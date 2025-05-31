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وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في الجامع الأموي وسط دمشق.. فيديو
وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في الجامع الأموي وسط دمشق.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام سورية، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو يؤم المصلين في رحاب الجامع الأموي وسط العاصمة السورية، عقب وصوله... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
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وظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهو يؤدي الصلاة بإمامة نظيره السعودي، في الجامع الأموي.ووصل الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.ويضم الوفد الاقتصادي السعودي، بحسب بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة "إكس"، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن على الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
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أخبار سوريا اليوم, السعودية, نادي الفيديو, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, السعودية, نادي الفيديو, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في الجامع الأموي وسط دمشق.. فيديو

12:34 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 12:50 GMT 31.05.2025)
© Photoوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصلي في الجامع الأموي بدمشق
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصلي في الجامع الأموي بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
© Photo
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نشرت وسائل إعلام سورية، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو يؤم المصلين في رحاب الجامع الأموي وسط العاصمة السورية، عقب وصوله مباشرة إلى مطار دمشق الدولي.
وظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهو يؤدي الصلاة بإمامة نظيره السعودي، في الجامع الأموي.
ووصل الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.
ويضم الوفد الاقتصادي السعودي، بحسب بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة "إكس"، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن على الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.
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