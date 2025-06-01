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مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
10:31 GMT
30 د
ملفات ساخنة
دعوة لحظر تصدير الأسلحة وإدانة للمستوطنات: مواقف إسبانية وبريطانية ضد إسرائيل، كيف يمكن البناء عليها؟
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تفشل في اتخاذ استراتيجية حقيقية لتقديم أي دعم لحلفائها بالقارة الإفريقية
12:31 GMT
29 د
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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20250601/الجيش-الإسرائيلي-ينفي-استهداف-المدنيين-في-مركز-المساعدات-برفح-وحماس-تتهمه-بارتكاب-مجزرة-1101184357.html
الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف المدنيين في مركز المساعدات برفح.. و"حماس" تعلق
الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف المدنيين في مركز المساعدات برفح.. و"حماس" تعلق
سبوتنيك عربي
نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وقوع إصابات نتيجة إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوبي... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T11:08+0000
2025-06-01T11:20+0000
حركة حماس
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وقال أدرعي، في بيان مقتضب: "حتى هذه الساعة لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بسبب إطلاق نار من قواتنا داخل موقع توزيع المساعدات".وأضاف: "الموضوع لا يزال قيد الفحص". في المقابل، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة وحشية" عبر استهداف آلاف الفلسطينيين أثناء توجههم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح، ما أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلا و150 جريحا، بحسب بيان رسمي للحركة. وقالت "حماس" إن "إسرائيل تستخدم مراكز توزيع المساعدات الواقعة تحت سيطرتها كمصائد لاستدراج الجوعى وقتلهم". وحمّلت "حماس"، إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الآلية الدموية وفتح المعابر الإنسانية فورًا". كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة مرتكبي "الجرائم الممنهجة ضد المدنيين". وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، قد أفاد صباح اليوم الأحد، أن "القوات الإسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مباشر من آليات عسكرية وطائرات مسيرة باتجاه مدنيين فلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات غذائية من نقطة توزيع تعرف بالشركة الأمريكية في منطقة المواصي، غرب مدينة رفح".
https://sarabic.ae/20250601/مقتل-22-شخصا-وإصابة-أكثر-من-115-في-قصف-إسرائيلي-استهدف-مراكز-لتوزيع-المساعدات-جنوبي-غزة-1101177538.html
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حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حركة حماس, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي ينفي استهداف المدنيين في مركز المساعدات برفح.. و"حماس" تعلق

11:08 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 11:20 GMT 01.06.2025)
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
© AP Photo / Mariam Dagga
تابعنا عبر
نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وقوع إصابات نتيجة إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية داخل موقع توزيع المساعدات الإنسانية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، صباح اليوم الأحد.
وقال أدرعي، في بيان مقتضب: "حتى هذه الساعة لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بسبب إطلاق نار من قواتنا داخل موقع توزيع المساعدات".
وأضاف: "الموضوع لا يزال قيد الفحص".
في المقابل، اتهمت حركة حماس الفلسطينية، الجيش الإسرائيلي بارتكاب "مجزرة وحشية" عبر استهداف آلاف الفلسطينيين أثناء توجههم إلى أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية غرب مدينة رفح، ما أدى إلى سقوط أكثر من 35 قتيلا و150 جريحا، بحسب بيان رسمي للحركة.
وقالت "حماس" إن "إسرائيل تستخدم مراكز توزيع المساعدات الواقعة تحت سيطرتها كمصائد لاستدراج الجوعى وقتلهم".
فلسطينيون شمال غزة يبحثون عن أشلاء أطفالهم من تحت الركام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
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04:21 GMT
وحمّلت "حماس"، إسرائيل والإدارة الأمريكية "المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة"، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة لوقف هذه الآلية الدموية وفتح المعابر الإنسانية فورًا".
كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة مرتكبي "الجرائم الممنهجة ضد المدنيين".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، قد أفاد صباح اليوم الأحد، أن "القوات الإسرائيلية فتحت نيرانها بشكل مباشر من آليات عسكرية وطائرات مسيرة باتجاه مدنيين فلسطينيين أثناء توجههم لاستلام مساعدات غذائية من نقطة توزيع تعرف بالشركة الأمريكية في منطقة المواصي، غرب مدينة رفح".
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