حول تشكيلها
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
خبير: للعلاقات اليمنية الروسية تاريخ عريق
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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https://sarabic.ae/20250528/جراميز-الذئب-القطبي-تخرج-إلى-الحياة--1101051240.html
جراميز الذئب القطبي تخرج إلى الحياة
جراميز الذئب القطبي تخرج إلى الحياة
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لجرموز الذئب القطبي يخرج إلى الحياة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

جراميز الذئب القطبي تخرج إلى الحياة

12:31 GMT 28.05.2025
تابعنا عبر
اختار فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور لجرموز الذئب القطبي يخرج إلى الحياة، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

الذئب القطبي أولاف، وأحد الأشبال البالغ من العمر ثلاثة أشهر، في حظيرة منتزه منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

الذئب القطبي أولاف، وأحد الأشبال البالغ من العمر ثلاثة أشهر، في حظيرة منتزه منتزه &quot;روييف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الذئب القطبي أولاف، وأحد الأشبال البالغ من العمر ثلاثة أشهر، في حظيرة منتزه منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه &quot;روييف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه &quot;روييف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل/نيسان، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورالذئب القطبي أولاف في حظيرة منتزه "رويف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
الذئب القطبي أولاف في حظيرة منتزه رويف روتشي للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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الذئب القطبي أولاف في حظيرة منتزه "رويف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه &quot;روييف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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اثنان من الذئاب القطبية التي تبلغ من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوج من الذئاب القطبية، أولاف وبلانكا، في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الأشبال البالغة من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوجي الذئاب القطبية أولاف وبلانكا، وهو ينظر من "وكر" في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

أحد الأشبال البالغة من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوجي الذئاب القطبية أولاف وبلانكا، وهو ينظر من &quot;وكر&quot; في حظيرة منتزه &quot;روييف روتشي&quot; للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
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أحد الأشبال البالغة من العمر ثلاثة أشهر والتي ولدت في 19 أبريل، لزوجي الذئاب القطبية أولاف وبلانكا، وهو ينظر من "وكر" في حظيرة منتزه "روييف روتشي" للنباتات والحيوانات في كراسنويارسك

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