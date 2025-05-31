https://sarabic.ae/20250531/الخارجية-الروسية-الصين-تتفهم-موقف-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1101162116.html
الخارجية الروسية: الصين تتفهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا
الخارجية الروسية: الصين تتفهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الصين تتفهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا، وتنطلق بكين من ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع من أجل حله. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T11:51+0000
2025-05-31T11:51+0000
2025-05-31T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الصين
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وقال رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال المؤتمر الدولي العاشر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، في العاصمة بكين: "بالإضافة إلى ذلك (خلال محادثات بكين)، تطرقنا أيضًا إلى عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها بالطبع الوضع في أوكرانيا، الذي يثير قلق الجميع الآن، بمن فيهم أصدقاؤنا الصينيون".وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لقد تم استقبال موقفنا بتفهم، وينطلق زملاؤنا الصينيون من حقيقة أن حل أي أزمة يجب أن يهدف في المقام الأول إلى القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، والأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، مرتبطة إلى حد كبير بالوضع الأمني غير الطبيعي الذي تطور في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا".وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامات كييف وألاعيبها السياسية بشأن تزويد بكين لروسيا بمعدات العسكرية.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن "موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية، ثابت وواضح، ونحن ندعو دائما إلى إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وتعزيز السلام ودفع المفاوضات".
https://sarabic.ae/20250531/أنقذونا-فساعدناهم-أسير-أوكراني-يكشف-تفاصيل-لعبة-مزدوجة-لصالح-القوات-الروسية-فيديو-1101159174.html
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روسيا, الصين
الخارجية الروسية: الصين تتفهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا
صرح أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسي، بأن الصين تتفهم موقف روسيا بشأن أوكرانيا، وتنطلق بكين من ضرورة القضاء على الأسباب الجذرية للصراع من أجل حله.
وقال رودينكو لوكالة "سبوتنيك"، على هامش أعمال المؤتمر الدولي العاشر "روسيا والصين: التعاون في عصر جديد"، في العاصمة بكين: "بالإضافة إلى ذلك (خلال محادثات بكين)، تطرقنا أيضًا إلى عدد من القضايا الدولية، وفي مقدمتها بالطبع الوضع في أوكرانيا، الذي يثير قلق الجميع الآن، بمن فيهم أصدقاؤنا الصينيون".
وأشار رودينكو بالقول: "حددنا بوضوح رؤيتنا لكيفية حل هذه الأزمة (الأوكرانية)".
وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لقد تم استقبال موقفنا بتفهم، وينطلق زملاؤنا الصينيون من حقيقة أن حل أي أزمة يجب أن يهدف في المقام الأول إلى القضاء على الأسباب الجذرية للصراع، والأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا، مرتبطة إلى حد كبير بالوضع الأمني غير الطبيعي الذي تطور في السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بتوسع حلف شمال الأطلسي شرقا".
وانتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الثلاثاء الماضي، اتهامات كييف وألاعيبها السياسية بشأن تزويد بكين لروسيا بمعدات العسكرية.
وشددت ماو نينغ، على أن "الصين تعارض اتهامات كييف، التي لا أساس لها من الصحة والتلاعب السياسي بشأن توريد المنتجات الصينية إلى المصانع العسكرية الروسية".
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، في إفادة صحفية، إن "موقف الصين بشأن القضية الأوكرانية، ثابت وواضح، ونحن ندعو دائما إلى إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار وتعزيز السلام ودفع المفاوضات".