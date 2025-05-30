تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟

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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
السودان بين حرب أهلية وانقسامات بين القوى المدنية وتفشي وباء الكوليرا
09:03 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
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نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
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من الملعب
عودة تشابي ألونسو إلى ريال مدريد ومبابي يحصد جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي
16:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
16:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا ستضرب كل الأهداف العسكرية الموجودة في ألمانيا إذا ضربت بصواريخ "تاوروس"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
18:30 GMT
29 د
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183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
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11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20250530/تصويت-برأيك-ما-سبب-إقبال-الشركات-العالمية-على-الاستثمار-في-سوريا؟-1101118868.html
تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
سبوتنيك عربي
وقّعت وزارة الطاقة السورية، أمس الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع... 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:57+0000
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وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".برأيك... ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟تصويت... برأيك ما وراء تصريحات واشنطن المتناقضة حول انهيار السلطات السورية الجديدة؟تصويت... كيف ترى مستقبل سوريا بعد رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية والانفتاح على الخارج؟
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استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
استطلاعات الرأي, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы

تصويت... برأيك ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟

07:57 GMT 30.05.2025
© Sputnik . مدينة دمشق
مدينة دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2025
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وقّعت وزارة الطاقة السورية، أمس الخميس، مذكرات تفاهم مع شركات دولية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة بقيمة 7 مليارات دولار، ما يعزز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة لتطوير الكهرباء في سوريا.
وأفادت وكالة "سانا" بأنه تم توقيع مذكرات التفاهم في قصر الشعب بحضور الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مبينة أن مذكرات التفاهم شملت "تطوير أربع محطات توليد كهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية، إلى جانب محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط في وديان الربيع جنوبي سوريا".
وقال وزير الطاقة محمد البشير خلال كلمته في حفل التوقيع: "نعيش اليوم لحظة تاريخية تشكل نقطة تحول في قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية"، وأضاف: "مذكرة التفاهم الموقعة اليوم تعد الأكبر في تاريخ سوريا، إذ تبلغ قيمتها الاستثمارية 7 مليارات دولار، وتم توقيعها مع تحالف من شركات دولية رائدة في مجال الطاقة".
كما أشار البشير إلى أن "المشروع يعد خطوة محورية في محاربة الفقر والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، وسيساعد البلاد على التحول باتجاه الطاقة المتجددة".
برأيك... ما سبب إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا؟
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