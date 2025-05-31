"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة

في قلب الجيزة، وعلى أطراف الصحراء المصرية، ينبض "سوق الجِمِال" بالحياة كل صباح، مشكلًا لوحة تراثية تجمع بين التجارة والطقوس الشعبية. جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لـ"سوق الجِمِال" المصري في مدينة الجيزة.