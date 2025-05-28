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8 آلاف مشارك من قادة الإعلام وصناع المحتوى في فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي
8 آلاف مشارك من قادة الإعلام وصناع المحتوى في فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي
سبوتنيك عربي
تواصل قمة الإعلام العربي 2025 فعالياتها لليوم الثالث، والتي انطلقت الاثنين الماضي ولغاية يوم غد الأربعاء، في مركز دبي التجاري العالمي. 28.05.2025, سبوتنيك عربي
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وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جمع الحدث أكثر من 8000 مشارك من وزراء، رؤساء تحرير، قادة إعلام، مؤثرين، أكاديميين، وصُنّاع محتوى من مختلف دول العالم العربي، في تظاهرة إعلامية كبرى تستعرض مستقبل الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات.وتم تنظيم أيضا 9 ورش عمل تخصصية من بينها جلسات "الماستر كلاس"، قدمها خبراء عرب، فضلا عن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الذي عرض اتجاهات صناعة المحتوى الترفيهي والرقمي.
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العالم العربي, أخبار الأمارات, دبي, حصري, تقارير سبوتنيك, صور
العالم العربي, أخبار الأمارات, دبي, حصري, تقارير سبوتنيك, صور

8 آلاف مشارك من قادة الإعلام وصناع المحتوى في فعاليات اليوم الثالث لقمة الإعلام العربي

13:30 GMT 28.05.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 28.05.2025)
© Sputnikقمة الإعلام العربي 2025
قمة الإعلام العربي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
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تابعنا عبر
حصري
تواصل قمة الإعلام العربي 2025 فعالياتها لليوم الثالث، والتي انطلقت الاثنين الماضي ولغاية يوم غد الأربعاء، في مركز دبي التجاري العالمي.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جمع الحدث أكثر من 8000 مشارك من وزراء، رؤساء تحرير، قادة إعلام، مؤثرين، أكاديميين، وصُنّاع محتوى من مختلف دول العالم العربي، في تظاهرة إعلامية كبرى تستعرض مستقبل الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات.

وشهدت أعمال القمة، أمس، تنظيم نحو 50 فعالية متنوعة، تشمل أكثر من 31 جلسة نقاشية ودردشات إعلامية تتناول موضوعات جوهرية حول مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم.، بالإضافة إلى حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي بدورتها الـ24.

© Sputnikقمة الإعلام العربي 2025
قمة الإعلام العربي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
قمة الإعلام العربي 2025
© Sputnik
وتم تنظيم أيضا 9 ورش عمل تخصصية من بينها جلسات "الماستر كلاس"، قدمها خبراء عرب، فضلا عن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الذي عرض اتجاهات صناعة المحتوى الترفيهي والرقمي.
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