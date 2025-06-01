https://sarabic.ae/20250601/أكاديمية-مصرية-بوشكين-أب-الأدب-الروسي-الحديث-وواضع-أسس-الواقعية-النقدية-فيه--1101191149.html
أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
سبوتنيك عربي
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تحتفل بعيد اللغة الروسية وميلاد الشاعر ألكسندر بوشكين يوم السادس من يونيو/ حزيران من... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T14:54+0000
2025-06-01T14:54+0000
2025-06-01T14:54+0000
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الإنسان والثقافة
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أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
سبوتنيك عربي
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
تحتفل روسيا في الـ 6 من يونيو/حزيران بالذكرى ال 226 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 -1837) الذي يصادف أيضا يوم اللغة الروسية. ويعد بوشكين من أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، كما لقب بأمير الشعراء.وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أصدرت عام 2010 قرارا بإعلان هذا اليوم يوما للغة الروسية في العالم.للتعليق على هذا الموضوع تقول الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذة اللغة الروسية بجامعة مصر، في حديث لبرنامجنا:وتشير الدكتورة دينا إلى أنه نظرا لمكانة هذا الأديب الكبير وهذا الشاعر العظيم، ارتبط اليوم العالمي للغة الروسية بميلاد هذا الشاعر الذي يصادف في 6 يونيو من كل عام، كما أعلنت ذلك الأمم المتحدة عام 2010.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الإنسان والثقافة, аудио
أكاديمية مصرية: بوشكين "أب الأدب الروسي الحديث" وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
عماد الطفيلي
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة" على أثير إذاعة "سبوتنيك": روسيا تحتفل بعيد اللغة الروسية وميلاد الشاعر ألكسندر بوشكين يوم السادس من يونيو/ حزيران من كل عام.
تحتفل روسيا في الـ 6 من يونيو/حزيران بالذكرى ال 226 لميلاد الشاعر الروسي العظيم ألكسندر بوشكين (1799 -1837) الذي يصادف أيضا يوم اللغة الروسية. ويعد بوشكين من أعظم الشعراء الروس في القرن التاسع عشر، كما لقب بأمير الشعراء.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أصدرت عام 2010 قرارا بإعلان هذا اليوم يوما للغة الروسية في العالم.
للتعليق على هذا الموضوع تقول الدكتورة دينا محمد عبده، أستاذة الأدب الروسي ورئيسة قسم اللغة الروسية بكلية الألسن جامعة عين شمس، وأستاذة اللغة الروسية بجامعة مصر، في حديث لبرنامجنا:
"ألكسندر بوشكين هو بالفعل أب الأدب الروسي الحديث، ومؤسس اللغة الروسية الحديثة، لأنه استطاع أن ينتقي لغة أدبية حديثة تكون مفهومة لدى الجميع من مختلف فئات الشعب الروسي. كما أن بوشكين وضع أسس الواقعية النقدية في الأدب الروسي الحديث، مع بداية القرن التاسع عشر الذي يعتبر القرن الذهبي في الأدب".
وتشير الدكتورة دينا إلى أنه نظرا لمكانة هذا الأديب الكبير وهذا الشاعر العظيم، ارتبط اليوم العالمي للغة الروسية بميلاد هذا الشاعر الذي يصادف في 6 يونيو من كل عام، كما أعلنت ذلك الأمم المتحدة عام 2010.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...