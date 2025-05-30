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https://sarabic.ae/20250530/الصحة-العالمية-تكشف-عن-خطورة-نكهات-التبغ-والنيكوتين-وتدعو-لحظرها-1101142329.html
الصحة العالمية تكشف عن خطورة نكهات التبغ والنيكوتين وتدعو لحظرها
الصحة العالمية تكشف عن خطورة نكهات التبغ والنيكوتين وتدعو لحظرها
سبوتنيك عربي
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن السجائر و"الشيشة" والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أن لها تأثيرات مرتبطة بالإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T15:49+0000
2025-05-30T15:49+0000
مجتمع
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أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية
التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104125/72/1041257265_0:0:3426:1927_1920x0_80_0_0_47a8acdfa588b229787172ae90bf6af4.jpg
جاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، الذي يصادف 31 مايو/ أيار من كل عام.ودعت المنظمة حكومات العالم إلى حظر جميع النكهات في منتجات التبغ والنيكوتين.وأضاف البيان أن أكثر من 50 دولة حول العالم حظرت التبغ المنكه، فيما حظرت أكثر من 40 دولة بيع السجائر الإلكترونية، مع فرض قيود إضافية في بعض الدول على النكهات والسجائر ذات الاستخدام الواحد، مضيفة: "لكن كثيرا من إكسسوارات النكهات لا تزال خارج الرقابة".وأكدت المنظمة أن الترويج لهذه النكهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهم في جذب الشباب إلى هذه المنتجات، التي تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وتتسبب في نحو 8 ملايين وفاة سنويا حول العالم.
https://sarabic.ae/20240428/إيران-تدرس-توفير-شيشة-الأكسجين-داخل-المقاهي-1088348466.html
https://sarabic.ae/20181115/إدارة-الغذاء-الدواء-سجائر-إليكترونية-1036773512.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة
منوعات, أخبار العالم الآن, منظمة الصحة العالمية, التدخين...السجائر والسجائر الإلكترونية والنرجيلة

الصحة العالمية تكشف عن خطورة نكهات التبغ والنيكوتين وتدعو لحظرها

15:49 GMT 30.05.2025
© AP Photo / Nam Y. Huhسجائر إلكترونية
سجائر إلكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh
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أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا بشأن السجائر و"الشيشة" والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أن لها تأثيرات مرتبطة بالإدمان والأمراض المرتبطة بالتدخين.
جاء ذلك في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ، الذي يصادف 31 مايو/ أيار من كل عام.
إيرانيون يدخنون الشيشة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
مجتمع
إيران تدرس توفير "شيشة الأكسجين" داخل المقاهي
28 أبريل 2024, 06:45 GMT
ودعت المنظمة حكومات العالم إلى حظر جميع النكهات في منتجات التبغ والنيكوتين.
وأوضحت المنظمة أن نكهات مثل المنثول والعلكة وغزل البنات تخفي الطعم القاسي للمنتجات وتجعلها أكثر جاذبية للمراهقين، مما يصعب عليهم الإقلاع عن التدخين ويزيد من خطر إصابتهم بأمراض رئوية خطيرة.
سجائر الكترونية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.11.2018
مجتمع
حظر بيع سجائر إلكترونية في متاجر أمريكية
15 نوفمبر 2018, 16:00 GMT
وأضاف البيان أن أكثر من 50 دولة حول العالم حظرت التبغ المنكه، فيما حظرت أكثر من 40 دولة بيع السجائر الإلكترونية، مع فرض قيود إضافية في بعض الدول على النكهات والسجائر ذات الاستخدام الواحد، مضيفة: "لكن كثيرا من إكسسوارات النكهات لا تزال خارج الرقابة".
وأكدت المنظمة أن الترويج لهذه النكهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يسهم في جذب الشباب إلى هذه المنتجات، التي تحتوي على مواد كيميائية مسرطنة، وتتسبب في نحو 8 ملايين وفاة سنويا حول العالم.
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