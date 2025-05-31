https://sarabic.ae/20250531/الكرملين-عن-سياسة-فرنسا-تجاه-روسيا-ماكرون-لا-يدرك-الواقع-الفعلي-للأمور-1101162720.html

الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور

الكرملين عن سياسة فرنسا تجاه روسيا: ماكرون لا يدرك الواقع الفعلي للأمور

سبوتنيك عربي

ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، تعليقًا على محاولات باريس "للضغط" على موسكو، بالقول: "لا يسعني إلا أن أعرب عن أسفي لعدم فهم الرئيس الفرنسي... 31.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-31T12:24+0000

2025-05-31T12:24+0000

2025-05-31T12:24+0000

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وأضاف بيسكوف أن "فرنسا لا تزال تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء من خلال الضغط على روسيا".وأشار بيسكوف إلى أنه "لا تزال فرنسا تعتقد أنها تستطيع تحقيق شيء ما من روسيا بالضغط، وهذا يُظهر سوء فهم واضح لجوهر بلدنا".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، يوم الثلاثاء الماضي، أن "أوروبا لا تنتهج طريق السلام، بل إنهم يحلمون بأن يتمكنوا من الحصول على شيء من روسيا من خلال الضغط".ووصف بيسكوف نية الأوروبيين رفع القيود المفروضة على توريد الأسلحة البعيدة المدى إلى كييف بأنها "خطيرة للغاية" إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار. وأردف قائلا: "بطريقة أو بأخرى، إذا كان هذا صحيحًا، فهو تصعيد. تصعيد خطير، يتناقض بشكل صارخ مع محاولات التسوية السلمية الجارية حاليًا".

https://sarabic.ae/20250531/مصدر-القوات-الأوكرانية-تسحب-احتياطياتها-الاستراتيجية-من-الحدود-مع-رومانيا-ومولدوفا-نحو-مقاطعة-سومي-1101154472.html

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