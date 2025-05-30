https://sarabic.ae/20250530/نائب-رئيسة-وزراء-إيطاليا-يصف-مجلس-أوروبا-بأنه-عديم-الفائدة-1101143549.html

نائب رئيسة وزراء إيطاليا يصف "مجلس أوروبا" بأنه "عديم الفائدة"

نائب رئيسة وزراء إيطاليا يصف "مجلس أوروبا" بأنه "عديم الفائدة"

سبوتنيك عربي

هاجم ماتيو سالفيني، نائب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بشدة مجلس أوروبا، واصفا إياه بـ"الهيئة العديمة الفائدة". 30.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-30T16:26+0000

2025-05-30T16:26+0000

2025-05-30T16:26+0000

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جاء هجوم سالفيني بعد أن دعت لجنة تابعة للمجلس، إيطاليا إلى التحقيق في مزاعم "تنميط عنصري من قبل الشرطة".وقال سالفيني خلال اجتماع لخفر السواحل: "يجب أن يخجل مجلس أوروبا من نفسه"، واصفا تقريرا صادرا عنه بـ"الهراء" الذي يُضر بالمواطنين الإيطاليين والأوروبيين، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأضاف: "القول إن الشرطة الإيطالية عنصرية هو هراء، كما يُقال في أوكسفورد".أما وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، فقد وصف تقرير "مجلس أوروبا" بأنه "غامض وكاذب"، فيما اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، الاتهامات الواردة في التقرير بأنها "غير مقبولة".تأتي هذه الردود بعد صدور تقرير لجنة مناهضة التمييز العنصري التابعة لـ"مجلس أوروبا"، الذي دعا الحكومة الإيطالية إلى النظر في مزاعم التنميط العنصري من قبل بعض أفراد الشرطة، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط السياسية الإيطالية.

https://sarabic.ae/20250524/مجلس-أوروبا-ما-يحدث-في-قطاع-غزة-قد-يرقى-إلى-الإبادة-الجماعية-1100913747.html

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