https://sarabic.ae/20250531/الكرملين-عن-سياسة-فرنسا-تجاه-روسيا-ماكرون-لا-يدرك-الواقع-الفعلي-للأمور-1101162720.html
الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور
الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور
سبوتنيك عربي
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على محاولات باريس "للضغط" على موسكو، بالقول: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم الرئيس الفرنسي... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T12:24+0000
2025-05-31T12:24+0000
2025-05-31T12:24+0000
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وأضاف بيسكوف أن "فرنسا لا تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء من خلال الضغط على روسيا".وأشار بيسكوف إلى أنه "لا تزال فرنسا تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء ما من روسيا بالضغط، وهذا يُظهر سوء فهم واضح لجوهر بلدنا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أوروبا لا تنتهج طريق السلام، بل إنهم يحلمون بأن يتمكنوا من الحصول على شيء من روسيا من خلال الضغط".ووصف بيسكوف نية الأوروبيين رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى كييف بأنها "خطيرة للغاية" إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. وأردف قائلا: "بطريقة أو بأخرى، إذا كان هذا صحيحًا، فهو تصعيد. تصعيد خطير، يتناقض بشكل صارخ مع محاولات التسوية السلمية الجارية حاليًا".
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم
روسيا, أخبار فرنسا , العالم
الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور
ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على محاولات باريس "للضغط" على موسكو، بالقول: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للوضع الحقيقي".
وأضاف بيسكوف أن "فرنسا لا تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء من خلال الضغط على روسيا".
وقال بيسكوف، للصحفي الروسي بافيل زاروبين، في مقابلة على قناة "روسيا 1": "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم رئيس الدولة الفرنسية للوضع الحقيقي".
وأشار بيسكوف إلى أنه "لا تزال فرنسا تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء ما من روسيا بالضغط، وهذا يُظهر سوء فهم واضح لجوهر بلدنا".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أوروبا لا تنتهج طريق السلام، بل إنهم يحلمون بأن يتمكنوا من الحصول على شيء من روسيا من خلال الضغط".
وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى أن الأوروبيين لا يقفون في طريق السلام، بل يقفون في طريق زيادة الضغوط على روسيا. إنهم لا يزالون يحلمون بتحقيق شيء ما من روسيا من خلال الضغط، وليس من خلال استعدادهم للاستماع إلى مخاوفها".
ووصف بيسكوف نية الأوروبيين رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى كييف بأنها "خطيرة للغاية" إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. وأردف قائلا: "بطريقة أو بأخرى، إذا كان هذا صحيحًا، فهو تصعيد. تصعيد خطير، يتناقض بشكل صارخ مع محاولات التسوية السلمية الجارية حاليًا".