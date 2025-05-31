"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
10:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
11:30 GMT
29 د
بيارق النصر
نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة
12:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة... هل تقدم واشنطن ضمانات لحماس خلال أي اتفاق لوقف إطلاق النار
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
16:03 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:23 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:36 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
نتانياهو: إسرائيل وافقت على مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250531/سوق-الجمال-في-مصر--تراث-ينبض-بالحياة-1101128253.html
"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة
"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة
سبوتنيك عربي
في قلب الجيزة، وعلى أطراف الصحراء المصرية، ينبض "سوق الجِمِال" بالحياة كل صباح، مشكلًا لوحة تراثية تجمع بين التجارة والطقوس الشعبية. جمع لكم فريق "سبوتنيك"... 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T10:42+0000
2025-05-31T10:42+0000
وسائط متعددة
صور
مصر
العالم
عيد الأضحى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101128422_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_575653d0a764bbabc186e7320d46f565.jpg
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/1e/1101128422_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_c744df7d1dbef0a5e6aff063dc4c0363.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, مصر, العالم, عيد الأضحى
фото, صور, مصر, العالم, عيد الأضحى

"سوق الجمال" في مصر ... تراث ينبض بالحياة

10:42 GMT 31.05.2025
تابعنا عبر
في قلب الجيزة، وعلى أطراف الصحراء المصرية، ينبض "سوق الجِمِال" بالحياة كل صباح، مشكلًا لوحة تراثية تجمع بين التجارة والطقوس الشعبية. جمع لكم فريق "سبوتنيك" مجموعة صور مميزة لـ"سوق الجِمِال" المصري في مدينة الجيزة.
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

إبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

إبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
1/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

إبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

حشد من الناس يتجمع لشراء الإبل في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر

حشد من الناس يتجمع لشراء الإبل في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
2/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

حشد من الناس يتجمع لشراء الإبل في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يرفع عصاه ويشير لجماله بالوقوف في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر

بائع مصري يرفع عصاه ويشير لجماله بالوقوف في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
3/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يرفع عصاه ويشير لجماله بالوقوف في سوق الإبل في الجيزة قبيل عيد الأضحى في مصر

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يبتسم ويتوسط جماله في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

بائع مصري يبتسم ويتوسط جماله في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
4/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يبتسم ويتوسط جماله في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يقتاد جمله للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

بائع مصري يقتاد جمله للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
5/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

بائع مصري يقتاد جمله للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

مجموعة من الإبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

مجموعة من الإبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر - سبوتنيك عربي
6/6
© Getty Images / NurPhoto/Mahmoud Elkhwas

مجموعة من الإبل معروضة للبيع في سوق الإبل في الجيزة، قبيل عيد الأضحى في مصر

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала