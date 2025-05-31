وزير الخارجية السعودي يؤم المصلين في الجامع الأموي وسط دمشق.. فيديو
12:34 GMT 31.05.2025 (تم التحديث: 12:50 GMT 31.05.2025)
© Photoوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يصلي في الجامع الأموي بدمشق
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نشرت وسائل إعلام سورية، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو يؤم المصلين في رحاب الجامع الأموي وسط العاصمة السورية، عقب وصوله مباشرة إلى مطار دمشق الدولي.
وظهر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وهو يؤدي الصلاة بإمامة نظيره السعودي، في الجامع الأموي.
ووصل الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في إطار مسعى سعودي لـ"تعزيز الاستقرار وإعادة الإعمار" في سوريا.
وزير الخارجية السعودي يصلي في الجامع الأموي بدمشق— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 31, 2025
نشرت وسائل إعلام سورية، مقطع فيديو يظهر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وهو يصلي في رحاب الجامع الأموي وسط العاصمة السورية دمشق، رفقة نظيره السوري أسعد الشيباني، وذلك في إطار زيارته على رأس وفد اقتصادي إلى سوريا. https://t.co/bgovqglAp2 pic.twitter.com/reJdA29dyL
ويضم الوفد الاقتصادي السعودي، بحسب بيان نشرته الخارجية السعودية على منصة "إكس"، المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التوبجري، ونائب وزير المالية عبد المحسن بن سعد الخلف، ومساعد وزير الاستثمار عبد الله بن على الدبيخي، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون الاقتصاد والتنمية عبد الله بن فهد بن زرعه، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات.