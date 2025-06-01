أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
الإسلاموفوبيا بين الكراهية السياسية وتفجير الغرب لأزماته الداخلية
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:40 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
خبير: مترو موسكو أحد أعظم معالم الثقافة الروسية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نيبينزيا: روسيا قادرة على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا سلما أو عن طريق الوسائل العسكرية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:17 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا والصين تقدمان نموذجا في العلاقات الاقتصادية الدولية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تحالف دول الساحل يُطلق مناورات عسكرية كبرى في النيجر لمكافحة الإرهاب
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حماس تسلم ردها على مقترح ويتكوف، وإسرائيل تعتبره رفضا من الحركة
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59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
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https://sarabic.ae/20250601/أكاديمية-مصرية-بوشكين-أب-الأدب-الروسي-الحديث-وواضع-أسس-الواقعية-النقدية-فيه--1101191149.html
أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تحتفل بعيد اللغة الروسية وميلاد الشاعر ألكسندر بوشكين يوم السادس من يونيو/ حزيران من... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T14:54+0000
2025-06-01T14:54+0000
راديو
الإنسان والثقافة
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أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
سبوتنيك عربي
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
تحتفل روسيا في الـ 6 من يونيو/حزيران بالذكرى ال 226 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 -1837) الذي يصادف أيضا يوم اللغة الروسية. ويعد بوشكين من أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، كما لقب بأمير الشعراء.وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أصدرت عام 2010 قرارا بإعلان هذا اليوم يوما للغة الروسية في العالم.للتعليق على هذا الموضوع تقول الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذة اللغة الروسية بجامعة مصر، في حديث لبرنامجنا:وتشير الدكتورة دينا إلى أنه نظرا لمكانة هذا الأديب الكبير وهذا الشاعر العظيم، ارتبط اليوم العالمي للغة الروسية بميلاد هذا الشاعر الذي يصادف في 6 يونيو من كل عام، كما أعلنت ذلك الأمم المتحدة عام 2010.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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الإنسان والثقافة, аудио
الإنسان والثقافة, аудио

أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه

14:54 GMT 01.06.2025
راديو
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تحتفل بعيد اللغة الروسية وميلاد الشاعر ألكسندر بوشكين يوم السادس من يونيو/ حزيران من كل عام.
تحتفل روسيا في الـ 6 من يونيو/حزيران بالذكرى ال 226 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 -1837) الذي يصادف أيضا يوم اللغة الروسية. ويعد بوشكين من أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، كما لقب بأمير الشعراء.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أصدرت عام 2010 قرارا بإعلان هذا اليوم يوما للغة الروسية في العالم.
للتعليق على هذا الموضوع تقول الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذة اللغة الروسية بجامعة مصر، في حديث لبرنامجنا:

"ألكسندر بوشكين هو بالفعل أب الأدب الروسي الحديث، ومؤسس اللغة الروسية الحديثة، لأنه استطاع أن ينتقي لغة أدبية حديثة تكون مفهومة لدى الجميع من مختلف فئات الشعب الروسي. كما أن بوشكين وضع أسس الواقعية النقدية في الأدب الروسي الحديث، مع بداية القرن التاسع عشر الذي يعتبر القرن الذهبي في الأدب".

وتشير الدكتورة دينا إلى أنه نظرا لمكانة هذا الأديب الكبير وهذا الشاعر العظيم، ارتبط اليوم العالمي للغة الروسية بميلاد هذا الشاعر الذي يصادف في 6 يونيو من كل عام، كما أعلنت ذلك الأمم المتحدة عام 2010.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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