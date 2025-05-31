https://sarabic.ae/20250531/الجزائر-تستعرض-لأول-مرة-منظومة-الدفاع-الجوي-الروسية-إس-400-فيديو-1101155092.html
الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، لأول مرة، مقطع فيديو يُظهر اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، إذ تعتبر الجزائر رابع دولة في العالم تمتلك هذا النظام... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T07:11+0000
2025-05-31T07:11+0000
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وظهرت المنظومة الروسية، خلال مناورات "صمود 2025"، التي ينفذها الجيش الجزائري حاليًا. يكتشف نظام "إس-400" أهدافا حتى 600 كم، ويستهدف الطائرات والصواريخ حتى 380 كم، ويوفر هذا النظام الروسي الصاروخي حماية متطورة للأجواء الجزائرية.وخلال الأيام الماضية، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، على التمرين التكتيكي "صمود 2025" بالذخيرة الحية، الذي نفذه اللواء 36 للمشاة الآلي بدعم وحدات أخرى، إذ جاء التمرين تتويجًا لتحضيرات 2024-2025.ويهدف تدريب "صمود 2025" إلى تعزيز القدرات القتالية والتنسيق بين الأركان، وتدريب القيادات على مواجهة التهديدات، وأكد بيان الدفاع الجزائرية تميز الأداء القتالي، مع إشادة بمهارة القادة والأطقم في استخدام الأسلحة، ما حقق نتائج ممتازة.وتمثّل أنظمة "إس - 400" للدفاع الصاروخي جزءا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من أمتار عدة إلى مئات الكيلومترات سواء كان الهدف العدو قريبا من سطح الأرض أو على حافة الغلاف الجوي.ومنذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخيا (أرض - جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهداف معادية في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.وحصلت بيلاروسيا عام 2016، على منظومتين من طراز "إس 400" من روسيا مجانا، بحسب التقرير، الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.
https://sarabic.ae/20250526/خبير-انضمام-الجزائر-إلى-بنك-بريكس-يعزز-من-علاقاتها-مع-كبرى-الاقتصادات-مثل-روسيا-1100998312.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, الجزائر, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, نادي الفيديو
رصد عسكري, العالم العربي, الجزائر, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار, نادي الفيديو
الجزائر تستعرض لأول مرة منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"... فيديو
07:11 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 07:36 GMT 31.05.2025)
نشرت وزارة الدفاع الجزائرية، لأول مرة، مقطع فيديو يُظهر اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، إذ تعتبر الجزائر رابع دولة في العالم تمتلك هذا النظام المتطور.
وظهرت المنظومة الروسية، خلال مناورات "صمود 2025"، التي ينفذها الجيش الجزائري حاليًا. يكتشف نظام "إس-400" أهدافا حتى 600 كم، ويستهدف الطائرات والصواريخ حتى 380 كم، ويوفر هذا النظام الروسي الصاروخي حماية متطورة للأجواء الجزائرية.
وخلال الأيام الماضية، أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري، على التمرين التكتيكي "صمود 2025" بالذخيرة الحية، الذي نفذه اللواء 36 للمشاة الآلي بدعم وحدات أخرى، إذ جاء التمرين تتويجًا لتحضيرات 2024-2025.
ويهدف تدريب "صمود 2025" إلى تعزيز القدرات القتالية والتنسيق بين الأركان، وتدريب القيادات على مواجهة التهديدات، وأكد بيان الدفاع الجزائرية تميز الأداء القتالي، مع إشادة بمهارة القادة والأطقم في استخدام الأسلحة، ما حقق نتائج ممتازة.
وتمثّل أنظمة "إس - 400" للدفاع الصاروخي جزءا من شبكة الدفاع الجوي الروسية، التي يمكنها رصد أي هدف جوي في نطاق يبدأ من أمتار عدة إلى مئات الكيلومترات سواء كان الهدف العدو قريبا من سطح الأرض أو على حافة الغلاف الجوي.
ومنذ الكشف عن هذا النظام الصاروخي عام 2007، أصبح أفضل نظام دفاع صاروخيا (أرض - جو) بعيد المدى يمكنه الاشتباك مع أهداف معادية في مدى يصل لنحو 400 كلم وارتفاع يصل لـ30 ألف متر من سطح الأرض، حسبما ذكر
تقرير لـ"سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.
وكانت الصين قد وقّعت عقدًا للحصول على منظومة "إس -400" عام 2014، ووقّعت تركيا أيضا عقدا آخر للحصول على المنظومة عام 2017، أما الهند فقد وقعت عقدها عام 2018، والجزائرعام 2021.
وحصلت بيلاروسيا عام 2016، على منظومتين من طراز "إس 400
" من روسيا مجانا، بحسب التقرير، الذي أوضح أن هناك دولا أخرى أبدت اهتمامها بالحصول على النظام الدفاعي الروسي يصل عددها إلى 13 دولة، أبرزها قطر والمغرب والعراق وفيتنام.