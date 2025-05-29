https://sarabic.ae/20250529/بريطانيا-الاستيطان-الإسرائيلي-يعيق-إقامة-الدولة-الفلسطينية-1101100874.html

بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي يعيق إقامة الدولة الفلسطينية

بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي يعيق إقامة الدولة الفلسطينية

سبوتنيك عربي

اعتبرت بريطانيا، اليوم الخميس، أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تعد "عقبة متعمدة أمام قيام الدولة الفلسطينية". 29.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-29T13:37+0000

2025-05-29T13:37+0000

2025-05-29T13:37+0000

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وكتب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، على منصة "إكس": "تدين المملكة المتحدة هذه الإجراءات، المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعرّض حل الدولتين للخطر بشكل أكبر، ولا تحمي إسرائيل".وكانت إسرائيل أعلنت، اليوم الخميس، عن إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة أثارت موجة من الإدانة الدولية، وسط توتر متصاعد بسبب الحرب في غزة.القرار، الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر، بقيادة وزير المال اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوبل برفض واسع، إذ تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عائقًا أمام السلام.ووصف سموتريتش القرار بـ"التاريخي"، معلنا عن تعزيز الاستيطان في "يهودا والسامرة"، وتوسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة، أما كاتس فاعتبر الخطوة "تحولا استراتيجيا" في مستقبل الاستيطان.من جانبها، أدانت حركة حماس الفلسطينية المشروع، ووصفته بأنه "جزء من مخطط تهويد وضم الأراضي"، كما استنكرت الأردن الخطوة، مؤكدة أنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين".من ناحيته، وصف حزب الليكود الإسرائيلي القرار بأنه "غير مسبوق"، مشيرا إلى أن الخطة تشمل أيضا إقامة 4 مستوطنات قرب الحدود مع الأردن لتعزيز "الأمن القومي الإسرائيلي".يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً. وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/تموز 2024.

https://sarabic.ae/20250529/تصويت-برأيك-هل-تستطيع-إسرائيل-منع-قيام-دولة-فلسطين-من-خلال-بناء-المزيد-من-المستوطنات؟-1101083631.html

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