https://sarabic.ae/20250530/تصويت-برأيك-ما-سبب-إقبال-الشركات-العالمية-على-الاستثمار-في-سوريا؟-1101118868.html
تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
سبوتنيك عربي
وقّعت وزارة الطاقة السورية، أمس الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:57+0000
2025-05-30T07:57+0000
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وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".برأيك... ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟تصويت... برأيك ما وراء تصريحات واشنطن المتناقضة حول انهيار السلطات السورية الجديدة؟تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والانفتاح على الخارج؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
وقّعت وزارة الطاقة السورية، أمس الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة لتطوير الكهرباء في سوريا.
وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".
وقال وزير الطاقة محمد البشير خلال كلمته في حفل التوقيع: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية"، وأضاف: "مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تعد الأكبر في تاريخ سوريا، إذ تبلغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات دولار، وتم توقيعها مع تحالف من شركات دولية رائدة في مجال الطاقة".
كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".
برأيك... ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟