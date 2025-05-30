https://sarabic.ae/20250530/دولة-عربية-تعلن-وقف-استقدام-العمالة-الأجنبية-حتى-إشعار-آخر-1101119046.html
دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة العمل الأردنية، وقف استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني. 30.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-30T07:59+0000
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ونقلت وكالة "عمون"، أمس الخميس، عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، أن "قرار الوزارة بوقف باب استقدام العمالة الأجنبية جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية".وكشف المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة العمل الأردنية لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"، منوّهًا إلى مواصلة الوزارة حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في محافظات المملكة كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.وكان مركز "بيت العمال" الحقوقي الأردني، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، تقريرا أظهر أن "المعدل العام للبطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%"، في حين، تم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي،) منذ بداية العام الجاري.
https://sarabic.ae/20200806/الأردن-يحدد-الموعد-النهائي-لمغادرة-العمالة-الوافدة-المسجلة-على-منصة-حماية-1046207365.html
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أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, العالم العربي, الأخبار
دولة عربية تعلن وقف استقدام العمالة الأجنبية حتى إشعار آخر
أعلنت وزارة العمل الأردنية، وقف استقدام العمالة غير الأردنية أو الأجنبية حتى إشعار آخر، وحتى إجراء دراسة متأنية ووافية لقياس احتياجات سوق العمل الأردني.
ونقلت وكالة
"عمون"، أمس الخميس، عن المتحدث الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، أن "قرار الوزارة بوقف باب استقدام العمالة الأجنبية جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر لتلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية".
وكشف المتحدث باسم الوزارة أن "وزارة العمل الأردنية
لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"، منوّهًا إلى مواصلة الوزارة حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في محافظات المملكة كافة، لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وبيّن الزيود أن "الحملات التفتيشية تهدف إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية، التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، على أن تتخذ إجراءات مشددة بحق المنشآة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها، أهمها وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشآة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها".
وكان مركز "بيت العمال" الحقوقي الأردني، قد أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، تقريرا أظهر أن "المعدل العام للبطالة
بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، بينما بلغت بين النساء الأردنيات 32.9%"، في حين، تم تثبيت الحد الأدنى للأجور في البلاد عند حاجز 290 دينارا (نحو 400 دولار أمريكي،) منذ بداية العام الجاري.