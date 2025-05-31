الحقيقة وراء جمجمة أثرية غريبة الشكل أثارت شكوكا بأنها "غير آدمية"
© Photo / Unsplash/ Mathew MacQuarrie جمجمة
© Photo / Unsplash/ Mathew MacQuarrie
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اكتشف عمال بناء في بلدة سان فرناندو بشمال الأرجنتين، جرتين جنائزيتين أثناء أعمال تجهيز شبكة مياه، إحداهما احتوت على جمجمة ذات شكل غير مألوف، أثارت مقارنات بالكائنات الفضائية والأساطير اليونانية.
والجمجمة التي بدت ممدودة بشكل غير طبيعي، دفعت البعض لربطها بصور الكائنات الفضائية في أفلام الخيال العلمي، فيما رأى خبراء أن شكلها يُرجح أنه نتيجة ممارسة قديمة تُعرف باسم "تشويه الجمجمة القحفي الاصطناعي"، إذ يتم تشكيل جماجم الأطفال عمدا باستخدام أربطة أو ألواح أثناء مرحلة النمو.
وأوضحت تقارير محلية أن إحدى الجرتين احتوت على هيكل عظمي كامل، بينما ضمّت الأخرى بقايا جزئية، بما في ذلك الجمجمة المشوهة، ما دفع السلطات الأرجنتينية إلى تأمين الموقع لدراسته علميا، وفقا لموقع "ديلي غلاكسي".
Scientists are BAFFLED by a mysterious deformed skull discovered in Argentina - as some claim it could be so-called 'ANTMEN'https://t.co/VBpjEjn9Kg— Ahsan Ali (@imsn_official) May 29, 2025
ورجّح باحثون من جامعة كاتاماركا الوطنية أن ممارسة "تشويه الجمجمة القحفي الاصطناعي" كانت شائعة في أمريكا الجنوبية بين القرنين الثالث والثاني عشر الميلادي، واستخدمت لأسباب اجتماعية أو روحية، دون أن تؤثر سلبا على صحة الطفل، بحسب أستاذ علم الآثار بجامعة أكسفورد، ريك شولتينغ.
Scientists are BAFFLED by a mysterious deformed skull discovered in Argentina - as some claim it could be so-called 'ANTMEN' https://t.co/b2neN6lyw9— Zicutake USA Comment (@Zicutake) May 29, 2025
في المقابل، لم تستبعد خبيرة الأنثروبولوجيا البيولوجية، هايدي داوسون - هوبيس، احتمال وجود حالة طبية وراء الجمجمة المشوهة، مثل استسقاء الرأس، لكنها اعتبرت أن الممارسة هو التفسير الأكثر منطقية.
وأعاد الاكتشاف الأثري تسليط الضوء على طقوس جسدية قديمة أخرى، مثل ثقب الجمجمة، التي كانت تُمارس في عصور ما قبل التاريخ لأغراض طبية أو روحية.
من جانبها، وصفت جامعة كاتاماركا الاكتشاف بأنه فرصة لفهم أعمق للممارسات الثقافية القديمة وتعزيز الصلة بالأسلاف.