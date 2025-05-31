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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250531/الكرملين-عن-سياسة-فرنسا-تجاه-روسيا-ماكرون-لا-يدرك-الواقع-الفعلي-للأمور-1101162720.html
الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور
الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على محاولات باريس "للضغط" على موسكو، بالقول: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم الرئيس الفرنسي... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:24+0000
2025-05-31T12:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فرنسا
العالم
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وأضاف بيسكوف أن "فرنسا لا تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء من خلال الضغط على روسيا".وأشار بيسكوف إلى أنه "لا تزال فرنسا تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء ما من روسيا بالضغط، وهذا يُظهر سوء فهم واضح لجوهر بلدنا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أوروبا لا تنتهج طريق السلام، بل إنهم يحلمون بأن يتمكنوا من الحصول على شيء من روسيا من خلال الضغط".ووصف بيسكوف نية الأوروبيين رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى كييف بأنها "خطيرة للغاية" إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. وأردف قائلا: "بطريقة أو بأخرى، إذا كان هذا صحيحًا، فهو تصعيد. تصعيد خطير، يتناقض بشكل صارخ مع محاولات التسوية السلمية الجارية حاليًا".
https://sarabic.ae/20250531/مصدر-القوات-الأوكرانية-تسحب-احتياطياتها-الاستراتيجية-من-الحدود-مع-رومانيا-ومولدوفا-نحو-مقاطعة-سومي-1101154472.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم

الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور

12:24 GMT 31.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على محاولات باريس "للضغط" على موسكو، بالقول: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للوضع الحقيقي".
وأضاف بيسكوف أن "فرنسا لا تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء من خلال الضغط على روسيا".

وقال بيسكوف، للصحفي الروسي بافيل زاروبين، في مقابلة على قناة "روسيا 1": "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم رئيس الدولة الفرنسية للوضع الحقيقي".

وأشار بيسكوف إلى أنه "لا تزال فرنسا تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء ما من روسيا بالضغط، وهذا يُظهر سوء فهم واضح لجوهر بلدنا".
الوضع على الحدود البيلاروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الأوكرانية تسحب احتياطياتها الاستراتيجية من الحدود مع رومانيا ومولدوفا نحو مقاطعة سومي
06:40 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أوروبا لا تنتهج طريق السلام، بل إنهم يحلمون بأن يتمكنوا من الحصول على شيء من روسيا من خلال الضغط".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن الأوروبيين لا يقفون في طريق السلام، بل يقفون في طريق زيادة الضغوط على روسيا. إنهم لا يزالون يحلمون بتحقيق شيء ما من روسيا من خلال الضغط، وليس من خلال استعدادهم للاستماع إلى مخاوفها".
ووصف بيسكوف نية الأوروبيين رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى كييف بأنها "خطيرة للغاية" إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. وأردف قائلا: "بطريقة أو بأخرى، إذا كان هذا صحيحًا، فهو تصعيد. تصعيد خطير، يتناقض بشكل صارخ مع محاولات التسوية السلمية الجارية حاليًا".
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