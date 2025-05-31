https://sarabic.ae/20250531/الحقيقة-وراء-جمجمة-أثرية-غريبة-الشكل-أثارت-شكوكا-بأنها-غير-آدمية-1101167078.html

الحقيقة وراء جمجمة أثرية غريبة الشكل أثارت شكوكا بأنها "غير آدمية"

الحقيقة وراء جمجمة أثرية غريبة الشكل أثارت شكوكا بأنها "غير آدمية"

سبوتنيك عربي

اكتشف عمال بناء في بلدة سان فرناندو بشمال الأرجنتين، جرتين جنائزيتين أثناء أعمال تجهيز شبكة مياه، إحداهما احتوت على جمجمة ذات شكل غير مألوف، أثارت مقارنات... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T15:10+0000

2025-05-31T15:10+0000

2025-05-31T15:10+0000

مجتمع

منوعات

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1f/1101166922_0:92:1466:917_1920x0_80_0_0_5ee05d71cbf665a07079f45d216389d5.jpg

والجمجمة التي بدت ممدودة بشكل غير طبيعي، دفعت البعض لربطها بصور الكائنات الفضائية في أفلام الخيال العلمي، فيما رأى خبراء أن شكلها يُرجح أنه نتيجة ممارسة قديمة تُعرف باسم "تشويه الجمجمة القحفي الاصطناعي"، إذ يتم تشكيل جماجم الأطفال عمدا باستخدام أربطة أو ألواح أثناء مرحلة النمو.وأوضحت تقارير محلية أن إحدى الجرتين احتوت على هيكل عظمي كامل، بينما ضمّت الأخرى بقايا جزئية، بما في ذلك الجمجمة المشوهة، ما دفع السلطات الأرجنتينية إلى تأمين الموقع لدراسته علميا، وفقا لموقع "ديلي غلاكسي".ورجّح باحثون من جامعة كاتاماركا الوطنية أن ممارسة "تشويه الجمجمة القحفي الاصطناعي" كانت شائعة في أمريكا الجنوبية بين القرنين الثالث والثاني عشر الميلادي، واستخدمت لأسباب اجتماعية أو روحية، دون أن تؤثر سلبا على صحة الطفل، بحسب أستاذ علم الآثار بجامعة أكسفورد، ريك شولتينغ.في المقابل، لم تستبعد خبيرة الأنثروبولوجيا البيولوجية، هايدي داوسون - هوبيس، احتمال وجود حالة طبية وراء الجمجمة المشوهة، مثل استسقاء الرأس، لكنها اعتبرت أن الممارسة هو التفسير الأكثر منطقية.وأعاد الاكتشاف الأثري تسليط الضوء على طقوس جسدية قديمة أخرى، مثل ثقب الجمجمة، التي كانت تُمارس في عصور ما قبل التاريخ لأغراض طبية أو روحية.من جانبها، وصفت جامعة كاتاماركا الاكتشاف بأنه فرصة لفهم أعمق للممارسات الثقافية القديمة وتعزيز الصلة بالأسلاف.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الأخبار