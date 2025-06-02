https://sarabic.ae/20250602/اكتشاف-غازي-ضخم-في-سوريا-1101212561.html
اكتشاف غازي ضخم في سوريا
اكتشاف غازي ضخم في سوريا
سبوتنيك عربي
كشف خبراء في مجال الغاز والهيدروجين عن وجود حقول غاز تقدر بنحو 40 تريليون قدم مكعبة بسوريا، ما يمهد لمرحلة جديدة من الاستكشافات قد تعيد تموضع البلاد على خريطة... 02.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-02T10:30+0000
2025-06-02T10:30+0000
2025-06-02T10:30+0000
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وتسلط هذه التقديرات الضوء على إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض البحر المتوسط، الذي يعد من أغنى الأحواض الجيولوجية، والأكبر في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика
اكتشاف غازي ضخم في سوريا
كشف خبراء في مجال الغاز والهيدروجين عن وجود حقول غاز تقدر بنحو 40 تريليون قدم مكعبة بسوريا، ما يمهد لمرحلة جديدة من الاستكشافات قد تعيد تموضع البلاد على خريطة الطاقة العالمية.
وتسلط هذه التقديرات الضوء على إمكانات غير مستكشفة لطاقة الغاز في حوض البحر المتوسط، الذي يعد من أغنى الأحواض الجيولوجية، والأكبر في المنطقة، خلال السنوات الأخيرة.