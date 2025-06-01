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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20250601/ارتفاع-عدد-مصابي-حادث-انهيار-الجسر-في-بريانسك-إلى-69-شخصا-بينهم-3-في-حالة-خطيرة-1101177267.html
ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار جسر على قطار في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا
ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار جسر على قطار في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، أن عدد مصابي حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار في منطقة فيغونيتشسكي... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T04:03+0000
2025-06-01T06:56+0000
روسيا
محطة قطار
الإسعاف
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "حتى هذه الساعة، بلغ عدد الضحايا 69 شخصًا، بينهم 3 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة".وفي وقت سابق، أفاد بوغوماز، بانهيار جسر سكة حديدية في منطقة فيغونيتشسكي، إثر اصطدام قطار ركاب بسيارتين، ما أسفر عن وقوع ضحايا.وقال بوغوماز في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أيه-240"، وللأسف هناك ضحايا".وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "تُجري وحدات الإطفاء والإنقاذ عمليات إنقاذ طارئة في موقع انهيار جسر طريق سريع بمقاطعة بريانسك، ويُقدم للضحايا جميع المساعدات اللازمة".وأشارت إلى أنه تم إرسال فرق ومعدات إنقاذ طارئة وأبراج إنارة إلى المنطقة، حيث تجري أعمال الإنقاذ ليلًا.من جانبها، قالت هيئة السكة الحديدية الروسية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "خرجت قاطرة وعربات قطار الركاب رقم 86 كليموف - موسكو، عن مسارها في القسم أحادي المسار بيلشينو - فيغونيتشسكي في مقاطعة بريانسك".وصرحت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، بأن 11 فرقة إسعاف، من بينها وحدة عناية مركزة للأطفال توجهت إلى موقع الحادث، مشيرةً إلى إصابة طفل "يبلغ عمر الطفل 5-6 أشهر وهو في حالة حرجة".وأضافت المصادر: "بالتأكيد هناك مصابون ولكن لم ترد أي معلومات عن وقوع وفيات".من جانبه، قال أليكسي كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي، في تصريحات صحفية إنه "تم نقل 17 مصابًا إلى مراكز طبية في مقاطعة بريانسك، بينهم طفل في حالة حرجة"، مشيرًا إلى أن "16 فريقًا من سيارات الإسعاف وفرق طب الكوارث تعمل في موقع الحادث، بالإضافة إلى حافلات لنقل المصابين إلى نقاط الإيواء المؤقتة".وذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "يُجري محققو إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، بالتعاون مع الخدمات التشغيلية، معاينة لموقع الحادث، وقد تم تنظيم مجموعة من الإجراءات التحقيقية، التي تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث".
https://sarabic.ae/20250531/مصرع-3-أشخاص-وإصابة-28-آخرين-في-حادث-انهيار-الجسر-بمقاطعة-بريانسك-1101176173.html
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روسيا, محطة قطار, الإسعاف
روسيا, محطة قطار, الإسعاف

ارتفاع عدد مصابي حادث انهيار جسر على قطار في مقاطعة بريانسك الروسية إلى 69 شخصا

04:03 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 06:56 GMT 01.06.2025)
© Sputnik . Pavel Lisitsynالإسعاف الروسي
الإسعاف الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، اليوم الأحد، أن عدد مصابي حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار في منطقة فيغونيتشسكي بالمقاطعة، ارتفع إلى 69 شخصًا، بينهم 3 مصابين بحالة خطيرة.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "حتى هذه الساعة، بلغ عدد الضحايا 69 شخصًا، بينهم 3 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة".

وأضاف أنه من بين المصابين طفل واحد، مشيرًا إلى أنه تم "نقل 44 شخصًا إلى المستشفى، فيما يتلقى 22 شخصًا الرعاية الطبية في العيادات الخارجية".

وفي وقت سابق، أفاد بوغوماز، بانهيار جسر سكة حديدية في منطقة فيغونيتشسكي، إثر اصطدام قطار ركاب بسيارتين، ما أسفر عن وقوع ضحايا.
وقال بوغوماز في بيان له عبر تطبيق "تلغرام": "انهار جسر في منطقة فيغونيتشسكي. وقع حاليًا حادث مروري بين سيارات وقطار ركاب في منطقة أحد أجزاء الطريق السريع الفيدرالي "أيه-240"، وللأسف هناك ضحايا".
وأضاف أن جميع خدمات الطوارئ والمسؤولين الحكوميين يعملون في موقع الحادث، مشددًا على أن الجميع "يبذل كل ما يلزم لتقديم المساعدة للضحايا".
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها: "تُجري وحدات الإطفاء والإنقاذ عمليات إنقاذ طارئة في موقع انهيار جسر طريق سريع بمقاطعة بريانسك، ويُقدم للضحايا جميع المساعدات اللازمة".
وأشارت إلى أنه تم إرسال فرق ومعدات إنقاذ طارئة وأبراج إنارة إلى المنطقة، حيث تجري أعمال الإنقاذ ليلًا.
من جانبها، قالت هيئة السكة الحديدية الروسية، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام": "خرجت قاطرة وعربات قطار الركاب رقم 86 كليموف - موسكو، عن مسارها في القسم أحادي المسار بيلشينو - فيغونيتشسكي في مقاطعة بريانسك".
وأوضحت الهيئة أن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات الأخرى.
وصرحت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، بأن 11 فرقة إسعاف، من بينها وحدة عناية مركزة للأطفال توجهت إلى موقع الحادث، مشيرةً إلى إصابة طفل "يبلغ عمر الطفل 5-6 أشهر وهو في حالة حرجة".
وأضافت المصادر: "بالتأكيد هناك مصابون ولكن لم ترد أي معلومات عن وقوع وفيات".
قطار - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2025
مصرع 3 أشخاص وإصابة 28 آخرين في حادث انهيار جسر بمقاطعة بريانسك الروسية
أمس, 23:13 GMT
من جانبه، قال أليكسي كوزنيتسوف، مساعد وزير الصحة الروسي، في تصريحات صحفية إنه "تم نقل 17 مصابًا إلى مراكز طبية في مقاطعة بريانسك، بينهم طفل في حالة حرجة"، مشيرًا إلى أن "16 فريقًا من سيارات الإسعاف وفرق طب الكوارث تعمل في موقع الحادث، بالإضافة إلى حافلات لنقل المصابين إلى نقاط الإيواء المؤقتة".
وذكرت إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "يُجري محققو إدارة التحقيقات الإقليمية الغربية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية، بالتعاون مع الخدمات التشغيلية، معاينة لموقع الحادث، وقد تم تنظيم مجموعة من الإجراءات التحقيقية، التي تهدف إلى تحديد جميع ملابسات الحادث".
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