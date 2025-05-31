https://sarabic.ae/20250531/سوق-الجمال-في-مصر--تراث-ينبض-بالحياة-1101128253.html
"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة
"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة
سبوتنيك عربي
في قلب الجيزة، وعلى أطراف الصحراء المصرية، ينبض "سوق الجِمِال" بالحياة كل صباح، مشكلًا لوحة تراثية تجمع بين التجارة والطقوس الشعبية. جمع لكم فريق "سبوتنيك"... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:42+0000
2025-05-31T10:42+0000
2025-05-31T10:42+0000
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фото, صور, مصر, العالم, عيد الأضحى
фото, صور, مصر, العالم, عيد الأضحى
"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة
في قلب الجيزة، وعلى أطراف الصحراء المصرية، ينبض "سوق الجِمِال" بالحياة كل صباح، مشكلًا لوحة تراثية تجمع بين التجارة والطقوس الشعبية. جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لـ"سوق الجِمِال" المصري في مدينة الجيزة.
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
إبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
إبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
حشد من الناس يتجمع لشراء الإبل في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر
حشد من الناس يتجمع لشراء الإبل في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
بائع مصري يرفع عصاه ويشير لجماله بالوقوف في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر
بائع مصري يرفع عصاه ويشير لجماله بالوقوف في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
بائع مصري يبتسم ويتوسط جماله في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
بائع مصري يبتسم ويتوسط جماله في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
بائع مصري يقتاد جمله للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
بائع مصري يقتاد جمله للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas
مجموعة من الإبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر
مجموعة من الإبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر